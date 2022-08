Cijene nisu za svakog, ali domaći imaju popust: ''Tek smo na računu uočili popust''

U parku Striježice, gdje se, nakon dvogodišnje stanke, ovoga ljeta održao Open air rock festival Puntižela, koji su domaći prozvali Župstock, a na kojem nastupaju mladi lokalni bendovi, ali i glazbenici s međunarodne scene, smjestio se restoran Puntižela. Osim ribljih i mesnih jela po narudžbi, u ponudi imaju nekoliko vrsta doručaka (tost sa šunkom i sirom je 55 kuna) od 9 do 11 sati. Zatim slijedi dnevni meni, od podne do 18, i tu možete birati hoćete li za ručak pojesti burger, pileća krilca, wok, crni rižoto, salatu od tune... Cijene su ovih jela s prilogom od 95 (hamburger) do 174 kune (lignje na žaru).

Deserti stoje 40 kuna, a imaju domaći sladoled, tiramisu, cheesecake s višnjama... Restoranska trasa u hladu ovoga velikog parka s dječjim igralištem gotovo je uvijek dupkom puna. Ispod restorana je plaža s prirodnim hladom, a ulaz u more pogodan je za djecu pa ovamo često dolaze obitelji.

Nakon kupanja ili u kakvoj stanci odmora od plivanja mnogi će doći u Puntiželu nešto pojesti i popiti (gazirani sokovi su 30, limunada 35 kuna, svježe cijeđena naranča još je tri kune skuplja). Cjenovno, ovo baš i nije restoran u kojem ima što tražiti obitelj s prosječnim primanjima u Hrvatskoj, no na samom ulazu u restoran nalazi se jelovnik, s jasno ispisanim cijenama.

Uostalom, jelovnik dobijete i kad sjednete. No tek poslije na računu smo uočili da smo dobili 20 posto popusta pa smo, umjesto 309, platili 247,20 kuna. Nigdje nije navedeno, ali pretpostavljamo da je to popust za domaće goste, što je praksa u nekim restoranima na Jadranu.