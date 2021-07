Chef napravio sladoled od Nutelle za nekoliko sekundi - i to bez dodatne kuhinjske opreme

Možda vam sladoled od najpopularnijeg čokoladnog namaza, Nutelle, zvuči kao nešto što se može probati samo u slastičarnicama i restoranima, ali jedan chef je otkrio da ga zapravo možete napraviti sami kod kuće - i to bez ikakve dodatne opreme!



Poznat po imenu The Cake Mail na Instagramu, chef je pokazao svojim pratiteljima, kojih je više od 120 tisuća, da vam samo treba teglica Nutelle koja je do pola puna i vrhnje za šlag.



Dodajte ga u staklenku, dobro protresite u rukama i stavite u zamrzivač na par sati, prenosi The Sun.



Krajnji rezultat je preukusan, čokoladni sladoled kojem vjerojatno nitko neće uspjeti odoljeti.

Pogledajte video:

'U Hrvatskoj je originalna talijanska Nutella, u Njemačkoj imaju drugi recept'