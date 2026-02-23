Naši Portali
nakon nastupa na dori

Kandžija s bendom priprema hip-hop spektakl u Tvornici, naratorica i voditeljica koncerta bit će Vesna Mimica

Kandžija
Marko Seper/PIXSELL
Autor
Hrvoje Horvat
23.02.2026.
u 10:24

Nakon što je novi album “Trostruki salto” zaradio nominaciju za Porin i Rock&Off nagradu za rap album godine, Kandžija će ga s bendom u petak, 27. veljače izvesti na velikoj pozornici u Šubićevoj

Nakon nastupa na Dori, Kandžija u Tvornici priprema hip-hop spektakl: uz već najavljenu predgrupu i DJ-eve, na pozornici će mu se pridružiti i brojni gosti među kojima su Toxara, Vesna Mimica i zbor Bijelopotkošuljaši.

Nakon što je novi album “Trostruki salto” zaradio nominaciju za Porin i Rock&Off nagradu za rap album godine, Kandžija će ga s bendom u petak, 27. veljače izvesti na velikoj pozornici u Šubićevoj.

Jedan od naših najcjenjenijih repera u Tvornici kulture priprema cjelovečernji spektakl. Tim povodom otkriva više o konceptu promocije: Vesna Mimica vodit će program koncerta, ali ne samo kao voditelj nego kao narator koji će vas voditi kroz putovanje “Trostrukog salta”. Vesnu smo odabrali zato što nam nosi sreću i jer i dalje toliko nema labavo. Cijeli bend i ja pripremamo se već dugo, sastavio sam poseban set, naš najplesniji i najprecizniji dosad. Svi koji ste pratili album od izlaska mogli ste vidjeti kako miješamo stvarnost s likovima s albuma, a u Tvornici očekujemo vrhunac. Gosti na koncertu su Toxara, naši Oliver i Miljenko koji su s nama bili i na Dori i u videospotovima, te još nekoliko iznenađenja koje čuvamo za taj dan. Večer će otvoriti zagrebački bend koji prkosi žanrovima – RH Space Orkestra. Sedmeročlani jazz hip-hop orkestar zagrijat će publiku, dok će je na nogama prije i nakon koncerta držati DJ-evi fro.ever i Siky.

Kandžiji će se na pozornici kao i uvijek pridružiti bend, ali i brojni gosti. Vesna Mimica, plesačica i umjetnica s kojom je ranije surađivao na spotu za hit singl “Nema labavo” pojavit će se u ulozi naratorice i voditeljice koncerta, dok će na određenim pjesmama gostovati i neizostavni reper i Kandžijin suradnik Toxara. Na pozornici će im se pridružiti i Oliver i Miljenko koji su upotpunili performans na polufinalu Dore na kojoj se Kandžija predstavio s pjesmom “3 ujutro”, a nabrijana ekipa priprema i brojna iznenađenja koja će pridonijeti jedinstvenom koncertu.

kultura Vesna Mimica glazba Tvornica Kulture koncert nastup Dora kandžija

