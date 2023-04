Cvjećarka otkrila trik s kockicama leda uz koji će sobno cvijeće trajati dulje

Dolaskom proljeća ljudi su počeli hrliti u supermarkete i vrtne centre u nadi da će ispuniti svoje domove obiljem biljaka i cvijeća jarkih boja. Ukrašavanje doma cvijećem pomaže ljudima da shvate da se ljeto brzo približava. Međutim, sobno cvijeće ima tendenciju da ne traje jako dugo, ali jedna cvjećarka podijelila je nekoliko savjeta kako se to ne bi dogodilo. Catherine Gray, koja se može pohvaliti s više od 327.000 pratitelja na svom TikTok profilu naziva @catherinegrey.xo, podijelila je sedam načina kako će vaše sobno cvijeće trajati dulje, prenosi Mirror.

Otkako je svoj video podijelila na ovom popularnim videostreaming servisu, on je do danas premašio 660.000 pregleda. Catherine je u videu objasnila: 'Kada ih kupujete, pokušajte pronaći cvijeće čije latice još nisu skroz otvorene. Zatim, kad dođete kući odrežite stabljike oko 1,5 cm dijagonalno. Onda ćete htjeti ukloniti donje lišće. Ne želite da lišće dodiruje vodu jer to će pomoći u sprječavanju bakterija. Onda uzmite sigurnosnu iglu ili nešto slično i probušite malu rupu ispod glavice cvijeta. To omogućuje zraku da izađe kako bi se voda mogla kretati uz stabljiku'. Dodala je i kako ne bi trebali napuniti vazu s previše vode te da bi svaki dan trebali dodati kockicu leda u vodu. Nastavlja: 'Posljednje što ćemo učiniti je dodati bakreni novčić u vazu - što je stariji to bolje da spriječimo bakterije i da vaše cvijeće izgleda lijepo'.

Otkako ga je podijelila, Catherinin video do danas je prikupio više od 100 komentara u kojima su ljudi podijelili svoje oduševljenje njenim savjetima. Jedna je osoba tvrdila: 'Radim ovo već 40 godina!', dok je druga napisala: 'Tulipani su moje omiljeno cvijeće! Odličan savjet, hvala!', a treća se složila: 'Sjajni savjeti, hvala'. Jedna je osoba u komentarima podijelila i svoj trik za dugovječnost biljaka: 'Dodajte šećer u vodu, obećavam da djeluje! Žive dulje'.