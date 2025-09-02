Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 121
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
političke spletke

Tko prijeti glazbenicima koji su otkazali svirke na beogradskom Beer Festu?

Nastup grupe Brkovi tijekom druge večeri 22. izdanja Belgrade Beer Festa
Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL
Autor
Milena Zajović
02.09.2025.
u 14:17

Na festivalu koji organizira tvrtka bliska Vučiću i SNS-u trebali su nastupiti i Nipplepeople, Letu štuke, Prljavo kazalište, Buč Kesidi...

Ovogodišnje izdanje beogradskog Beer Festa, donedavno jednog od najposjećenijih glazbenih festivala u regiji, ući će u povijest kao teški debakl. Umjesto čak pola milijuna ljudi na Ušću, koliko je festival pohodilo prijašnjih godina, posjetitelji su prve večeri zatekli gotovo prazne prostore i otkazane nastupe brojnih izvođača.

Organizatori, tvrtka Sky Music, tvrde da izvođači trpe "ozbiljne pritiske i prijetnje". "Umjetnici se nalaze pod velikim pritiscima da otkažu nastupe, uz prijetnje njima i njihovim obiteljima", poručili su u priopćenju. No pitanje je tko bi i zašto prijetio glazbenicima zbog nastupa na jednom festivalu?

Stvarne razloge otkazivanja nastupa otkrili su sami glazbenici, poput velikih regionalnih zvijezda mlađe generacije Buč Kesidi, koji su na svojem Instagramu napisali: "Slušamo vas i stojimo uz vas. Otkazali smo nastup na Belgrade Beer Festu. Vidimo se na protestima." Sličnim objavama, u nekim slučajevima samo nekoliko sati prije zakazanih nastupa, svirke su otkazali i Nipplepeople, Prljavo kazalište, Letu štuke, Valentino, Divlje jagode, Vlatko Stefanovski...

Razlog masovnog otkazivanja nastupa krije se u sve izraženijem povezivanju kulturnih događaja i politike. Prije tri godine organizaciju Belgrade Beer Festa preuzeo je Sky Music, koji je već godinama blisko povezan s vladajućom strankom SNS i predsjednikom Aleksandrom Vučićem. Kritičari tvrde da su njihovi projekti izdašno financirani iz državnih i gradskih budžeta te da festivali često služe i za političku promociju. Istovremeno, Sky Music pruža tehničku podršku svim političkim skupovima Vučića i SNS-a. Upravo zbog toga mnogi izvođači ne žele da se njihova imena dovode u vezu s tvrtkom koju u trenucima masovnih antirežimskih protesta vide kao produženu ruku vlasti.

No odluka o otkazivanju nastupa nije bez rizika, osobito za srpske bendove. Sky Music kontrolira gotovo sve velike koncertne prostore i festivale u zemlji, a sukob s njima može značiti svojevrsnu blokadu karijere na domaćoj sceni. Strani i regionalni izvođači mogu računati na druga koncertna tržišta, ali domaći glazbenici lako bi se mogli naći na crnoj listi. To posebno pogađa bendove koji žive isključivo od nastupa i koji nemaju stabilne prihode izvan Srbije.

Ostaje pitanje hoće li se ovogodišnji debakl shvatiti kao pojedinačni incident ili kao početak ozbiljnijeg otpora SNS-ovim igračima u kulturnom sektoru. Budu li glazbenici spremni riskirati svoje karijere kako bi sačuvali integritet, Sky Music i događanja koja organizira, uključujući Belgrade Beer Fest, mogli bi izgubiti dio svojeg propagandnog potencijala. Ako je suditi po aktualnim događajima, srpska glazbena scena odbila je ostati zarobljena između tržišnog monopola i političke kontrole, a to bi moglo imati moćan dugoročni efekt.

Ključne riječi
Aleksandar Vučić Srbija Prljavo kazalište Nipplepeople glazba Belgrade Beer Fest

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Krešo Matijević Kec
Majstor gitara Krešo Matijević Kec

Prvu gitaru završio sam nekoliko dana prije no što je umro Tito, mjesec dana je nisam smio svirati

Posjetili smo malu radionicu velikog majstora gitara Kreše Matijevića Keca, čovjeka koji već desetljećima popravlja, nadograđuje i ponajviše od nule izrađuje custom made gitare u svojoj radionici. Na domaćoj glazbenoj sceni teško je pronaći nekoga, pogotovo među 40+ generacijom, kome Matijević nije napravio barem jednu, a nerijetko i po tri, četiri ili više gitara po narudžbi, a svi o njemu govore u superlativima

Učitaj još