FOTO/VIDEO Ovako su se obožavatelji diljem regije opraštali od Balaševića

Prije pet godina više od 10.000 ljudi u Novom Sadu oprostilo se od Balaševića
Prije pet godina više od 10.000 ljudi u Novom Sadu oprostilo se od Balaševića
Foto: B.B./ATAImages/PIXSELL
Share
Podijeli
Panonski mornar, kako su ga zvali, preminuo je sa 67. godina od posljedica upale pluća
Panonski mornar, kako su ga zvali, preminuo je sa 67. godina od posljedica upale pluća
Foto: B.B./ATAImages/PIXSELL
Share
Podijeli
Taj kantautor uživao je golemu popularnost diljem regije (na slici: Sarajevo)
Taj kantautor uživao je golemu popularnost diljem regije (na slici: Sarajevo)
Foto: Armin Durgut/PIXSELL
Share
Podijeli
U Slavonskom Brodu odana počast glazbeniku Đorđu Balaševiću
U Slavonskom Brodu odana počast glazbeniku Đorđu Balaševiću
Foto: Ivica Galovic/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Centar Zagreba prije pet godina
Centar Zagreba prije pet godina
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Share
Podijeli
Banja Luka odala počast Balaševiću
Banja Luka odala počast Balaševiću
Foto: Dejan Rakita/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Dejan Rakita/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Dejan Rakita/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
Share
Podijeli
Obožavatelji se ispred Arene Zagreb opraštaju od Balaševića pjesmom i paljenjem svijeća
Obožavatelji se ispred Arene Zagreb opraštaju od Balaševića pjesmom i paljenjem svijeća
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Beograđani se okupili kod Sava centra, pale svijeće i odaju počast Balaševiću
Beograđani se okupili kod Sava centra, pale svijeće i odaju počast Balaševiću
Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL
Share
Podijeli
Paljenjem svijeća Puljani se opraštaju od Balaševića
Paljenjem svijeća Puljani se opraštaju od Balaševića
Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL
Share
Podijeli
Šibenik se oprašta od Balaševića upaljenim lampionima
Šibenik se oprašta od Balaševića upaljenim lampionima
Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Sarajevska vijećnica osvijetljena povodom Balaševićeve smrti
Sarajevska vijećnica osvijetljena povodom Balaševićeve smrti
Foto: Armin Durgut/PIXSELL
Share
Podijeli
Splićani odali počast Balaševiću pjevajući njegove pjesme na Peristilu
Splićani odali počast Balaševiću pjevajući njegove pjesme na Peristilu
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Share
Podijeli
Zagrepčani se opraštaju od Balaševića paljenjem svijeća kod NAMA-e na Ilici
Zagrepčani se opraštaju od Balaševića paljenjem svijeća kod NAMA-e na Ilici
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Share
Podijeli
Novi Sad: Ispred Balaševićeve kuće sugrađani pale svijeće i ostavljaju cvijeće
Novi Sad: Ispred Balaševićeve kuće sugrađani pale svijeće i ostavljaju cvijeće
Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL
Share
Podijeli
Grob Đorđa Balaševića u Novom Sadu
Grob Đorđa Balaševića u Novom Sadu
Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Novosadske fasada krase stihovi Đorđa Balaševića
Novosadske fasada krase stihovi Đorđa Balaševića
Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
Share
Podijeli

Ne propustite

1/