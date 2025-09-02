Neil Young u novoj pjesmi Trumpa naziva fašistom i poziva na čišćenje Bijele kuće

Kanadsko-američka rock ikona Neil Young ponovno je usmjerio svoju glazbenu oštricu prema Donaldu Trumpu, objavivši prosvjednu pjesmu pod nazivom "Big Crime". Pjesma, snimljena tijekom tonske probe na koncertu u Chicagu s pratećim bendom The Chrome Hearts, izravan je odgovor na Trumpovu politiku i njegove pravne probleme.

Pjevajući "Ne trebaju nam fašistička pravila/ne želimo fašističke škole/ne želimo vojnike koji hodaju ulicama/moramo izbaciti fašiste/moramo očistiti Bijelu kuću... nema više novca za fašiste, milijarderske fašiste", a u refrenu "U Washingtonu, u Bijeloj kući, događa se veliki zločin", glazbenik izravno napada ono što smatra fašističkim tendencijama aktualne administracije. To se posebno odnosi na Trumpovu odluku da proglasi "izvanredno stanje zbog kriminala" u Washingtonu, preuzme kontrolu nad gradskom policijom i rasporedi postrojbe Nacionalne garde, unatoč tome što su službeni podaci pokazivali da je stopa kriminala na 30-godišnjem minimumu.

Dugogodišnji sukob između Younga i Trumpa započeo je još 2015. godine, kada je Trump na početku svoje prve predsjedničke kampanje bez dopuštenja koristio Youngovu himnu "Rockin' in the Free World". Ironija je bila u tome što je Trump euforični refren pjesme shvatio doslovno, ne razumijevajući da je riječ o snažnoj kritici društvenog rasapa tijekom Reaganove ere. Young, koji je tada podržavao Bernieja Sandersa, odmah je zatražio da se njegova glazba prestane koristiti. Unatoč tome, pjesma se, uz "Devil's Sidewalk", ponovno pojavila na Trumpovim skupovima 2020. godine, što je potaknulo Younga da podigne tužbu. U tužbi je naveo kako "ne može dopustiti da se njegova glazba koristi kao 'tematska pjesma' za razdornu, neameričku kampanju neznanja i mržnje". Iako je kasnije dobrovoljno povukao tužbu, njegov stav ostao je nepromijenjen.

Od Adele i Rihanne do Aerosmitha i grupe Queen, mnogi su izrazili gađenje zbog povezivanja njihove umjetnosti s Trumpovom politikom. Tijekom posljednje kampanje, Beyoncé je poslala sudsku zabranu nakon što je Trumpov tim iskoristio pjesmu "Freedom" nedugo nakon što je pjevačica dala dopuštenje za njezino korištenje u kampanji Kamale Harris. Foo Fighters su otišli korak dalje i objavili da će sve tantijeme zarađene zbog neovlaštenog korištenja njihove pjesme "My Hero" donirati izravno Harrisinoj kampanji. Bendovi i izvođači poput The Rolling Stonesa vodili su pravnu bitku zbog korištenja pjesme "You Can't Always Get What You Want", dok je obitelj Toma Pettyja poslala sudsku zabranu zbog pjesme "I Won't Back Down". Bruce Springsteen se oštro usprotivio korištenju njegove himne "Born in the U.S.A.", a R.E.M. je Trumpovu kampanju nazvao "moronskom šaradom".

Osim zabrana korištenja postojećih pjesama, mnogi su glazbenici, po uzoru na Younga, napisali i originalne prosvjedne pjesme usmjerene izravno protiv Trumpa. Folk ikona Joan Baez napisala je pjesmu "Nasty Man", a pjevač grupe Creedence Clearwater Revival, John Fogerty, objavio je "Weeping in the Promised Land". Projekt "30 Days, 30 Songs" okupio je umjetnike koji su uoči izbora snimili antitrumpovske pjesme poput "Million Dollar Loan" grupe Death Cab for curie i "Tiny Hands" Fione Apple.

Zanimljivo je da glazbeni prosvjedi protiv dinastije Trump sežu i dalje u prošlost. Tako je, primjerice, legendarni Woody Guthrie pisao prosvjedne stihove o Trumpovu ocu Fredu Trumpu, zbog njegovih diskriminatornih praksi iznajmljivanja stanova!