Irci oštro protiv Putina i ICE-a

Iznenadili obožavatelje! Bez najave U2 izbacili politički nabijen album pun 'prkosa i užasa'

U2 receive Ivors Academy fellowship
Ian West/PRESS ASSOCIATION
VL
Autor
Hina
19.02.2026.
u 12:01

To je njihovo prvo izdanje u gotovo deset zadnjih godina. 'Mini album "Days of Ash" sa šest pjesama neposredan je odgovor na aktualne događaje i nadahnut mnogim izvanrednim i hrabrim ljudima koji se bore na prvim crtama slobode', naveli su na web stranici. Bend će 24. veljače objaviti i video u povodu četvrte godišnjice invazije na Ukrajinu

Irska rock skupina U2 u srijedu je nenajavljeno objavila politički nabijen mini album, što je njihovo prvo izdanje u gotovo deset godina.

Mini album "Days of Ash" sa šest pjesama neposredan je odgovor na aktualne događaje i nadahnut mnogim izvanrednim i hrabrim ljudima koji se bore na prvim crtama slobode", navodi se na web stranici grupe.

"Pjesme s ovog EP-a nisu više mogle čekati. Bile su nestrpljive da konačno izađu u svijet. Ovo su pjesme prkosa i užasa", rekao je frontmen Bono u izjavi.

U jednoj od pjesama, "Yours Eternally", U2 surađuje s Edom Sheeranom i Tarasom Topolijom, ukrajinskim glazbenikom koji se pridružio vojsci.

"Pitajte bilo koga u Istočnoj Njemačkoj ili Poljskoj ili Latviji misle li da će se Putin zaustaviti na Ukrajini", rekao je Bono za "Propagandu", časopis za obožavatelje benda.

Na albumu bend također odaje počast Renee Good, Amerikanki koju je u siječnju ustrijelio američki savezni agent dok je prosvjedovala protiv racija Imigracijske i carinske službe (ICE) u Minnesoti. 

U uvodnoj pjesmi "American Obituary", Bono pjeva: "Renee Good, rođena da umre slobodna."

"Song of the Future", pak, odaje počast tinejdžerici koja je umrla prosvjedujući u Iranu 2022. godine, dok "One Life at a Time" kritizira aktivnosti izraelskih doseljenika na okupiranoj Zapadnoj obali.

Ovaj EP (Extended Play), format koji je dulji od singla, a kraći od klasičnog LP-ja, sastoji se od pet glazbenih pjesama i jedne pjesme poezije, a objavljen je prije albuma najavljenog za kraj 2026., njihovog prvog s novim materijalom od 2017. 

Bend će 24. veljače objaviti i video u povodu četvrte godišnjice invazije na Ukrajinu.

Osnovan 1970-ih, U2 je postao jedan od najistaknutijih svjetskih rock bendova zahvaljujući brojnim i glasnoj borbi za ljudska prava.

Bono (65) poznat je po svom aktivizmu za iskorjenjivanje siromaštva i borbu protiv AIDS-a, a posljednjih se godina otvoreno protivio ratovima u Ukrajini, Sudanu i Gazi.

Najnoviji EP nadovezuje se na album grupe U2 iz 2017. "Songs of Experience", koji je uključivao pjesme koje potiču aktivizam i toleranciju, a objavljen je nakon prvog izbora Donalda Trumpa za predsjednika SAD-a.

„Nema ništa normalno u ovom ludom i turobnom vremenu i moramo se mobilizirati prije nego što ponovno steknemo povjerenje u budućnost“, zavapio je legendarni pjevač.

