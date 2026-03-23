koncert "Ples u klasičnoj glazbi"

U publici omiljenom OFF ciklusu, Zagrebačka filharmonija izvodi Mozarta, Brahmsa, Ravela, Gotovca...

Zagrebačka filharmonija
Davor Puklavec/PIXSELL
VL
Autor
vecernji.hr
23.03.2026.
u 16:02

Od profinjenih baroknih formi do strastvenih orkestralnih kulminacija, ovaj koncert slavi neraskidivu vezu između glazbe i pokreta. Publika će imati priliku doživjeti kako plesni ritam oblikuje emociju, strukturu i energiju glazbenog izraza kroz različite epohe i stilove

U petak, 27. ožujka 2026. u 19.30, Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog postaje pozornica raskošnog glazbenog putovanja kroz povijest plesa. U sklopu, publici omiljenog, OFF ciklusa, Zagrebačka filharmonija pod ravnanjem Kevina Griffithsa donosi koncert Ples u klasičnoj glazbi: od Mozarta do Gotovca.

Ovaj dinamičan program vodi publiku od aristokratskih dvorova i salonskih plesova do snažnih nacionalnih izraza i modernih orkestralnih spektakala. Na repertoaru se nalaze neka od najprepoznatljivijih djela inspiriranih plesom, uključujući skladbe Edvarda Griega, Wolfganga Amadeusa Mozarta, Johannesa Brahmsa i Petra Iljiča Čajkovskog.

Posebno mjesto u programu zauzima i hrvatska glazbena baština kroz Simfonijsko kolo Jakova Gotovca, dok će publiku osvojiti i ritmički zavodljivi Danzón br. 2  Artura Márqueza te nezaobilazni Boléro Mauricea Ravela. Na programu je i popularni valcer br. 2 iz Suite za varijetetski orkestar Dmitrija Šostakoviča te niz orkestralnih plesova koji oduševljavaju publiku diljem svijeta.

Od profinjenih baroknih formi do strastvenih orkestralnih kulminacija, ovaj koncert slavi neraskidivu vezu između glazbe i pokreta. Publika će imati priliku doživjeti kako plesni ritam oblikuje emociju, strukturu i energiju glazbenog izraza kroz različite epohe i stilove.

Zagrebačka filharmonija, uz karizmatično vodstvo maestra Kevina Griffithsa, dirigenta istančanog senzibiliteta koji je surađivao s vodećim europskim orkestrima, poziva sve ljubitelje klasične glazbe i plesa na večer ispunjenu elegancijom, energijom i nezaboravnim melodijama.

Ključne riječi
kultura Jakov Gotovac koncertna dvorana Vatroslav Lisinski ples glazba koncert Zagrebačka filharmonija

Još iz kategorije

Nat 'King' Cole, ameri?ki glazbenik, 1955.-1958.
nat king cole - glazbeni genij

Pušio je tri kutije cigareta dnevno i vjerovao da mu duhanski dim daje baršunastu boju glasa. Ta ga je navika, međutim, i ubila

Iza nezaboravnog osmijeha i glasa koji je desetljećima milovao srca slušatelja diljem svijeta, krio se turbulentan život Nata Kinga Colea, glazbenog genija rođenog na današnji dan 1919. godine. Njegova priča je priča o nevjerojatnom uspjehu, ali i o dubokim ožiljcima rasizma, obiteljskim tajnama i smrtonosnoj navici za koju je vjerovao da mu čuva karijeru

Rijeka: U HNK Ivana pl. Zajca izveden mjuzikl Sunset Boulevard
U koncertnoj dvorani Ive Tijardovića

'Cabaret', 'New York, New York' i 'Don’t Cry for Me Argentina': Leonora Surian Popov na splitsku pozornicu donosi dašak Broadwaya

Program donosi izbor najpoznatijih pjesama iz povijesti mjuzikla i filmske glazbe, među kojima se nalaze naslovi koji su obilježili Broadway i svjetske kazališne pozornice. Publika će čuti pjesme poput "Cabaret", "New York, New York", "Don’t Cry for Me Argentina", "Memory" i "I Dreamed a Dream", ali i popularne brojeve iz filmova i mjuzikala kao što su "Aladdin" i "Mary Poppins"

