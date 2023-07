Bivši suprug joj je donirao spermu: ‘Zahvaljujući njemu imam dijete sa svojom djevojkom!’

Mama koja živi s bivšim mužem i novom djevojkom ispričala je kako su podijelili roditeljske dužnosti. Linda Fruits (33) iz Sunrisea na Floridi u Americi bila je u vezi s Christopherom Haertingom (36) osam godina prije nego što je shvatila da je lezbijka. Zajedno imaju sinove Elliota (4) i Owena (2), a nedavno su dobili prinovu. Nakon što je njihovoj vezi došao kraj, Linda je upoznala svoju sadašnju djevojku Maddy Gross (36) i pozvala je da se presele u zajednički obiteljski dom, piše Mirror.

Istospolni par zamolio je Christophera da im bude donor sperme - a njih troje su prošlog mjeseca poželjeli dobrodošlicu bebi Arlu. Sada Christopher uz dvije majke ima određenu očinsku ulogu, a njih troje su zajedno roditeljski tim koji živi pod istim krovom. Linda je dala uvid u to kako funkcionira ta dinamika.

VEZANI ČLANCI:

"Odlučivanje o tome koju ulogu svatko od nas preuzima svaki dan s roditeljstvom i oko kuće mijenja se ovisno o tome tko radi, kome je potreban odmor – i tko voli kuhati!. Održavamo stvari poštene između nas troje otvorenom komunikacijom i razumijevanjem. To što nas je troje, a ne dvoje, apsolutno pomaže. Svatko s djecom bi se složio – što više ruku to bolje!", rekla je Linda.

Objavom na Instagramu otkrila je kako izgleda jedan tipičan dan u njihovom nekonvencionalnom kućanstvu. Ona to opisuje kao: "Tipičan dan u životu s dvije mame, jednim tatom i troje djece."

U snimci Linda objašnjava: "Budući da Maddy i ja preuzimamo noćnu smjenu, Christopher preuzima njihovo spremanje ujutro za školu. Prvo mi treba kava, a onda uskačem i nastavljam tamo gdje je on stao. Dok se Maddy brine o Arlu, Linda i Christopher se razilaze i pomažu starijoj djeci da se spreme za školu i pripremaju doručak."

Nakon što je Owena i Elliota ostavila u školi, Linda odlazi kući Arlu dok im Maddy sprema doručak. Troje roditelja i dalje dijele roditeljske i kućanske dužnosti tijekom dana. Obje mame čuvaju bebu dok Christopher radi, a Linda nakon toga ide u popodnevnu školu.

Navečer Christopher pazi na dječake i pomaže im u pripremanju za spavanje i čitanju priča za laku noć, a njih dvije noć završe s jedući smrznuti jogurt u krevetu nakon što djeca zaspu. Govoreći nakon Arlova rođenja u svibnju, Linda je rekla: "Obitelj je odlično – dječaci su tako uzbuđeni. Pitaju gdje je beba čim uđu na vrata, plaču tko će sjediti do nje u autu, to je preslatko. Bili su tako uzbuđeni što su upoznali svog brata. Toliko su zaljubljeni u njega da to govore više puta dnevno. Bila sam toliko uzbuđena što je beba ovdje i što je moja djevojka sa mnom da sam potpuno zaboravila objaviti spol bebe i nije bilo ni važno. Osjećam olakšanje što su oboje, sigurni i sretni."

Kad su one umorne i žele spavati, Christopher djecu vodi na zabavne stvari. "Idemo dan po dan i ne razmišljamo puno o negativnim stvarima, ali ovako nam je za sada super. Po potrebi možemo i baki dati djecu na čuvanje ako nama zagusti, što dodatno olakšava cijelu stvar. Zaista je sjajno", zaključila je Linda.

Žena ostala trudna u 56. godini: 'Mislila sam da su doktori ludi i da je to nemoguće!'