Saznala je da je muž počeo izlaziti s njom zbog oklade s njenim polubratom: 'Osjećam se prevareno'

Postoji mnoštvo filmova o ljudima koji se klade oko nekoga, zaljubljuju se u njega, druga osoba sazna za okladu, posvađaju se, pomire se i žive sretno do kraja života. Iako je ovo možda dobro funkcioniralo kao filmski zaplet, nije ugodno doživjeti nešto slično u stvarnom životu - pogotovo ako ste razlog oklade, prenosi Mirror.

Zamislite onda kako se osjećala jadna žena kad je otkrila da se njezin vlastiti muž oko nje okladio sa svojim prijateljima. Otišavši na Reddit kako bi podijelila nesretnu priču, napisala je: 'Saznala sam da se moj muž odvratno okladio sa svojim prijateljima kad me upoznao i sada ga ne mogu gledati na isti način'. 24-godišnja žena objasnila je da su njen polubrat i muž prijatelji još od koledža, a otkad ga poznaje on je prema njoj samo pun poštovanja i drag. Nikada nije mogla zamisliti da će on ili član obitelji ikada biti tako okrutni.

Nastavila je: 'Da vas stavim u kontekst, njihova grupa prijatelja raspala se kad su odrasli i krenuli drugim putovima, a prije nekoliko dana odlučili su se ponovno sastati. Pa, taj je sastanak održan u mojoj kući i u jednom trenutku za vrijeme večere jedan od njegovih prijatelja počeo je govoriti stvari kao da je on, moj muž, bio vrlo sretan što je naša veza uspjela. Kad je to rekao, ostali su se nasmijali, a moj polubrat i moj muž postali su jako nervozni'.

Žena ga je pokušala pitati o čemu on govori, ali mu je muž rekao da zašuti, što ju je navelo da odmah povjeruje da nešto nije u redu. Nastavila je tražiti odgovore i na kraju joj je rečeno za okladu. Otkrila je: 'Rekao mi je da im je moj polubrat, kada nas je upoznao, rekao da sam stvarno arogantna i jadna te da trebam nekoga tko će me 'naučiti pameti'. I priznajem, bila sam jako bahata, znala sam biti dosadna jer sam mislila da nitko nije pametniji od mene i da su svi idioti. Ostali su se odlučili kladiti tko će prvi spavati sa mnom, očito je to bio moj muž i od tada smo zajedno - to se dogodilo prije šest godina'.

'Osjećala bih se manje povrijeđeno da je oduvijek bio seronja jer bih ja bila kriva što sam se zaljubila u nekoga takvog, ali uvijek je bio tako drag i nikad ne bih pomislila da mi se ruga iza leđa', dodala je. Nakon što su joj rekli ponižavajuće informacije o svom suprugu i polubratu, žena je rekla da su svi za stolom ušutjeli jer je izgledala tako uzrujano. Nastavila je: 'Pokušala sam se nasmijati, ustala sam i otišla u našu sobu. Moj muž je krenuo za mnom i počeo mi se zaklinjati da više nije takav, da me voli i da mu je žao kakav idiot je bio prije nego što me je upoznao, iako smo puno pričali i ja sam se trudila oprosti mu, ne mogu ga gledati na isti način'.

Žena se sada našla u srcedrapajućoj situaciji jer je počela ispitivati ​​sve što njen muž govori i radi. Zaključila je: 'Jutros je išao sa mnom na moj pregled kod liječnika jer sam trudna, a kad je zaplakao jer je vidio našu bebu, bila sam zgrožena jer nisam znala je li iskren ili ne. Ne znam kada ću mu opet vjerovati, ali želim to, ali ne mogu, ima li to uopće smisla? Mogu li se stvari vratiti na staro?'.

Nakon što su pročitali objavu ljudi su bili užasnuti pričom. Jedna je osoba napisala: 'Zanima me kako je ovo 'lekcija'? Jesu li joj nakon toga trebali slomiti srce? Ili jednostavno vjeruju da je seks na neki način degradira? A ako se radi o potonjem, pitam se je li bila arogantna ili je samo bila samouvjerena i sigurna'.

Drugi korisnik je rekao: 'Činjenica da su upotrijebili izraz 'nauči je pameti' tjera me na povraćanje. To zvuči kao nešto što se kaže prije nego što se napad dogodi. Polubrat i njegovi prijatelji zvuče mi kao predatori. Ako su bili voljni imati te bolesne misli o tinejdžerici, zamislite kako se ponašaju prema drugim ženama u svojim životima'.

