Što se zapravo dogodi s hranom kada na nju sleti muha - istina je puno gora nego što mislite!

Kad vam muha sleti na hranu vrlo vjerojatno je otjerate rukom i nastavite jesti, ali trebate li brinuti oko bakterija? Postoji barem sto različitih bakterija i virusa koje muha može prenijeti tvrdi Thomas J. Daniels, znanstvenik i direktor ekološkog laboratorija na Sveučilištu Fordham u New Yorku.



Kako prenosi The Healthy, kada muha pokupi bakterije, može ih prenijeti svugdje oko sebe. Jedno od mjesta je vaša hrana, čak i ako je na njoj bila svega nekoliko sekundi. "Postoji rizik od zaraze i bolesti bez obzira na to što je količina bakterija koju stigne prenijeti u tom kratkom vremenu mala", tvrdi Daniels.



Ipak, veća opasnost dolazi onda kada muha povraća. Da, zvuči grozno. Kada vam dođe na hranu ona je ne pokušava pojesti, već po njoj ispušta sokove kako bi je omekšala i mogla pojesti u tekućem obliku. Ovo čak nije najgori dio.



Tjelesna tekućina koju ispušta po hrani puna je bakterija koje se dulje zadržavaju u muhi, nego po njezinom tijelu, što znači da je puno veća šansa da se zarazite.

Uz ove savjete riješite se napornih insekata:

Neke od bolesti koje muhe mogu prenijeti su zaista opasne. Escherichia coli, salmonela, hepatitis A i rotavirus, kaže specijalist za infektivne bolesti Brent W. Laartz. Još jedna bolest je Shigella (šigeloza) - uzrokuje proljev, visoku temperaturu i nepodnošljive bolove u trbuhu.



Ne morate odmah paničariti i bacati hranu na koju je sletjela muha. Najviše prenose zarazu ako su bile na sirovom mesu ili prljavim površinama, kaže dr. Laartz, i savjetuje da održavate kuhinju izrazito čistom jer su tako manje šanse da se zarazite. Također, samo jedna muha na hrani neće vas zaraziti, veća je briga ako jedete negdje vani i svako malo na hranu sleti neka nova.