3. izdanje

Zagrebački operni festival otvara opera 'Werther' u raskošnoj režiji oskarovca Dantea Ferretija

HNK Zagreb
VL
Autor
vecernji.hr
05.09.2025.
u 13:06

Zagrebački operni festival – međunarodna manifestacija posvećena opernoj umjetnosti, ove godine održat će se od 9. do 20. rujna

Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu, na konferenciji za predstavnike medija, koja je održana u foajeu kazališta, najavilo je treće izdanje Zagrebačkoga opernog festivala – međunarodne manifestacije posvećene opernoj umjetnosti, koja će se održati od 9. do 20. rujna 2025. godine. 

Ovaj Festival donosi novu dinamiku u kulturnoj ponudi Zagreba, a s ambicijom da privuče pozornost domaće i međunarodne javnosti. Zagrebački operni festival suradnjom domaćih i inozemnih opernih umjetnika te raznovrsnim i kvalitetnim programom potvrđuje ulogu zagrebačkoga HNK-a kao relevantnog središta opernih zbivanja na europskoj kazališnoj sceni. Tako će i ove godine Festival biti mjesto susreta, razmjene iskustava i dubljeg razumijevanja svijeta opere.

Zagrebački operni festival zamišljen je kao dugoročna platforma koja Zagreb čini važnim europskim opernim centrom. Naša je misija otvoriti prostor novim umjetničkim dijalozima, osnažiti međunarodnu vidljivost HNK-a u Zagrebu te publici ponuditi operne naslove i izvedbe koje nadilaze standardne okvire repertoara. Zagrebački operni festival nastaje uz podršku svoje publike, a vjerujemo kako će im zauzvrat ponuditi nezaboravno umjetničko iskustvo i potvrditi važnost ovakvih kulturnih inicijativa, istaknula je intendantica zagrebačkoga HNK-a, Iva Hraste Sočo.

Treći po redu Zagrebački operni festival publici nudi bogat glavni i popratni program. Festival će otvoriti Opera zagrebačkoga HNK-a uspješnim naslovom Werther Julesa Masseneta pod ravnanjem šefa dirigenta Opere Piera Giorgia Morandija u koprodukciji s Teatrom Carlo Felice u Genovi. 

Werther je uvršten i na popis nezaobilaznih produkcija prema prestižnom svjetskom magazinu Gramophone, a čak 14 000 gledatelja širom svijeta pogledalo je operu putem platforme Operavision u posljednja tri mjeseca.

Uz Werthera, publiku očekuju naslovi koji su oblikovali povijest opere, ali i djela koja otvaraju prostor suvremenim glasovima. Manon Lescaut Giacoma Puccinija Slovenskog narodnog gledališča Opera i balet Ljubljana, Die Walküre Richarda Wagnera koju nam donosi Sofijska opera i balet, Verdijev Otello Slovenskoga narodnog gledališča Maribor i koncertno-scenska izvedba Arijadna živi Ansambla Dialogos pod umjetničkim vodstvom Katarine Livljanić. U foajeu HNK-a premijerno će biti izvedena operna jednočinka Ljudski glas Francisa Poulenca te drugi dio uspješnice za djecu Gita i skriveni svijet: Priča o Tuzi i Ljubavi Borne Ercega, pojasnila je ravnateljica Opere zagrebačkog HNK-a, Željka Barišić Pulig.

Ovogodišnji Zagrebački operni festival nudi i popratne sadržaje koji proširuju festivalski doživljaj i produbljuju vezu publike s opernom umjetnošću. Ispred zgrade zagrebačkoga HNK-a prije svake predstave održat će se kratki uvodni razgovori u kojima će se predstaviti gostujuća operna produkcija. Također će biti postavljena Slušaonica na otvorenome i posjetitelji i prolaznici moći će uživo pratiti prijenos festivalskih izvedaba. Kao i prošle godine, operna publika imat će priliku okušati se u opernom kvizu koji će se održavati tijekom stanki između pojedinih predstava. 

Šef dirigent Opere HNK-a u Zagrebu Pier Giorgio Morandi izrazio je veliko zadovoljstvo što se Zagrebački operni festival otvara operom Werther, jednim od najemotivnijih djela operne literature koju je režirao oskarovac Dante Ferretti. „Werther“ je zahtjevno glazbeno djelo koje traži iznimnu osjetljivost i interpretativnu dubinu. Solisti, ansambl Opere HNK-a i orkestar pristupili su ovom projektu s izvanrednom predanošću i strašću. Osjeća se jasna želja ove kuće za napretkom – za rastom, izazovima i inspiracijom. Vjerujem da festivali poput ovoga nisu samo kulturni događaji, već i prostori koji omogućuju osobnu i umjetničku transformaciju, kako za izvođače, tako i za publiku, zaključio je maestro Pier Giorgio Morandi te pozvao sve ljubitelje opere da se pridruže Zagrebačkom opernom festivalu i uživaju u vrsnim izvedbama renomiranih umjetnika.

Ključne riječi
HNK Zagreb glazba klasična glazba kazalište opera Zagrebački operni festival

