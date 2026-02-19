Večernji list
FOTO/VIDEO Ovako su se obožavatelji diljem regije opraštali od Balaševića
Prije pet godina više od 10.000 ljudi u Novom Sadu oprostilo se od Balaševića
Foto: B.B./ATAImages/PIXSELL
Panonski mornar, kako su ga zvali, preminuo je sa 67. godina od posljedica upale pluća
Foto: B.B./ATAImages/PIXSELL
Taj kantautor uživao je golemu popularnost diljem regije (na slici: Sarajevo)
Foto: Armin Durgut/PIXSELL
U Slavonskom Brodu odana počast glazbeniku Đorđu Balaševiću
Foto: Ivica Galovic/PIXSELL
Centar Zagreba prije pet godina
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Banja Luka odala počast Balaševiću
Foto: Dejan Rakita/PIXSELL
Foto: Dejan Rakita/PIXSELL
Foto: Dejan Rakita/PIXSELL
Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
Obožavatelji se ispred Arene Zagreb opraštaju od Balaševića pjesmom i paljenjem svijeća
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Beograđani se okupili kod Sava centra, pale svijeće i odaju počast Balaševiću
Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL
Paljenjem svijeća Puljani se opraštaju od Balaševića
Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL
Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL
Šibenik se oprašta od Balaševića upaljenim lampionima
Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Sarajevska vijećnica osvijetljena povodom Balaševićeve smrti
Foto: Armin Durgut/PIXSELL
Splićani odali počast Balaševiću pjevajući njegove pjesme na Peristilu
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Zagrepčani se opraštaju od Balaševića paljenjem svijeća kod NAMA-e na Ilici
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Novi Sad: Ispred Balaševićeve kuće sugrađani pale svijeće i ostavljaju cvijeće
Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL
Grob Đorđa Balaševića u Novom Sadu
Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
Novosadske fasada krase stihovi Đorđa Balaševića
Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
