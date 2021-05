Otkrila da njezin suprug ima drugu ženu i obitelj zbog obavijesti u novinama: 'Nisam mogla vjerovati'

Korisnica TikToka @mamatoria28 zamolila je druge korisnike da podijele kako su saznali da ih je njihov bivši supružnik varao, a jedna žena šokirala je svojom pričom, kako prenosi Mirror.

Jedna majka četvero djece ispričala je kako je saznala da je njezin bivši suprug vara zbog obavijesti koju je pročitala u novinama. U videu koji je pogledan gotovo 250 tisuća puta otkrila je da ima sjajnu priču te objasnila kako je njezin brak završio nakon 10 godina.

- Tada bi u novinama objavljivali rođenja djece - ime roditelja, spol djeteta, datum rođenja i bolnicu. Tako sam vidjela ime svog supruga i neko drugo žensko ime - započela je u svom videu te objasnila kako je znala da je to njezin suprug jer ima veoma neobično ime.

Odlučila je tada pogledati web stranicu bolnice, znajući da objavljuju fotografije novih beba.

- Upisala sam njihova imena i stvarno, dobili su dječaka prije nekoliko dana. I ne samo to, dobili su djevojčicu otprilike godinu i pol - objasnila je.

Poslije ovog videa, podijelila ih je još nekoliko koji su objašnjavali ostatak priče. Nakon što je napustila svog partnera, rekla je da se preselila u hotel sa svoje troje djece na nekoliko dana. Kada se sve smirilo, shvatila je da je zanemarila puno znakova, poput neobjašnjivih prekovremenih sati, izlazaka i jela u restoranima.

Njezin video brzo je prikupio desetke tisuća komentara, a mnogi su bili šokirani njezinom pričom.

“Muškarci imaju cijeli drugi život. Kako to rade? Ne mogu se organizirati sa svojom jednom vezom i poslom kako treba", komentirala je jedna korisnica, dok je jedna otkrila da je imala sličnu situaciju: "To mi se dogodilo s bivšim zaručnikom. Do danas ne zna kako sam to saznala. Misli da mi je netko iz obitelji rekao."

Doručkujmo zajedno: Sve prednosti zdrave navike doručka za cijelu obitelj!