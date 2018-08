Ubod ose posebno je bolan, a za mnoge i opasan, no evo zbog čega one napadaju ljude

Ose su, uz komarce, jedne od najdosadnijih ljetnih kukaca. No, njihov je ubod puno bolniji, a za alergičare i opasniji.

Okupljaju se na ostacima hrane koje ostavite u vrtu, posebice voću i pićima.

Stručnjaci iz engleskog Ureda za divlje životinje tvrde kako ose ljeti napadaju ljude jer su zapravo pijane. No, to ne znači da imaju problem s ovisnošću već ih opije alkohol iz fermentiranog voća, ali i ostaci alkoholnih pića koje ostavljate na terasi, a posebno privlače ove krilate kukce.

– U proljeće, matica ose budi se iz hibernacije i počinje graditi svoje gnijezdo, liježe jaja i podiže svoje prvo leglo kćeri. Nove ose radilice ne mogu proizvoditi jajašca već one pomažu svojoj majci kako bi proširila pomladak. Jedan od glavnih zadataka im je tražiti meke beskralješnjake kako bi prehranile ličinke u razvoju, no odrasle ose ne mogu probaviti hranu koju uhvate zbog tankog struka. Umjesto toga, ose radilice piju hranu bogatu šećerom koju ličinke ispljunu. No, privlače ih i slatka hrana koju im ljudi 'serviraju', a gladna osa teško može odoljeti ostatku sendviča ili limenci gaziranog pića – objasnila je Dee Ward-Thompson iz britanske udruge za deratizaciju, piše Daily Mail.

Ose se posebno vole okupljati na toplim i vlažnim mjestima.

– Na pojavu osa najviše utječe kada ljudi ne zbrinjavaju svoj otpad na dobar način, osobito hranu bogatu šećerom poput voća – dodaje Dee Ward-Thompson.

>> Kako si pomoći ako imate alergiju na ambroziju