Kandžija s bendom priprema hip-hop spektakl u Tvornici, naratorica i voditeljica koncerta bit će Vesna Mimica

Jedan od naših najcjenjenijih repera u Tvornici kulture priprema cjelovečernji spektakl. Tim povodom otkriva više o konceptu promocije: Vesna Mimica vodit će program koncerta, ali ne samo kao voditelj nego kao narator koji će vas voditi kroz putovanje “Trostrukog salta”. Vesnu smo odabrali zato što nam nosi sreću i jer i dalje toliko nema labavo. Cijeli bend i ja pripremamo se već dugo, sastavio sam poseban set, naš najplesniji i najprecizniji dosad. Svi koji ste pratili album od izlaska mogli ste vidjeti kako miješamo stvarnost s likovima s albuma, a u Tvornici očekujemo vrhunac. Gosti na koncertu su Toxara, naši Oliver i Miljenko koji su s nama bili i na Dori i u videospotovima, te još nekoliko iznenađenja koje čuvamo za taj dan. Večer će otvoriti zagrebački bend koji prkosi žanrovima – RH Space Orkestra. Sedmeročlani jazz hip-hop orkestar zagrijat će publiku, dok će je na nogama prije i nakon koncerta držati DJ-evi fro.ever i Siky.

