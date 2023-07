Putuje na posao avionom jer je jeftinije nego najam stana: 'Budim se u 4 ujutro, a svi me uvijek isto pitaju'

Žena je otkrila da je uštedjela skoro cijelu plaću ne plaćajući stanarinu jer, kako tvrdi, jeftinije joj je doći do posla avionom. S obzirom da su cijene gotovo svega u porastu, svi tražimo načine da uštedimo novac. Ali, Sophia Celentano otkrila je da će je jeftinije koštati putovanje na posao avionom od plaćanja stanarine u New Jerseyju. No, ljudi su ostali zapanjeni njezinim putovanjem na posao koji traje četiri i pol sata, a neki su ga čak nazvali i ludim, prenosi The Sun.

Podijelivši kratak video svog putovanja iz Južne Karoline, rekla je: 'Za sve vas koji ste novi, putujem na posao iz Južne Karoline u New Jersey jedan dan u tjednu zbog svoje 10-tjedne ljetne prakse. Nakon što smo se probudili oko 4 i brzo se spremili, izašli smo u 4:30. Moja prekrasna, nevjerojatna, divna majka odvezla me na aerodrom. Stigli smo tamo do 5 i prošli smo kroz osiguranje oko 5:05 pa sam stala u kafiću ​​i počastila se ledenom kavom'.

'Stvarno sam se brinula da će moj let jutros kasniti jer je istočna obala imala hrpu problema s putovanjima avionom prošli tjedan, ali srećom krenuli smo na vrijeme i stigli na vrijeme', nastavila je, 'Jutros je na mom letu zapravo bilo dosta ljudi. Obično na ovom letu stvarno nema toliko ljudi. Na kraju sam se našminkala u avionu. Mnogi ste mi predložili da to počnem raditi u avionu još malo spavati ujutro. Mislim da je tip koji sjedi pokraj mene mislio da sam psihotična jer sam se snimala kako šminkam cijelo lice u 5 ujutro'.

'Nakon što smo sletjeli, nazvala sam Uber. Vožnja do ureda traje oko 45 minuta, tako da sam stigla do 9 ujutro', dodala je. Ispod videa, Sophia je podijelila nešto više o tome kako aranžman funkcionira, objašnjavajući: 'Moje stažiranje je plaćeno i ovo putovanje na posao bila je moja odluka pa plaćam letove svojom plaćom, baš kao što bih plaću koristila za plaćanje stanarine'.

Njezino putovanje na posao privuklo je mnogo pažnje na internetu, a video je dobio više od 58 tisuća lajkova i 700 tisuća pregleda. Na internetu poznata kao @sophiacelentano48, ova djevojka redovito dijeli novosti o životu sa svojih 6800 pratitelja.

U komentarima su TikTokeri podijelili svoje reakcije - iako su mnogi imali nekoliko istih pitanja na umu. Jedan je napisao: 'Imam toliko pitanja… letiš li natrag isti dan? Što se događa ako let bude otkazan ili ako kasni? Zašto jednostavno ne iznajmiti stan?', a drugi je odgovorio: 'Vidio sam specijal na vijestima o njoj! Vraća se istog dana i kaže da je jeftinije od bilo koje najamnine ili podzakupa koje bi mogla naći'. 'Suludo mi je kako je ovo jeftinije od najma stana', komentirao je treći, a četvrti je napisao: 'Bio bih tako iscrpljen na tvom mjestu'.

