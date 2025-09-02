Tko prijeti glazbenicima koji su otkazali svirke na beogradskom Beer Festu?

Ovogodišnje izdanje beogradskog Beer Festa, donedavno jednog od najposjećenijih glazbenih festivala u regiji, ući će u povijest kao teški debakl. Umjesto čak pola milijuna ljudi na Ušću, koliko je festival pohodilo prijašnjih godina, posjetitelji su prve večeri zatekli gotovo prazne prostore i otkazane nastupe brojnih izvođača.

Organizatori, tvrtka Sky Music, tvrde da izvođači trpe "ozbiljne pritiske i prijetnje". "Umjetnici se nalaze pod velikim pritiscima da otkažu nastupe, uz prijetnje njima i njihovim obiteljima", poručili su u priopćenju. No pitanje je tko bi i zašto prijetio glazbenicima zbog nastupa na jednom festivalu?

Stvarne razloge otkazivanja nastupa otkrili su sami glazbenici, poput velikih regionalnih zvijezda mlađe generacije Buč Kesidi, koji su na svojem Instagramu napisali: "Slušamo vas i stojimo uz vas. Otkazali smo nastup na Belgrade Beer Festu. Vidimo se na protestima." Sličnim objavama, u nekim slučajevima samo nekoliko sati prije zakazanih nastupa, svirke su otkazali i Nipplepeople, Prljavo kazalište, Letu štuke, Valentino, Divlje jagode, Vlatko Stefanovski...

Razlog masovnog otkazivanja nastupa krije se u sve izraženijem povezivanju kulturnih događaja i politike. Prije tri godine organizaciju Belgrade Beer Festa preuzeo je Sky Music, koji je već godinama blisko povezan s vladajućom strankom SNS i predsjednikom Aleksandrom Vučićem. Kritičari tvrde da su njihovi projekti izdašno financirani iz državnih i gradskih budžeta te da festivali često služe i za političku promociju. Istovremeno, Sky Music pruža tehničku podršku svim političkim skupovima Vučića i SNS-a. Upravo zbog toga mnogi izvođači ne žele da se njihova imena dovode u vezu s tvrtkom koju u trenucima masovnih antirežimskih protesta vide kao produženu ruku vlasti.

No odluka o otkazivanju nastupa nije bez rizika, osobito za srpske bendove. Sky Music kontrolira gotovo sve velike koncertne prostore i festivale u zemlji, a sukob s njima može značiti svojevrsnu blokadu karijere na domaćoj sceni. Strani i regionalni izvođači mogu računati na druga koncertna tržišta, ali domaći glazbenici lako bi se mogli naći na crnoj listi. To posebno pogađa bendove koji žive isključivo od nastupa i koji nemaju stabilne prihode izvan Srbije.

Ostaje pitanje hoće li se ovogodišnji debakl shvatiti kao pojedinačni incident ili kao početak ozbiljnijeg otpora SNS-ovim igračima u kulturnom sektoru. Budu li glazbenici spremni riskirati svoje karijere kako bi sačuvali integritet, Sky Music i događanja koja organizira, uključujući Belgrade Beer Fest, mogli bi izgubiti dio svojeg propagandnog potencijala. Ako je suditi po aktualnim događajima, srpska glazbena scena odbila je ostati zarobljena između tržišnog monopola i političke kontrole, a to bi moglo imati moćan dugoročni efekt.