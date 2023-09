Bonton stručnjaci: '8 stvari za koje se žene znaju ispričavati, a nikako ne bi trebale'

Bilo da je došlo do svađe s partnerom, prijateljem, roditeljem ili kolegom, obično je isprika najbolji način da se stvari poprave. U idealnom bi svijetu tako obje strane razmislile o svom ponašanju i preuzele odgovornost za sve loše postupke, no studije su pokazale da žene, češće nego muškarci, vlastito ponašanje doživljavaju kao uvredljivo. Kao rezultat toga, češće će izraziti svoje žaljenje i ispričati se - što u nekim slučajevima može dodatno produbiti neravnotežu moći. "Žene često koriste isprike kako bi sebe umanjile pred drugima. Manje su pametne, manje sposobne i manje kompetentne", objašnjava osnivačica tvrtke Mannersmith Etiquette Consulting, Jodi RR Smith. Ona kaže da je, osim obuzdavanja vlastitih bespotrebnih isprika, važno i prestati očekivati isprike od drugih žena koje nisu učinile ništa loše i usredotočiti na izgradnju međusobne podrške. Pitate se jesu li vam isprike kad nepotrebne? Ako se ispričavate za ove stvari, odgovor je da, jesu.

1. Za ambicioznost

Kada je riječ o ambicijama na radnom mjestu, mnoge žene imaju dvostruka mjerila. Iako se od njih očekuje da rade jednako naporno kao njihovi muški kolege, često se na njih negativno gleda ako su otvoreno ambiciozne. Osnivačica Etiquette Consultinga Jules Hirst kaže da se nikada ne biste trebale ispričavati zbog svojih profesionalnih ciljeva; uključujući one koji se tiču financija. Baš kao što muškarci mogu težiti tome da postanu vođe tima ili oni koji najviše zarađuju, a da ne ispadnu pohlepni ili nezahvalni, i žene trebaju imati taj isti luksuz. "Muškarce se zbog njihovih ambicija slavi", kaže Hirst. "Trebalo bi i žene".

2. Za svoj izgled

Ako ste posijedili ili nabacili koji kilogram viška, možda ćete osjetiti potrebu da se nekome ispričate za promjene u svom izgledu. Ipak, Hirst kaže da biste trebale izbjegavati isprike i samokritične komentare koji mogu oštetiti samopouzdanje i utjecati na to kako vas drugi vide. "Društvo vrlo strogo procjenjuje izgled žene", priznaje Hirst. "Nemojte se ispričavati zbog toga kako ste se odlučili predstaviti. Budite ponosne na svoj izgled i zanemarite kritike", dodaje: "Vaše tijelo, vaša pravila."

3. Za pokazivanje emocija

Istraživanja kažu da, iako žene i muškarci doživljavaju istu količinu emocija, kada te osjećaje izraze ne doživljava ih se isto. Dok se na muškarce kada su otvoreno emocionalni može gledati kao na strastvene, na žene će se vjerojatnije gledati kao na iracionalne, kažu psiholozi, a Hirst upozorava da žene nikada ne bi trebale osjećati potrebu ispričavati se zbog pokazivanja zdravog raspona emocija; što je nešto od čega bi svatko mogao imati koristi ako i sam isproba. "Nema ničeg lošeg u pokazivanju emocija. Svatko ih ima", kaže stručnjakinja za bonton. "I nikako ne znači da ste manje profesionalni ili sposobni."

4. Zato što su same ili bez djece

Osobne odluke o vašem ljubavnom životu i obiteljskoj strukturi nisu ničija stvar, zbog čega se nikada ne biste trebali ispričavati što ste bez partnera ili bez djece. To uključuje i razgovore s članovima vlastite obitelj koji se mogu više uplitati u vaše osobne izbore ili imaju pravo na svoje mišljenje pred vama. Ipak, vaš izbor životnog stila je samo vaš i nitko vas zbog njega ne bi trebao osuđivati", kaže Hirst.

5. Za uspjeh

Žene često osjećaju potrebu ispričati se za svoj profesionalni uspjeh ili umanjiti značaj svog napredovanja. Prema Smith, jedan je primjer kada žene uspjeh u dobivanju promaknuća ili novog klijenta pripisuju sreći, a ne napornom radu i vlastitom talentu. "Mnoge žene da bi uspjele trebaju raditi više od muškaraca", slaže se Hirst. "Ponosite se njima i nemojte im umanjivati zasluge.

6. Za odbijanje

Budući da su djevojke često odgajane da budu dostupne, ugodne i susretljive, nije čudno što neke žene kada moraju reći 'ne' ili postaviti čvrste granice osjećaju dozu krivnje. Ipak, stručnjaci kažu da je važno znati da možete uvijek bez pardona nekome nešto odbiti; i ne samo da će to koristiti vašem mentalnom zdravlju, već će vam i omogućiti da u potpunosti poštujete sebe.

7. Za brigu o sebi

Dugo je društvo propagiralo mit da se može imati sve odjednom, a kao rezultat toga, mnoge žene danas osjećaju da moraju bez napora žonglirati sa zahtjevima svojih karijera, majčinstva i svega ostalog. Stručnjaci kažu da je važno za sve; uključujući same žene; da prioritet daju brizi o sebi i da se ne osjećaju krivima što svoje potrebe ponekad stave na prvo mjesto. "Svatko se treba povremeno napuniti energijom, nemojte se za to ispričavati", napominje Hirst.

8. Za tuđe osjećaje i nesigurnosti

Mnoge se žene osjećaju odgovornima za to da se muškarci pokraj njih osjećaju sigurno i da ne misle da su ugroženi, no Smith kaže da se žene ne bi trebale ispričavati kad znaju da nisu učinile ništa loše, te da bi trebale prestati preuzimati odgovornost za stvari koje su izvan njihove kontrole. "Iako je uvijek najbolje prema drugima biti uljudan i ljubazan, vaše vlastite potrebe su i dalje važne; i trebale bi biti ispred tuđih nesigurnosti", poručila je za Best Life.

