'borac' antuna augustinčića

Slavni partizanski spomenik koji je 30 godina ležao uništen, obnovljen vraća se u svoj Gradac

Gradac: Spomenik "Borac" već 21 godinu leži devastiran pokraj postolja, za obnovu pokrenuta crowdfunding kampanja
Grgo Jelavic/PIXSELL
VL
Autor
Tia Špero
24.02.2026.
u 17:09

Prije više od tri desetljeća, partizanski spomenik "Borac" Antuna Augustinčića u Gradcu, srušila je Treća imotska bojna te je kip godinama oštećen ležao pored svog postolja. No sada je napokon obnovljen, uvelike zahvaljujući donacijama građana u crowdfunding kampanju koja je uspjela skupiti čak 67 000 eura

U siječnju 1992. godine, spomenik "Borac", rad glasovitog kipara Antuna Augustinčića, srušen je sa svog postolja u Gradcu na Makarskoj rivijeri. Spomenik posvećen antifašističkoj borbi uklonili su pripadnici Treće imotske bojne koristeći kamione i čelične sajle.  Sljedećih trideset godina oštećena brončana skulptura ležala je pokraj postolja, no zahvaljujući crowdfunding kampanji građana koji su velikodušno donirali svoj novac u tu svrhu, skulptura je obnovljena i uskoro će se vratiti na svoje mjesto. 

Inicijativa za obnovu pokrenuta je 2022. godine. Općina Gradac, na čelu s načelnikom Matkom Burićem, započela je projekt obnove. Budući da procijenjeni trošak od preko 100.000 eura Općina nije mogla pokriti sama, pokrenuta je crowdfunding kampanja.

Ideja je naime bila da se obnova, kao i nekoć gradnja, financira javnim doprinosima i prilozima stanovnika. Figura borca u jurišu, postavljena 1972., simbolički je vezana uz događaj iz siječnja 1942. godine, kada je skupina partizana u Gradcu zarobila motorni jedrenjak "Merkur", što se smatra začetkom partizanske ratne mornarice. Na postolju su uklesani stihovi: "Iz srca života i daha / I snova i krvi i praha / Svijetli slobode plamen / Vječan ko more i kamen".

"Podsjetimo kako je kip u godini izgradnje, 1972. godine, zamišljen kao lijepi vidikovac i turistička atrakcija koja to nije (p)ostala pa se danas želim samo na trenutak vratiti toj ideji prošlosti i vratiti stiliziranu figuru čovjeka-borca koji ispruženim rukama prema morskoj pučini stremi prema slobodi koju simbolizira i koja je vrijednost kako prošlosti tako i sadašnjosti.

Tada je kip podignut zahvaljujući prilozima stanovništva biokovsko-neretvanskog kraja i srednjodalmatinskih otoka, a sadašnja intencija Općine Gradac i mene kao načelnika je slična spomenutoj s obzirom na to da obnova iziskuje znatna financijska sredstva koje Općina Gradac ne može sama pokriti. Zbog toga je odlučeno, po uzoru na inozemne prakse prikupljanja sredstava s ciljem infrastrukturne izgradnje i obnove, pokrenuti Crowdfunding kampanju putem koje bi se prikupila sredstva i kako bi se krenulo s dugo očekivanom obnovom u 2022. godini, a s ciljem da i vi utkate svoj doprinos vraćanju spomenika slobodi", kazao je tada načelnik Burić. 

Javnim donacijama prikupljeno je oko 67.000 eura, dok je ostatak sredstava, do iznosa od 106 tisuća eura, osigurala Općina Gradac. Skulptura je prevezena u Zagreb, gdje su stručnjaci Ljevaonice umjetnina Ujević proveli restauraciju, a sada je u potpunosti obnovljena i spremna za povratak u Gradac.  Ljevaonica je trenutačno, kazao nam je načelnik Burić, u potrazi za adekvatnom dizalicom koja je potrebna za zahvat postavljanja te monumentalne skulpture te očekuje kako bi se "Borac" mogao vratiti kući već kroz pola godine. 

"Prvenstveno, riječ je o spomeniku momcima iz Gradca koji su poginuli u Drugom svjetskom ratu i njegov povratak njihovim obiteljima sigurno puno znači i predstavlja mir. Također, taj spomenik je izrazito važan i zbog turističke ponude Gradca, jer obnovljeni spomenik imat će i ulogu vidikovca te vjerujemo da će on pomoći u našim stremljenjima da dignemo svoju ponudu na jedan viši nivo", rekao je Burić. 

Pitali smo ga i brine li se, zbog trenutne političke klime i čestih vandaliziranja partizanskih spomenika u Hrvatskoj, da bi se i "Borcu" ponovno nešto moglo dogoditi?

"Ja na to na žalost ne mogu utjecati. Ako se eventualno nešto i dogodi, nadam se da će institucije odraditi svoj posao i kazniti počinitelje, a mi ćemo ponovno obnoviti sve što se treba obnoviti. Ali ne vjerujem da će itko doista 'potegnuti' do Gradca da bi napravio nešto takvo", zaključio je načelnik. 

Ključne riječi
kulturna baština kultura povijest partizanski spomenik spomenik Matko Burić kiparstvo skulptura antun augustinčić

Komentara 2


Avatar KlimaveLaži
KlimaveLaži
17:46 24.02.2026.

Opet srušiti ali ovaj puta totalno uništiti!!

