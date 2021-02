Danas je svjetski dan muffina, a priča koja stoji iza obilježavanja će vas oduševiti: Donosimo i recept

Svjetski dan muffina slavi se danas, 20. veljače, a priča kako se uopće počeo obilježavati dirnula je mnoge. Naime, zaposlenik jedne tvrtke koja se bavi tehnologijom, Jacob Kaufman, svakog je jutra na putu do posla kupio punu vreću muffina i dijelio ih beskućnicima po gradu. Godinama je to radio, ali nitko nije znao za njegovu velikodušnu gestu i naviku - sve dok ga nije otkrila blogerica Julia Levy i napravila intervju s njim. Duo je ubrzo shvatio da bi kroz ovaj mini projekt dijeljenja muffina mogli više pomoći beskućnicima, pa su tako pokrenuli svjetski dan muffina kada ljudi peku ove ukusne kolačiće, prodaju ih i novac daju u humanitarne svrhe, prenosi Days Of The Year.



Iako to kod nas nije običaj, kako biste proslavili današnji dan možete napraviti istu stvar kao Jacob - ispecite ove ukusne muffine od banane i čokolade i počastite ljude iz svoje okoline.

Pogledajte super jednostavnu metodu kako savršeno razbiti jaje u tavu!

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Sastojci koji vam trebaju su:

250 g glatkog brašna

4 banane

100 g bijelog šećera

70 g smeđeg šećera

60 g nasjeckanih oraha

Čokoladni namaz

1 veliko jaje

60 ml ulja

1 čajna žličica sode bikarbone

1 žličica praška za pecivo

1/2 žličice soli

2 žličice ekstrakta vanilije



Priprema:

Prije svega zagrijte pećnicu na 180°C.



Pripremite kalup za pečenje muffina i obložite ga papirnatim ili silikonskim košaricama.



U jednoj posudi umutite brašno, sodu bikarbonu, prašak za pecivo i sol dok se dobro ne sjedine i ostavite sa strane. U drugoj posudi umutite bananu, bijeli šećer i smeđi šećer. Zatim dodajte jaje, biljno ulje i ekstrakt vanilije. Ovu smjesu pomiješajte sa suhim sastojcima iz druge zdjele, a zatim sve dobro promiješajte.



Nakon toga dodajte orahe, lagano promiješajte i napunite kalupe za muffine. U svaki dodajte žličicu čokoladnog namaza i laganim pokretima, možete i čačkalicom, je umiješajte u smjesu.



Pecite muffine 15 do 17 minuta, ili dok čačkalica umetnuta u sredinu muffina ne izađe čista.

Doznajte zašto je jako bitno jesti gljive i isprobajte novi recept!