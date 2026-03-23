U publici omiljenom OFF ciklusu, Zagrebačka filharmonija izvodi Mozarta, Brahmsa, Ravela, Gotovca...

U petak, 27. ožujka 2026. u 19.30, Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog postaje pozornica raskošnog glazbenog putovanja kroz povijest plesa. U sklopu, publici omiljenog, OFF ciklusa, Zagrebačka filharmonija pod ravnanjem Kevina Griffithsa donosi koncert Ples u klasičnoj glazbi: od Mozarta do Gotovca.

Ovaj dinamičan program vodi publiku od aristokratskih dvorova i salonskih plesova do snažnih nacionalnih izraza i modernih orkestralnih spektakala. Na repertoaru se nalaze neka od najprepoznatljivijih djela inspiriranih plesom, uključujući skladbe Edvarda Griega, Wolfganga Amadeusa Mozarta, Johannesa Brahmsa i Petra Iljiča Čajkovskog.

Posebno mjesto u programu zauzima i hrvatska glazbena baština kroz Simfonijsko kolo Jakova Gotovca, dok će publiku osvojiti i ritmički zavodljivi Danzón br. 2 Artura Márqueza te nezaobilazni Boléro Mauricea Ravela. Na programu je i popularni valcer br. 2 iz Suite za varijetetski orkestar Dmitrija Šostakoviča te niz orkestralnih plesova koji oduševljavaju publiku diljem svijeta.

Od profinjenih baroknih formi do strastvenih orkestralnih kulminacija, ovaj koncert slavi neraskidivu vezu između glazbe i pokreta. Publika će imati priliku doživjeti kako plesni ritam oblikuje emociju, strukturu i energiju glazbenog izraza kroz različite epohe i stilove.

Zagrebačka filharmonija, uz karizmatično vodstvo maestra Kevina Griffithsa, dirigenta istančanog senzibiliteta koji je surađivao s vodećim europskim orkestrima, poziva sve ljubitelje klasične glazbe i plesa na večer ispunjenu elegancijom, energijom i nezaboravnim melodijama.