Zagrebačko glazbeno proljeće održano uz bogat program i vrhunske umjetnike

Festival posvećen hrvatskoj glazbenoj baštini otvoren je u petak, 20. ožujka promocijom notnih izdanja skladbi Ive Lhotke-Kalinskog, Ivane Lang i Anđelka Klobučara, skladanih na stihove hrvatskih književnika u izdanju Muzičkog informativnog centra. O tim izdanjima i njihovim autorima razgovarali su književnik i prevoditelj Borivoj Radaković, čembalist i orguljaš Pavao Mašić te pijanist Ljubomir Gašparović, uz moderiranje savjetnika urednika u MIC-u Davora Merkaša.

U nastavku programa uslijedio je razgovor u povodu 90. obljetnice prvog izdanja antologijske pjesničke zbirke Balade Petrice Kerempuha Miroslava Krleže. O jednom od djela koja predstavljaju vrhunac domaće književnosti 20. stoljeća razgovarali su etnolog i kulturni antropolog Tomislav Pletenac, etnomuzikologinja Tanja Halužan te komparatist i teoretičar književnosti Tomislav Brlek, uz moderatoricu, urednicu u Lisinskom Sonju Mrnjavčić.

Večer se nastavila uz koncertne izvedbe nekih od predstavljenih izdanja u interpretaciji Zagrebačke filharmonije pod ravnanjem maestra Dawida Runtza. Festivalska publika imala je priliku čuti orkestralnu verziju koncertne arije Utjeha kose Ivane Lang uz solisticu, mezzosopranisticu Ivanu Srbljan te suitu Komendrijaši Ive Lhotke-Kalinskog, uz sugestivnu interpretaciju Krležinih stihova mladog glumca Fabijana Komljenovića. Poseban trenutak bila je praizvedba skladbe Zavjet Tomislava Uhlika, nagrađene na festivalskom natječaju, nastale na stihove Vesne Parun. Drugi dio koncertnog programa donio je dojmljiv nastup baritona Ludwiga Mittelhammera u Mahlerovu ciklusu Dječakov čarobni rog.

Prvi dan Festivala zaključio je nastup etnosastava Cinkuši. U predvorju Velike dvorane Cinkuši su izveli program Videl sem v megli Reč, nadahnut Baladama Petrice Kerempuha, kojim su pred brojnom publikom dojmljivo zaokružili večer u znaku susreta poezije, tradicije i glazbe.

Subotnji program obilježile su emotivne interpretacije u koncertnom ciklusu Glazbena poezija, koji je četirima koncertima tijekom dana predstavio hrvatsku vokalnu liriku u dijalogu s domaćom i stranom poezijom. Tematski podnaslovljeni Strani odjeci, Suvremeni susreti, Sumrak i Strasti, koncerti su okupili naše najuglednije operne umjetnike koji djeluju u Hrvatskoj i inozemstvu uz kuratora programa Matiju Meića. Između koncerata posjetitelji su pratili razgovore sa skladateljima i pjesnicima u predvorju Male dvorane, koje su moderirali Dina Puhovski i Ivica Prtenjača.

Posljednji dan Festivala, u nedjelju 22. ožujka, počeo je koncertom Zbora Hrvatske radiotelevizije pod vodstvom maestra Tomislava Fačinija. U posveti 150. godišnjici rođenja književnika Vladimira Nazora, Zbor je, uz soliste Nataliju Kralj i Andru Bojanića, izveo djela skladana na Nazorove stihove koja su skladali Marko Ruždjak, Igor Kuljerić, Vigo Kovačić i Jakov Gotovac. Zbor je potom nastupio u predvorju Male dvorane, gdje je bilo predstavljeno diskografsko izdanje Josipa Vrhovskog „Vrtek ograjeni“.

Program se nastavio razgovorima u predvorju Velike dvorane, posvećenima hrvatskoj šansoni i autorskom stvaralaštvu. Održan je razgovor i minikoncert „Ima li šanse za šansonu?“ uz gošće, kantautorice Ninu Bajsić, Mary May i Ninu Romić. Nakon toga uslijedio je razgovor s legendom hrvatske šansone Hrvojem Hegedušićem, u kojem je poznati glazbenik govorio o svojim glazbenim počecima, Zagrebačkoj školi šansone i najvećim glazbenim uspjesima u više od šest desetljeća dugoj karijeri.

Vrhunac večeri donio je koncert „Arsen Dedić – Glazba i poezija“, na kojem su sudjelovali Rade Šerbedžija, Miroslav Tadić i Zagrebački solisti. Emotivni koncert posvećen našem glazbenom i književnom bardu bio je ispunjen do posljednjeg mjesta, a donio je presjek nekih od njegovih najljepših pjesama te nezaboravnih filmskih i televizijskih tema.

Ovogodišnje, treće po redu izdanje festivala Zagrebačko glazbeno proljeće održano je uz potporu Grada Zagreba, Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske te Turističke zajednice grada Zagreba.