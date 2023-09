Mama na forumu: 'Moja je kći postala nemoguća i ozbiljno razmišljam da joj ukinem proslavu 16. rođendana'

Mnogi roditelj znaju koliko teško može biti sporazumjeti se sa tinejdžerima, i kada su svjesni da su bijesni ispadi i velike promjene raspoloženja samo dio odrastanja koji su i sami prošli. Ipak, ponašanje tinejdžera može izludjeti i dovesti nas do osjećaja da se više s njima ne možemo boriti, a upravo se to dogodilo mami koja za svoju kćer kaže da je 'derište', te kako bi ju naučila lekciju razmišlja o poduzimanju drastičnih mjera. Iako priznaje da ju je razmazila, svakodnevno kaže sa svojom tinejdžericom vodi 'rat' i dosta joj je načina na koji djevojka prema njoj postupa. Zbog svakodnevnih je svađa mama odučila svoju priču podijeliti na roditeljskom forumu Mumsnet, gdje je napisala kako bi kćeri htjela postaviti 'čvršće' granice; a počinje otkazivanjem njenog rođendana... "Stalno se borim s njenim prkosnim ponašanjem pa sam joj jutros ozbiljno zaprijetila da ću joj otkazati proslavu rođendana i poklone; jer mi je dosta", napisala je, te druge mame pitala što one o tome misle i je li pametno tako dijete kazniti. Objasnila je i da joj je nedavno kupila prijenosni MacBook Air i da je nju i njenih šest prijateljica izvela van na večeru, ali sada razmišlja je li 16-godišnjakinja toga vrijedna.

"Svaki dan je bitka samo da ustane, a leži u krevetu do zadnje minute kada se mora početi spremati da izađe iz kuće. Često mi kroz zatvorena vrata vikne da se sprema, da bi onda minutu prije polaska u školu rekla da ipak treba oprati kosu i da nikako ne može ići u školu ako ju prije ne opere, osuši i izravna", ispričala je mama. To onda, kaže, traje još sat vremena pa ju je jutros, znajući da se mora tuširati, probudila već u 6:30 h.

Svakih deset minuta sam je dozivala, a svaki put kad sam ušla u njenu sobu ona je vrisnula da izađem. Tako je svaki dan i stalno zbog nje svi kasnimo; ja na posao, a mlađa kćer u školu. Iako priznaje da je sama kriva što ju je odgajala s napomenom da 'ima svoja prava', htjela bi je uvjeriti da s nekim popriča jer se boji da je depresivna. I dok je s jedne strane želi kazniti otkazivanjem rođendana, boji se da je ipak ne povrijedi previše jer joj je rođendan uvijek bio 'velika stvar'.

Uvijek sam se borila s uspostavljanjem granica i u tome nisam bila dobar roditelj pa sam obje kćeri tijekom godina razmazila. Od njih sam napravila lijena čudovišta! Osim toga, mislim da starija kćer možda ima prikrivenu depresiju pa nisam sigurna zahtijeva li njeno ponašanje kaznu. Pokušala sam je navesti da razgovara s nekim i otvori se, ali ona mi kaže da sam luda i da je apsolutno dobro. Ona jednostavno većinu vremena ne želi ništa raditi ni igdje ići i apsolutno mrzi školu", ispričala je i pitala druge što oni misle i je otkazivanje rođendana preokrutna kazna.

"Biste li vi u ovoj situaciji iskoristili rođendan da nametnete svoje granice ili je to pretjerano? Rođendani su u našoj kući uvijek bili velika stvar, ali ja jednostavno više ne mogu jer moja djeca to ne cijene i umorna sam od stalne borbe. Inače sam samohrana majka, a njihov se tata nikada nije ni zamarao s rođendanima"..., objasnila je. "Za početak bi joj mogli uzeti peglu za kosu, to će vam ujutro uštedjeti vrijeme. Zašto čekate? Odvedite mlađu u školu, a nju pustite da sama ide do škole. I da, otkažite joj rođendan. Recite joj da može navršiti 16 kada se bude ponašala kao 16-godišnjakinja", savjetovala je jedna mama

Ipak, nisu se svi složili da treba odmah biti tako stroga. "Ja bih nastavila s rođendanom kako je planirano, a nakon toga bi postavljala granice; nema telefona dok se ne obave kućanski poslovi, nema izlazaka ako je drska ili bez poštovanja. Stisnite ju, samo ne na rođendan!", predložila je druga korisnica foruma..

