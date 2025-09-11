Mlada majka u šoku: 'Svekar i svekrva ne žele da dojim pred njima, odredili gdje to smijem činiti'

Dojenje je prirodan i najpraktičniji način hranjenja bebe, ali u praksi često postaje izvor nesporazuma zbog različitih stavova o privatnosti i 'pristojnosti'. Kada se u jednadžbu uključe šira obitelj i zajednički odlasci ili putovanja, granice komfora i očekivanja dodatno se zaoštre. Ključno je prepoznati da potrebe majke i djeteta i činjenicu da redovita i mirna prehrana imaju prioritet, dok se pravila kućnog reda trebaju dogovarati uz poštovanje i bez stigmatizacije. No, da nije uvijek tako, potvrđuje i priča mlade majke koja tvrdi da su njezini svekar i svekrva toliko neskloni dojenju da žele da to radi u drugoj prostoriji, piše People.

U objavi na Redditu majka četvero djece opisuje kako ima tromjesečnu bebu i da je s muževom obitelji otišla na ručak povodom šogorova rođendana. Kad je hrana stigla, beba je postala nemirna pa je ostatak ručka provela šetajući ispred restorana dok je malena zadrijemala. Kad se probudila, vratila se unutra i počela dojiti, a muževa obitelj tada je ustala i napustila restoran pa je i ona morala otići ne pojevši ništa.

Nakon tog neugodnog prizora, dvoumi se oko planiranog zajedničkog ljetovanja na moru. Mužu je rekla da joj se čini kako njegova obitelj ima problem s dojenjem; on je nazvao roditelje, a oni su odgovorili da su se svi dogovorili kako tijekom putovanja smije dojiti samo u spavaćoj sobi. Povrijedilo ju je što su o tome raspravljali bez nje i smatra nepravednim da zbog hranjenja mora biti odvojena od djece i ostalih. Suprug, pak, drži da pretjeruje i traži da pristane na zahtjev njegove obitelji, dodajući kako će joj zamjeriti ako odbije.

Korisnici Reddita izrazili su svoje mišljenje, a većina komentara odnosi se na njezinog supruga. 'Reci mužu da ćeš ti njemu zamjeriti što ti propisuje gdje smiješ hraniti vlastito dijete', poručila je jedna osoba, pa sarkastično dodala da bi mu stol za večeru trebalo postaviti u kupaonici, garaži ili vrtnoj šupi. Druga je osoba napisala: 'Doji u spavaćoj sobi, a onda prošeći dnevnim boravkom u toplesu.'