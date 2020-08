Budite oprezni: Evo što trebate napraviti ako vas ubode osa

Ljetne piknike, izlete i dane na plaži vrlo lako mogu pokvariti ose. Stručnjaci kažu da one neće 'napasti' sve dok se ne osjećaju ugroženo ili dok ne dirate njihovo gnijezdo. Baš kao i kod pčela, ubosti vas može samo ženka, ali za razliku od njih, ista osa može vas ubosti i nekoliko puta.



Kako uopće ne bi ni došlo do uboda, izbjegavajte nošenje parfema i mirisa, kao i šarene odjeće koja privlači ose. Ako se nađete u njezinoj blizini, ostanite mirni. Nikada ne dirajte osinje gnijezdo!

Hrabra policajka u zadnji tren povukla muškarca i spasila ga od sigurne smrti:

Ako ipak nemate sreće i dođe do uboda, ose u svom žalcu imaju otrov, pa njihov ubod može stvoriti otekline i bolove, ali i anafilaktički šok ako ste alergični. Neki od simptoma su svrbež, vrtoglavica, mučnina i povraćanje, bolovi u trbuhu, nizak krvni tlak.



Imate li neki od simptoma, važno je što prije izvaditi žalac. Najbolje bi bilo sastrugati ga s nekom karticom ili odstraniti noktima, ali ne biste smjeli dodirivati nadraženo područje prstima zbog otrova. Nemojte koristiti pincetu i slične stvari iz istog razloga.



Područje uboda isperite sapunom i vodom, stavite led ili hladni oblog na desetak minuta kako bi se smanjila oteklina. Izbjegavajte se češati i dirati ubod kako ne bi došlo do infekcije. Također, nemojte stavljati nikakve pripravke poput ulja, krema, octa, gelova.



Ako se pojave jači simptomi, obavezno se javite liječniku, prenosi The Sun.