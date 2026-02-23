Naši Portali
koncert za pamćenje

Zagrebačkom filharmonijom ravnat će nekadašnji šef dirigent, maestro David Danzmayr, a nastupit će i pijanistica Martina Filjak

Zagrebačka filharmonija i Martina Filjak
Davor Puklavec/PIXSELL
23.02.2026.
u 15:36

Zagrebačka filharmonija u petak, 27. veljače 2026. u 19:30 sati donosi večer posebnog značenja za zagrebačku publiku

U Crvenom ciklusu ponovno se na podij Zagrebačke filharmonije vraća nekadašnji šef dirigent, maestro David Danzmayr, umjetnik koji je ostavio snažan trag u recentnoj povijesti orkestra i s kojim publiku vežu brojni zapaženi koncerti.

Uz njega nastupa jedna od najuspješnijih hrvatskih glazbenica međunarodne karijere, pijanistica Martina Filjak. Susret domaće publike s umjetnicima koji su obilježili hrvatsku i zagrebačku glazbenu scenu daje ovom koncertu dodatnu emocionalnu i simboličku vrijednost. 

Martina Filjak će izvesti Koncert za klavir i orkestar br. 1 u d-molu, op. 15 Johannesa Brahmsa, praizveden 1859. godine. Riječ je o prvom Brahmsovu koncertantnom djelu za klavir i orkestar, nastalom nakon višegodišnjeg rada i preoblikovanja izvorne simfonijske zamisli. Koncert je standardni dio romantičnog repertoara i poznat je po tehničkoj i interpretativnoj zahtjevnosti solističke dionice. 

Martina Filjak se “potvrdila kao prvoklasna umjetnica” (piše Süddeutsche Zeitung), a svjetsku je afirmaciju stekla 2009. godine osvajanjem prve nagrade na prestižnom Međunarodnom pijanističkom natjecanju u Clevelandu. Nakon toga debitirala je u vodećim svjetskim dvoranama poput berlinskog Konzerthausa, bečkog Musikvereina i njujorškog Carnegie Halla, te surađivala s nizom uglednih orkestara i dirigenata u Europi, SAD-u i Aziji. ”Pijanistica vrijedna pozornosti…” navodi The New York Times. U Hrvatskoj je također višestruko nagrađivana: dobitnica je nagrade „Milka Trnina“ Hrvatskoga društva glazbenih umjetnika, državne nagrade „Vladimir Nazor“, nagrade „Orlando“ Dubrovačkih ljetnih igara te nagrade „Judita“ Splitskog ljeta, a odlikovana je i Redom hrvatskog pletera za osobite zasluge u kulturi.

U drugom dijelu večeri izvodi se Simfonija br. 8 u G-duru, op. 88 Antonína Dvořáka, skladana 1889. godine i praizvedena 1890. u Pragu pod ravnanjem skladatelja. Djelo je napisano u četiri stavka (Allegro con brio – Adagio – Allegretto grazioso – Allegro non troppo) i ubraja se među najizvođenije Dvořákove simfonije. Odlikuju ga jasna formalna koncepcija, bogata orkestracija te tematski materijal nadahnut češkom glazbenom tradicijom.

Zagrebačkom filharmonijom ravnat će David Danzmayr, dirigent s međunarodnom karijerom i dugogodišnjom suradnjom s orkestrom.

Koncert je dio pretplatničkog programa Crvenog ciklusa Zagrebačke filharmonije u sezoni 2025./2026. i donosi večer umjetnosti koja će se dugo pamtiti. Bit će to susret vrhunskih interpretatora i djela romantičkog repertoara u ozračju koje potvrđuje trajnu snagu simfonijske glazbe i njezinu posebnu povezanost sa zagrebačkom publikom.

