Umjetnost mora biti dio zajednice: Programi izlaze iz dvorana na ulice Zagreba

Od četvrtka pa sve do nedjelje 13. travnja, dok traje trideseti Muzički biennale Zagreb, po hrvatskoj metropoli možete se provozati soničnim biciklima britanske multimedijalne umjetnice, skladateljice i performerice Kaffe Matthews. Sama umjetnica prerezala je na startu ispred Galerija Greta crvenu vrpcu i povela prvu 45-minutnu vožnju Zagrebom. Sonični bicikl njezin je izum i autorski projekt koji već više od deset godina usavršava i razvija. Biciklističku kompoziciju napravljenu za Zagreb nazvala je “Ispod fontana”.

Priče mladih frizerki

Upravo ovaj projekt dugogodišnja izvršna producentica MBZ-a Nina Čalopek navela je kao primjer i odgovor na pitanje što danas uopće više može biti provokativno na jednom festivalu suvremene glazbe kao što je MBZ.

“Nije to ništa novo, ali Kaffe Matthews je nevjerojatno poetična u svom radu”, piše lijepo, a danas je upravo to provokativno. Vožnja njezinim soničnim biciklima po gradu nešto je potpuno ludo. Na ruti koja se pruža širim područje centra grada, od Ilice, preko Martinovke i Trešnjevke, GPS uređaj na biciklu okida unaprijed pripremljene i u Zagrebu snimljene zvukove koje vozač čuje iz zvučnika na upravljaču. Tako uđete u svijet koji je nevjerojatan. Provokativno danas više nije nešto što šokira, nego je provokativan ulazak umjetnosti i umjetnika u zajednicu, povezivanje i interakcija s ljudima. Tako je Matthews tražila da je povezemo sa skupinom srednjoškolki iz frizerske škole. Nije ju uopće zanimalo da joj mi iz festivala pričamo o Zagrebu, Hrvatskoj i našim životima, nego je s njima razgovarala, na osnovi njihovih priča i interesa sklopila vlastitu sliku i pripremila zvučni krajolik Zagreba. Potaknula ih je da skladaju, pišu dnevnike, poezije, sviraju, pjevaju... uključila je u svoj projekt njihove osobnosti, poglede djevojaka koje ne zanima nikakva politika, pa ni gradska i kulturna – ispričala nam je uoči početka okruglog 30. izdanja MBZ-a Nina Čalopek.

No, godišnjica koja je njoj i ostalim autorima programa bila još važnija jest 40 godina od Urbofesta koji je MBZ 1979. godine izveo na gradske ulice i potpuno netipične prostore. Jedan od programa koji je na tragu tadašnjeg projekta “Musiwalks” i kojim se odaje počast, ali i istražuju novi sadržaji i mogućnosti teme glazbe i grada, je i projekt “Urbi et Orbi” poznatog zagrebačkog multiinstrumentalista Ratka Vojteka i skladatelja mlađe generacije Matka Brekala. Prva izvedba počinje danas, prvog službenog dana 30. MBZ-a, u 11 sati ispred KIC-a. Taj hodajući koncert odvijat će se na potezu od KIC-a do Jelačićeva trga, uključujući prolazak pokraj ili kroz terase kafića u Bogovićevoj ulici. I to baš u vrijeme subotnje špice.

– Mogli smo kao rutu odabrati pravac prema, primjerice Martićevoj i Booksi, dijelu grada koji se već profilirao svojom koncentracijom urbane kulture, ali Brekalo i Vojtek su inzistirali upravo na “špici”, toj ruti najveće komercijalizacije gradskog prostora, da se začudnost suvremene glazbe provede upravo kroz taj kanal ugostiteljskih terasa – kaže Čalopek, dodavši i ovaj program kao primjer provokativnog izlaganja suvremene glazbe i samog festivala publici koja to možda najmanje očekuje.

Kao jednu od značajki festivala, koji i sasvim nova generacije publike i medija prepoznaje kao iznimno važno događanje od svjetskog formata i značaja, ističe povratak suvremenih skladateljskih zvijezda na MBZ.

Ovo je vrijeme neznanja

– Lijepo je da se još uvijek prepričavaju legendarna gostovanja Stravinskog, Cagea i ostalih velikana u Zagrebu, ali žalosno je što danas, za razliku od književnosti, likovnosti ili filma, vlada gotovo opće neznanje o tome tko što radi i tko je danas važan u svijetu suvremene glazbe – kaže Čalopek.

Jedna od tih skladateljskih zvijezda u gostima je i Richard Ayres čijom će multimedijaskom skladbom “Garden” slavni ansambl London Sinfonietta večeras, 6. travnja, u kinu Europa, i službeno otvoriti 30. MBZ, koji završava sljedeće nedjelje u ZKM-u praizvedbom baleta Frana Đurovića “Hero is tired” u koprodukciji s Baletom HNK Ivana pl. Zajca iz Rijeke.