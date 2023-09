Nije htio platiti 650 eura za večeru ženinih prijateljica: ‘Osramotio sam je, kažu da sam škrtac’

Objedovanje s vašom dragom osobom može biti skupo - pogotovo ako ima skuplji ukus, a vi ste u ograničenom budžetu. No, kad je jedan nesretni muž odustao od plaćanja večere od 700 dolara u restoranu, njegova je supruga, koja je očekivala da će on platiti za oba njihova obroka, kao i za predjela koja je naručila njezina grupa prijateljica, bila apsolutno bijesna, piše NY Post.

"Ja 24-godišnji muškarac, i moja supruga, 24-godišnja djevojka, tek smo vjenčani par. Moja žena ima četiri prijateljice s kojima je jako bliska još od srednje škole. Za proslavu je moja supruga odlučila otići u skupi mesni restoran. Usred večere, moja supruga mi je rekla da muškarac uvijek treba plaćati za ženu i njezine prijatelje. Rekao sam joj da bih platio samo za nju i mene, no njeni prijatelji su mi se smijali i rekli mi da sam škrtac. Ustao sam i stavio dvije novčanice od 100 dolara na stol za hranu za mene i suprugu i otišao", objasnio je. Međutim, kad je izašao van, nije imao pojma da se sprema 'bračna oluja'.

“Moja žena je došla kući i počela vrištati na mene, govoreći da sam je osramotio jer je obećala svojim prijateljicama da ću ja platiti. I da su je one ismijavale dok se vraćala kući jer se udala za čovjeka koji ne može platiti račun. Umjesto da se svađam, jednostavno sam odlučio otići. pobjegao. Spakirao sam torbu i otišao kod svog prijatelja. Rekao sam roditeljima i prijateljima, a oni su rekli da sam jednostavno trebao platiti. Sad se predomišljam jesam li pretjerao", dodao je.

Čitatelji Reddita požurili su ga uvjeriti da on nije krivac u ovoj situaciji. "Ona je ispala loša osoba, ne vi”, napisao je jedan ogorčeni komentator o drugoj polovici muškarca. “Vaša žena je trebala razgovarati s vama o tome prije nego što je rekla svojim prijateljicama da ćete platiti, a ne pretpostavljati”, napisao je drugi. "Zvuči mi kao da vaša žena ne želi supružnika, nego nekog tko će financirati nju i njezine prijateljice... Potražite bračno savjetovalište ili se razvedite ako je ovo često ponašanje", savjetovala mu je treća osoba.

Ali muškarac je brzo stao u obranu svoje žene. “Bok ljudi, pročitao sam nečije komentare koji su me pitali je li se moja žena ikada ovako ponašala. I nikad nije”, pojasnio je. “Odlučio sam otići sutra razgovarati s njom o tome što se dogodilo, zašto mi je namjestila da platim račun,” rekao je suprug, dodajući da 200 dolara koje je u ljutnji ostavio na stolu nije čak ni pokrilo cijenu njihova dva obroka. "Trebao sam dodati još 50 do 75 dolara da to bude cijena za dvije osobe", priznao je.

