Umro je Ross the Boss, legendarni gitarist Manowara i The Dictatorsa

Ross "The Boss" Friedman, suosnivač kultnih bendova The Dictators i Manowar, preminuo je u 73. godini, potvrdili su iz Metal Hall of Famea, čiji je Friedman bio član. Umro je u četvrtak, 26. ožujka, samo nešto više od mjesec dana nakon što je javnosti otkrio tešku dijagnozu s kojom se borio. Naime, Friedman bolovao je od ALS-a, poznate i kao Lou Gehrigova bolest, progresivne neurodegenerativne bolesti od koje su patili i slavni znanstvenik Stephen Hawking te nedavno preminuli glumac Eric Dane.

"Glazba mu je značila sve, a njegova gitara bila dah života, no ta podmukla bolest i to mu je oduzela", navela je njegova obitelj u priopćenju na društvenim mrežama.

"Glazba je bila Rossov život i ostavio je svoj trag i u heavy metalu i punk rocku. Naša sućut njegovoj obitelji, prijateljima i obožavateljima diljem svijeta", napisali su pak iz benda Manowar.

Friedman je karijeru započeo 1973. godine kao suosnivač punk sastava The Dictators s kojima je snimio tri albuma. Zatim je, 1980., s basistom Joeyjem DeMaiom, osnovao bend Manowar, koji će postati jedan od najpoznatijih imena u svijetu metala. Bend je napustio 1989. godine, i kasnije će svirati sa sastavima poput Death Dealer, the Spinatras, the Brain Surgeons te osnovati svoj Ross the Boss Band, a ponovno će zasvirati i s Dictatorsima.

Čuveni gitarist 2017. godine primljen je u Hall of Heavy Metal History, koja ga je proglasila svojim "globalnim metal ambasadorom". U njihovom oproštajnom priopćenju stoji: "Rossov utjecaj na glazbu je nemjerljiv. Od sirove energije ranog punka do epskih razmjera heavy metala, njegov rad ostavio je trajan trag na žanru i svima koji su ga doživjeli".