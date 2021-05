Dječak se bori za život nakon što je isprobao novi viralni izazov: Liječnici upozoravaju roditelje da više nadgledaju djecu

Eliss Tripp, 11-godišnji dječak iz Velike Britanije, u teškom je stanju i bori se za život u bolnici - nakon što je isprobao novi viralni izazov koji su pokrenuli korisnici društvene mreže TikTok.



Zadatak je staviti dvije metalne kuglice s obje strane jezika i praviti se da imate probušeni jezik. Ellis je to isprobao i slučajno progutao obje kuglice. Tjedan dana osjećao se loše, a u srijedu je hospitaliziran.



Liječnici su mislili da mu je puklo slijepo crijevo, pa su ostali šokirani shvativši da su u pitanju zapravo magnetne kuglice - koje su se zalijepile na kiruršku opremu.

