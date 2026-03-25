Proljetna turneja Žarišta predstavlja iznimne kantautorice: Dinu Jashari, Iku, ZHIVU i Ivu Bobanović

Proljetnu turneju Žarišta, koncertnog programa Novih prostora kulture, sredinom ožujka uspješno je otvorio dvostruki koncert Klinike Denisa Kataneca u Katranu, a nastavio ga je izvanredan koncert Folkestre u dupkom punoj Močvari. U naredna dva mjeseca zagrebačkoj publici predstavit će se dvadesetak bendova i kantautora/ica, svojevrsni presjek aktualne lokalne i regionalne autorske produkcije. Nastupit će: Oxajo, Goran Glad, Sacher, Mimika Orchestra, Marisol, Pendrek, Idu Hobiti, Dimitrije Dimitrijević, te autentične I žanrovski raznolike kantautorice među kojima se izdvajaju: Dina Jashari, Ika, ZHIVA i Iva Bobanović. Ulaznice za sve koncerte mogu se kupiti putem CoreEvent platforme.

Dina Jashari pjevačica je, kantautorica i producentica iz Makedonije, prepoznata po osobnom, suptilnom spoju popa, neo-soula i jazz senzibiliteta. Na zagrebačkom koncertu, 27. ožujka u Katranu, promovirat će album Rastenija bez koren, uz Dimitrija Dimitrijevića kao predgrupu. Jashari dolazi iz škole jazz pjevanja, dobitnica je cijenjene regionalne nagrade Milan Mladenović, a među uspjehe ubraja i koncert otvaranja grupe Massive Attack u Skopju 2025. godine. Za svoj debitantski album Rastenija bez koren kaže da zrcali posljednje godine njezina života, obilježene rastom, preispitivanjima, tišinom i bukom. Nastajao je na različitim lokacijama i u suradnji s različitim glazbenicima, pa je bogat utjecajima: živ, organski i prije svega iskren. Ulaznice po pretprodajnoj cijeni od 10 eura dostupne su na ovoj poveznici.

Podršku bendu Goran Glad na koncertu 2. travnja u Tvornici Kulture dat će kantautorica Iva Bobanović, čiji je rukopis obilježen atmosferičnim, introspektivnim i refleksivnim skladbama koje se kreću između folka, jazza, progresivnog i avant popa, uz suptilne utjecaje klasične glazbe. Bit će to prigodan, žanrovski razigran uvod u predstavljanje istovjetno žanrovski slojevitog debitantskog albuma Izuzetan život Gorana Glada duboko ukorijenjenog u zvukovima devedesetih godina prošlog stoljeća. Ulaznice po pretprodajnoj cijeni od 10 eura mogu se kupiti preko CoreEvent platforme.

Nizu promocija albuma na proljetnoj turneji Žarišta pridružuje se i Ika, pop glazbenica iz Beograda sa zagrebačkom adresom, koja 9. travnja u Močvari predstavlja svoj debitantski album Zadnji dan. Nakon iskustva u hvaljenom beogradskom rock bendu KOIKOI, Ika pokreće solo karijeru. Sklada za gitaru, bas i sintesajzere s prepoznatljivom začudnošću i s rijetkom karizmom pjeva o – završecima. Žanrovski eklektičan album krase bujne vokalne harmonije, poganski semplovi i futuristički sintovi, a sama autorica ga najavljuje kao “soundtrack za kraj svijeta koji zvuči kao početak nečeg boljeg”. Ulaznice po pretprodajnoj cijeni od 10 eura dostupne su na ovoj poveznici.

S koncertnom promocijom najnovijeg albuma ZHIVA ZDRAVA jedne od najupečatljivijih novih autorica regije, ZHIVE, 18 travnja Žarište se vraća u Katran. Višestruko nagrađivana kantautorica teži kvalitetnom popu koji ne gubi autentičnost, ugodno koketira s alternativom i ne boji se neočekivanih glazbenih obrata. Album ZHIVA ZDRAVA predstavlja osnaženu, smirenu i optimističnu autoricu, transformaciju koju je oblikovala i dublja povezanost s publikom. Koncert otvorenja odsvirat će šibenska Aracataca s energičnim indie-rockom u originalnom spoju bossa nove, rapa i rocka. Ulaznice po 10 eura u preprodaji dostupne su na ovoj poveznici.

Ulaznice za sve koncerte proljetne turneje možete pronaći na web stranici. Organizator programa je Ustanova Novi prostori kulture uz podršku Grada Zagreba. Medijski partneri Žarište proljetna turneja 2026. Su Glazba.hr i Radio Student.