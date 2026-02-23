Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 57
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
"End the party"

Nova pjesma javna je opomena samome sebi, pa Baby Lasagna u tekstu otvoreno kritizira vlastito duševno propadanje

Baby Lasagna
LAA
Autor
Hrvoje Horvat
23.02.2026.
u 10:32

“End The Party” razotkriva strah od transformacije u ono što je nekad ismijavao – megalomaniju, ispraznost i hedonizam

Na ovom mjestu pišemo o albumima, a ne singlovima, ali budući da smo u tjednu Dore, a naš najuspješniji kandidat posljednjih godina Baby Lasagna objavio je novi singl kojim želi “završiti zabavu”, pjesma “End The Party” nameće se kao sasvim jasan izbor.

Naime, nakon što je pjesmom “Rim Tim Tagi Dim” postigao najveći uspjeh u karijeri – premda su mnogi dokumentirali da se radilo o efektno modificiranom spoju dvije ranije pjesme – Baby Lasagna, zapravo Marko Purišić, obračun sa vlastitim demonima započinje svojom dosad najboljom originalnom pjesmom. Dosta mu je i masovnog uspjeha, rasprodane EU turneje, tri rasprodane Šalate, medijske prisutnosti, pa se s pjesmom “End The Party” vraća korijenima koji su ga odredili prije nego što je oko njega zavladala masovna histerija.

Taj planirani album mogao bi biti zanimljiv, jer najbolji autorski pogoci postižu se kad se vlastita pozicija dovodi u pitanje, a sumnja u motive masovne prihvaćenosti bude nadjačana osobnim motivima. Upravo tu krije se mogući teren na kojem Purišić može potvrditi svoje autorske sposobnosti, jer, kako promo objava poručuje, ovim povratkom samom sebi Baby Lasagna označava povratak izvornom identitetu, alternativnom i metal zvuku koji je formirao njegov senzibilitet još od školskih dana.

Ovakvo izdanje ne donosi samo stilsku promjenu, nego i obračun sa samim sobom. Nova pjesma javna je opomena samome sebi, pa Purišić u tekstu pjesme otvoreno kritizira vlastito duševno propadanje i preispituje odnos prema uspjehu, materijalizmu i vlastitom egu. “End The Party” razotkriva strah od transformacije u ono što je nekad ismijavao – megalomaniju, ispraznost i hedonizam. Sve to dolazi sa slavom i uspjehom, pa veseli što je Purišić svjestan kako to nije najvažnije. Potencijalno “odrastanje pod svjetlima reflektora” i autoegzorcizam uvijek su bili zanimljiv dio autorskog rada mnogih glazbenika razočaranih uspjehom, pa iako Baby Lasagna nije John Lennon, Lou Reed ili David Bowie, autorske mogućnosti pred njim su otvorene.

Ključne riječi
kultura Rim Tim Tagi Dim Dora metal glazba singl Baby Lasagna

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

2
Istančan ukus za instrumente, ali ne i glazbu

Dabrina talijanska harmonika je statusni simbol profesionalaca, a cijene novih modela idu do 12.000 eura

Brend Bugari iz Castelfidarda, svjetskog središta proizvodnje harmonika, već više od šest desetljeća predstavlja sinonim za kvalitetu, inovacije i ton koji osvaja svjetske profesionalce. Svaki se instrument izrađuje ručno, a poseban naglasak stavlja se na kvalitetu piskova, koji su srce i duša svake harmonike. Zvučna superiornost glavni je razlog zašto mnogi glazbenici Bugari smatraju jasnim pobjednikom u usporedbi s drugim konkurentskim markama

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!