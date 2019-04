Osvoji ulaznice za BSH Zagreb Sunset Sessions 2019!

BSH events ušao je u šestu godinu djelovanja i sada već sa sigurnošću možemo reći da nakon niza partija na neuobičajenim lokacijama, od tvrđave Medvedgrad, krovova zagrebačkih zgrada, partijanja ispod Sljemenskog tornja, polako, ali sigurno Zagreb postavljaju na mapu poželjnih party turističkih destinacija.

Foto: Promo

Nakon prošlogodišnjih 5 od 6 rasprodanih evenata i ovogodišnje ludnice u Laubi, došlo je vrijeme za prvi open air party sezone 2019. BSH ekipa i ove godine sa svojim Zagreb Sunset Sessions konceptom preuzima centralni teniski teren ŠRC Šalate. Za 20.04. je tako zakazan prvi open air event u 2019. godini, tradicionalno u popodnevnom terminu sa startom u 16:00 i trajanjem do 00:00 tako se svim posjetiteljima zeli pružiti ugođaj "partijanja sa zalaskom sunca".

Za drugu ediciju BSH Šalate "Headliner" eventa je britanski house izvodac "Weiss" koji specijalno u Zagreb stiže iz Londona. Inače tvorac hita 'Feel my needs' koji je prošle godine nominiran za 'Best of British' DJ Mag nagradu za najbolju pjesmu. Lokalnu podršku pružaju

pružaju Yakka, Tom Bug, Aldo Morro i Pablo Panda.

Potražite ulaznice ovdje.

Foto: Promo

Večernji ti poklanja 2x2 ulaznice za nezaboravno iskustvo party-a na jedinstvenoj lokaciji, a sve što trebaš je odgovoriti na naše nagradno pitanje. Pokaži svoju kreativnost jer biramo najzanimljivije odgovore.

Sretno!