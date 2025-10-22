'Znanje koje se ne dijeli, manje vrijedi. Dijeljenje znanja uvijek vrijedi više, i onima koji ga dijele i onima kojima se dijeli'

Sinoćnja promocija knjige "Mentorica – komunikacija, znanje, održivost" autorice Snježane Bahtijari, inače dugogodišnje izvršne direktorice marketinga, komunikacija i održivosti u tvrtki Ericsson Nikola Tesla, ujedno i iskusne savjetnice i mentorice, predvorje zagrebačke Nacionalne i sveučilišne knjižnice ispunila je do posljednjeg mjesta. A pred mnogobrojnima koji su došli pozdraviti, podržati i Snježani Bahtijari čestiti na pisanju i plemenitoj misiji knjige koju je objavila izdavačka kuća TIM press, o samoj knjizi i njenoj autorici govorili su dobro upućeni govornici i govornice. Uz navođenje kako se radi o u nas pionirskoj knjizi na temu mentorstva moderatorica promocije i urednica s Hrvatske radio-televizije Vlatka Kolarović druženje je započela razgovorom s Dijanom Bahtijari, direktoricom TIM pressa i urednicom knjige, ali i autoričinom kćerkom.

Vlatku Kolarović je zanimalo kako je to bilo, u slučaju objavljivanja te knjige, biti mentorica "mami, velikoj mentorici". Uvodno kazujući da je TIM press kao malu, obiteljsku izdavačku kuću 1994. osnovao njen otac Hašim Bahtijari, koji je prije nekoliko godina vođenje firme prepustio njoj, Dijana Bahtijari reče kako je, zbog uredničkog rada na "Mentorici", prvi put bila u prilici raditi s bliskom autoricom. – Ne mogu reći da pritom nije bilo problema, ali sve je na kraju ipak dobro prošlo i kao što se vidi finalni je proizvod sad pred nama – kazala je Dijana Bahtijari malo i nasmijavši okupljene.

Potom je o važnosti mentorstva i prenošenju stečenih znanja i iskustava govorio Darko Buković, vlasnik i urednik Poslovnog FM-a, koji je napisao i pogovor u "Mentorici". – Prebrzo se i prelako odričemo onih iskusnijih i starijih među nama i zato sam svojevremeno Poslovni FM otvorio upravo onima koji imaju što reći, i tim smo razgovorima izgradili svojevrsni most. Snježana je svojim znanjima i iskustvima bila mentorski dio tog mosta jer mentorstvo, kao što sam naveo i u pogovoru knjige, može pomoći da se, slikovito rečeno, iz gusjenice pretvorimo u leptira – naveo je Buković dodajući da svi u životu trebamo uzore i idole, mada se u današnjim vremenima na njih zaboravilo. Upozorio je da živimo u vremenu kada su mnogi poznati iz nepoznatih razloga.

Prof. dr. sc. Dubravka Sinčić sa zagrebačkog Ekonomskog fakulteta, ujedno i recenzentica knjige, nadovezala se riječima kako "Mentorica", koju je pročitala u dan i pol, nije praktični vodič za mentoriranje već knjiga koja nas svojim sadržajem vraća na osnovne postavke, uz priznanje da je "Mentorica" i njoj u mnogočemu otvorila oči navodeći je da i samoj sebi postavi mnoga pitanja te analizira vlastiti mentorski rad. I kao što je u recenziji naglasila, knjiga Snježane Bahtijari bavi se temama koje u posljednjem desetljeću snažno dobivaju na važnosti u znanstvenim i stručnim krugovima, ali i u širem društvenom kontekstu, a te su teme: mentorstvo, strateško komuniciranje, osobni i profesionalni razvoj te održivost u poslovanju i međuljudskim odnosima.

– Djelo ima visoku stručnu relevantnost, proizišlu iz autoričina bogatog iskustva u korporativnom, savjetodavnom i mentorskom radu. U hrvatskoj stručnoj literaturi ne postoji mnogo autorskih naslova koji na ovako praktičan, refleksivan i strukturiran način objedinjuju iskustveno znanje o mentoriranju s konceptima liderstva i osobnog razvoja – sažela je Dubravka Sinčić.

21.10.2025., Zagreb - Promocija knjige Mentorica autorice Snjezane Bahtijari. Photo: Marko Lukunic/PIXSELL Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Ana Gruden, vlasnica i glavna urednica časopisa Zaposlena te idejna začetnica projekta "Mentoriranje kao oblik networkinga među ženama", naglasila je pak kako je Snježana Bahtijari u tom projektu bila ne od prvog nego od "nultog dana". – Sa Snježanom sam podijelila tu ideju očekujući od nje, kao i uvijek, iskrenu reakciju. Ona je ideju podržala. I da nije bilo te njene iskrene i snažne podrške pitanje je bi li tog projekta uopće bilo, a on sad ide već u svoju osmu sezonu. Kako tema mentorstva danas još uvijek nije dovoljno prisutna voljela bih da projekata poput našeg ima još, jer mnogi i dalje ne znaju što je to mentorstvo – založila se Ana Gruden koja je napisala i predgovor za "Mentoricu".

Još je navela da je u projektu "Mentoriranje kao oblik networkinga među ženama" u proteklih sedam godina sudjelovalo 250 žena, mentorica i mentijki, a uzmu li se u obzir i sve one žene koje su se bile prijavile, onda se dolazi do broja od 800 žena koje su iskazale interes i želju za mentorstvom. Zanimljivo je bilo čuti i iskustvo Tamare Babun Zovko, vlasnice producentske kuće Wolfgang & Dolly, koja producentski stoji iza mnogih uspješnih i hvaljenih filmskih projekata, poput serijala "Dulum zemlje", čiju četvrtu sezonu upravo možemo gledati na HTV-u, ponedjeljkom. Ona se prisjetila kako je 2017. osnovala svoju produkcijsku kuću i kako je koju godinu kasnije pandemija uzrokovana koronavirusom snažno pogodila i filmsku industriju.

– To sam vrijeme onda htjela iskoristiti za svoj razvoj i prijavila sam se za sudjelovanje u projektu o mentoriranju žena. Nisam očekivala da ću ući u njega, bojala sam se da bi to moglo biti zbog mog specifičnog posla. No, izabrana sam i mentoricom mi je postala upravo Snježana. I sad mogu reći da je moje iskustvo bilo sjajno. Za mentoriranje je jako važno da je onaj tko mentorira dobronamjeran, zainteresiran, znatiželjan i posvećen. Snježana je jasno vidjela i ono što o sebi nisam znala i pomogla mi je da to osvijestim. Puno smo šetale Bundekom i razgovarale. Moja firma tada je bila tek na početku, u njoj sam bila sama i konačno sam imala nekoga tko je bio jednako zainteresiran za ishod te moje producentske priče. Puno je lakše raditi i ideje realizirati kada ti netko osvještava korake na tom putu – naglasila je Tamara Babun Zovko.

Matematičar, vloger i edukator Toni Milun također je jedan od onih koji su osjetili mnoge blagodati mentorstva. Prisjetio se kako je Snježanu Bahtijari upoznao prije 11 godina, u Čakovcu, kada je ona, predstavljajući tamo jedan projekt Ericssona Nikole Tesle, održala sjajno predavanje o važnosti komunikacije. Upamtio je i njene riječi da se ne trebamo okružiti ljudima sličnima sebi nego onima koji će nadopunjavati naše vrijednosti. Ispričao je i detalj iz 2015. kada je tijekom glavne probe predavanja koje je trebao održati pred tisuću i pol ljudi, što mu je bilo prvo obraćanje tako mnogobrojnoj publici, u jednom trenutku na pola teksta doživio blokadu.

– Snježana mi je tada rekla da ništa ne brinem, savjetovala što mi je činiti i to me spasilo. Pamtim i ja jednu šetnju Bundekom. Bilo mi je to neko krizno razdoblje, no Snježana je stala ispred mene i počela mi nabrajati kakav sam. Hvalila me. Sat vremena kasnije, usred vrlo izazovne poslovne situacije, sjetio sam se tih njenih riječi, što mi je vratilo samopouzdanje, i tu sam situaciju riješio na najbolji mogući način – kazao je Toni Milun dometnuvši i to da je knjiga Snježane Bahtijari namijenjena svima bez obzira na dob i profesiju. Posebno je pritom istaknuo poglavlje "Znanje koje se ne dijeli, manje vrijedi". – Dijeljenje znanja zaista uvijek vrijedi više, i onima koji ga dijele i onima kojima se dijeli – ustvrdio je Toni Milun.

Potom je o svom iskustvu rada u Americi, gdje je provela 20 godina, govorila dr. sc. Danica Ramljak, savjetnica Svjetske banke za znanost i tehnologiju te savjetnica rektora Splitskog sveučilišta za Mediteranski institut za istraživanje života (MedILS). Izrazila je nadu da će knjiga Snježane Bahtijari staviti u fokus mentoriranje kao nešto jako važno, potrebno i korisno.

– Kada netko iz privatnog sektora mentorira nekoga iz akademskog, znanstvenog sektora, to je približavanje dvaju svjetova. No valja reći i to da nije svatko stvoren za mentora. Može netko biti nobelovac, ali i loš mentor – razborita je bila Danica Ramljak koja je, kako reče, tijekom cijele svoje znanstvene karijere stalno bila mentorirana, što je ostalo nepromijenjeno sve do danas.

Kako je promociju odmah na početku te još jednom kasnije glazbeno začinila violinistica Milena Rajković Đurđev, i ona je posvjedočila koliko je mentorstvo važno i u umjetnosti. Na kraju je ponešto o knjizi kazala i njena autorica, najprije istaknuvši da "Mentorica" nije knjiga o njoj, već njen komunikacijski most prema svima koji će knjigu uzeti u ruke. – Ovom sam knjigom htjela prenijeti dvije poruke: bez komunikacije nema znanja i budimo jedni drugima komunikacijski mostovi znanja – poručila je Snježana Bahtijari.