Brak im nije krenuo najbolje: 'Otišao je na odmor s mamom i tatom, a mene je ostavio doma'

Nova obiteljska drama ovih dana zabavlja Reddit zajednicu. Naime, jedna se žena na toj društvenoj mreži požalila kako se posvađala sa suprugom oko obiteljskog putovanja na koje je on odlučio otići bez nje. Par je u braku tek godinu dana, napetosti su već prisutne, a zbog najnovije situacija ona se osjeća povrijeđeno i napušteno, piše People. Korisnicima Reddita je objasnila kako obitelj njezina supruga svake godine u listopadu ide u na tjedni 'odmor za parove'. 'To je zamišljeno kao putovanje za bračne parove, idu njegovi roditelji, brat sa suprugom i nas dvoje', navela je. Ove godine, međutim, ona ne može ići zbog novog posla. 'Nedavno sam počela velik, važan posao nakon dugotrajne i stresne potrage s puno suza i emocionalnih uspona i padova', napisala je.

Istaknula je da bi tjedan izbivanja nakon jedva mjesec dana na novoj poziciji izgledao loše, osobito u zahtjevnoj prodaji. 'Otići bi značilo izbivati cijeli tjedan nakon jedva 30 dana na poslu, a svatko u korporativnoj prodaji zna da to nije dobra poruka', pojasnila je. Putovanje dolazi u trenutku kada je pod pritiskom privatno i poslovno. Kaže da su se nedavno uselili u stan koji je suprug kupio od brata, unatoč njezinim upozorenjima da će ih financijski opteretiti.

'I to mi je bio udarac u odnosu. Naime, tko kupuje dom bez potpune suglasnosti nove supruge?' dodala je, napominjući da su 'na klimavim nogama' još od vjenčanja. Uz raspakiravanje i prilagodbu novom domu, ostala je sama nositi se s novim radnim tempom dok je on na odmoru. 'Zadnje što mi treba jest da me suprug ostavi samu tjedan dana dok se borim dokazati na zahtjevnom poslu', napisala je.

Priznaje da razumije njegovu želju za predahom, ali se osjeća zanemareno. 'S jedne strane, jasno mi je da želi pobjeći od stresa, ali ne mogu se ne zapitati: a što je sa mnom?' podijelila je. Dodala je i da nikad nisu imali medeni mjesec te da od vjenčanja nisu putovali zajedno. Kad mu je iznijela osjećaje, kaže, bio je podcjenjivački raspoložen i nije htio promijeniti odluku. Njoj se njegova odluka čini ozbiljnom pogreškom ovako rano u braku. 'Priznajem, to u meni budi veliku ogorčenost', istaknula je.

Roditelji njezina supruga znaju kako se osjeća, a čak je i svekar stao na njezinu stranu. 'Oboje znaju da mi nije u redu da ide bez mene. Tata je uz mene, ali mami je svejedno, čini mi se da jedva čeka maziti ga dok je tamo', napisala je. Usporedbe s muževim bratom dodatno je bole. 'Sto posto sam sigurna da njegov nešto stariji brat (39) ne bi otišao bez žene, pa me ljuti što je mom mužu to tako lako, iako sam mu rekla da se osjećam nepoštovano, odbačeno i ignorirano', objasnila je.

Jedan je komentator dodao da bi joj terapija mogla pomoći da se nosi sa svime. 'Ima tu više od samog putovanja. Nakon godinu dana braka već imate probleme. Potraži terapiju za sebe, pomoći će ti da se nosiš sa svime. Sretno', glasio je odgovor.