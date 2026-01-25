Naši Portali
Hrvatska uvjerljivo svladala Švicarsku i ostala u igri za polufinale (28:24)
Evo zašto je uvjerljiva pobjeda Islanda nad Švedskom loša vijest za Hrvatsku
Hrvatska opet ima sjajnu podršku u Švedskoj, pogledajte atmosferu na tribinama
zanimljiva statistika

Istraživanje otkrilo: Evo nakon koliko spojeva se parovi prvi put seksaju

shutterstock
VL
Autor
Večernji.hr
25.01.2026.
u 21:00

Oko 35% ljudi je izjavilo da je najbolja veza koju su imali započela seksom na petom spoju.

Svatko ima vlastite preferencije kada je pravo vrijeme za seks s novim partnerom. Dok neki ne čekaju ni drugi spoj za seks, dok drugi čekaju do braka kako bi bili intimni sa svojim partnerom. Stoga je Match.com pitao više od 5.500 samaca o njihovim navikama u izlasku, uključujući i koliko je spojeva bilo najbolje prije nego što imaju seks.  Prema njihovom istraživanju, čarobni broj spojeva prije seksa je – pet.

Oko 35% ljudi je izjavilo da je najbolja veza koju su imali započela seksom na petom spoju, kako prenosi Sexpert. Dakle, ako želite da vaš izlazak završi u vezi, samo ostavite seks do petog spoja.  Ako se samo želite spojiti za jednu noć, broj spojeva nije bitan.  

Međutim, iznenađujuće, 25% muškaraca i žena izjavilo je da se njihov seks na jednu noć zapravo pretvorio u veze. No, zašto je peti spoj toliko čest kao idealan broj spojeva prije seksa? Do petog spoja možete više vidjeti kakva je osoba zapravo. Do tada biste trebali znati jesu li fini, jesu li loši ljudi, osjećate li se ugodno s njima, čine li se zainteresiranima za ono što vas zanima, i što je najvažnije, je li s njima nešto bitno.

Do tada ste si dali priliku vidjeti imaju li nešto od stvari koje tražite, je li zabavan, je li ambiciozan ili koje god kvalitete tražite u osobi, ali i provjeriti ima li među vama prilike za nešto ozbiljno ili se radi o isključivo seksualnoj vezi.
