Žene pjevaju  o životu, pa i o ljubavi prema drugoj ženi

Žene o ženama za žene, mogla bi to biti srž novog hvalevrijednog glazbenog projekta “Femme Nouvelle” kojem se već priključilo deset jakih hrvatskih kantautorica koje su se posljednjih godina na sceni nametnule kao budućnost kvalitetne urbane glazbe. Sara Renar, Maja Posavec, Nina Romić, Ana Opalić, Željka Veverec, Mirela Priselac Remi, Aklea Neon, Natali Dizdar i Sun U... u protekloj su godini same ili kao dio grupe objavile nove albume i singlove koji su, prema riječima kritike, postali okosnica novog glazbenog vala.

Aquarius Records okuplja ih sada na kompilacijskom albumu “Femme Nouvelle”, nimalo slučajno tako naslovljenom kako bi korespondirao s istoimenim pokretom iz 19. stoljeća koji je obilježio to da su žene postale relevantan čimbenik, među ostalim, i u umjetnosti. Album izlazi u lipnju, a za njega će svaka od glazbenica snimiti po jednu pjesmu.

Prvi od singlova, već pušten u eter, “Trnoružica” je Maje Posavec, pjesma koja ujedno najavljuje i njezin drugi samostalni album, a koja odlično oslikava projekt koji u prvi plan stavlja glazbenice kao jake žene.

– Zanimljiva mi je intimna i osobna priroda radova mojih kolegica, potreba da upravo ja (ona) izvodim tu svoju pjesmu. Skupiti radove žena koje u isto vrijeme na istim prostorima stvaraju zapravo je zbornik ženskog stvaralaštva u kojem rado sudjelujem. Meni kao autorici, a vjerujem i mojim kolegicama, puno znači povratna informacija publike, znati da to što radim netko sluša i čuje, da je ta glazba nekome potrebna, da je pjesma nekome zbog nečega važna i draga. Nadam se da će nekome ovaj album olakšati pronalazak te drage i važne pjesme. A kako mi se čini, album će ponuditi i više takvih pjesama – objasnila je Maja Posavec razloge zbog kojih se pridružila projektu. Njezina pjesma govori o djevojci koja čeka princa na bijelom konju i podsjeća nas na to da se bajke ostvaruju, no prije njihove realizacije treba proći vrijeme dubokog sna.

Idući singl s albuma, koji će javnosti biti predstavljani u nizu, onaj je Nine Romić koja se projektu priključila jer, kaže, smatra važnim stalno isticanje ženske snage i ženskog pisma.

– Vjerujem da ovaj projekt može biti inspiracija drugim djevojkama kojima je potreban mali okidač i ovakva podrška da oslobode svoju kreativnost i budu nepobjedive – kaže Nina Romić koja je za “Femme Nouvelle” izabrala svoju pjesmu “Crno” s albuma “Sloboda”.

– Ta je pjesma brutalno iskren prikaz onoga što se ponekad događa u glavi. Kontrastom teksta i glazbe poigrala sam se temom u kojoj smo svi barem jednom bili akteri. Bitno je pjevati o sreći, o tuzi, o svemu onome što nam se događa. Finalni rezultat je sloboda i mislim da je to ono čemu svi stremimo – zaključila je Nina.

Željka Veverec smatra da je svaki projekt koji skreće pozornost na autorstvo i na stvaranje odličan što je za nju bio dovoljan okidač da se priključi.

– U ovom slučaju riječ je o ženama koje pišu, skladaju i pjevaju svoje pjesme, a nažalost možda ponekad u očima javnosti još uvijek nisu dovoljno prepoznate kao autorice, zato mi je čast biti u njihovu društvu i proširiti svijest o tome da i žene stvaraju svuda oko nas i uživaju u tome – kazala je Željka Veverec.

U projektu je posebno zanimljivo i glazbeno sudjelovanje Ane Opalić, jedne od najcjenjenijih domaćih fotografkinja koja je izlagala i na Venecijanskom bijenalu, a fotografije su joj u kolekcijama zagrebačkog MSU-a, Galerije umjetnina Split, Centra d’Art i Natura – Katalonija, centra Tyrone Guthrie u Irskoj, galerije Heinz Bossert u Kölnu, Centro culturale Teresa Orsola Bussa de Rossi u Italiji te u nekoliko privatnih zbirki... Svjesna još uvijek podcijenjene uloge žena u svijetu, sjajno je odgovorila na pitanje zašto se i ona priključila projektu Femme Nouvelle, nečemu što bi s vremenom moglo izrasti i u glazbeni pokret.

– Vjerujem da je svaki projekt koji u fokusu ima žensko stvaralaštvo potreban našem društvu. Generalno, žene uživaju tek 3/4 prava koja imaju muškarci, rade iste poslove za manje novca, imaju deset posto svjetskog prihoda i jedan posto svjetskog zemljišta. U kolekcijama galerija i muzeja prisutne su uglavnom gole, kao aktovi koji krase “povijest umjetnosti”, dok ih u fundusima ili na izložbama ima manje od deset posto. Za album sam odabrala pjesmu “Tvoja slatka ljubav” jer je projekt Ana Banana nešto novo što radim sama, pjesma govori o ljubavnoj aferi između dvije žene i činilo mi se progresivnim uključiti i tu tematiku u ovakvu jednu kompilaciju – kazala je Ana Opalić. Već idući tjedan eterom će se oriti singl Nine Romić, a potom iščekujemo jednu po jednu pjesmu svake od autorica sve do izlaska kompilacije, kao što smo već spomenuli, u lipnju.