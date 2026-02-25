Naši Portali
film Srđana Kovačevića

Dokumentarac 'Ono što treba činiti' o nevidljivim radnicima i temama o kojima se šuti uskoro u hrvatskim kinima

Ono što treba činiti
25.02.2026.
u 13:01

Film prati svakodnevnu borbu imigranata protiv nepravde: od pokušaja naplate zarađenih plaća do vraćanja osjećaja dostojanstva ljudima koje je sustav iznevjerio. "Ono što treba činiti" snažna je i napeta priča o stvarnom sindikalnom radu, njegovim ograničenjima, ali i o solidarnosti koja se rađa onda kada se čini da su svi drugi zakazali

Dok suvremena Europa sve više počiva na radu migrantskih radnika, životi tih istih ljudi često ostaju skriveni iza statistika i velikih ekonomskih brojki. Dokumentarni film redatelja Srđana Kovačevića "Ono što treba činiti" razotkriva tu nevidljivu stranu njihove svakodnevice: priče o nepravdi, izrabljivanju i borbi za osnovno ljudsko dostojanstvo.

Nakon hrvatske premijere na 23. Human Rights Film Festivalu, film u veljači kreće u službenu distribuciju diljem Hrvatske. Zagrebačka premijera održat će se 26. veljače u 20 sati u kinu Kinoteka. Iduće projekcije u Zagrebu održat će se 5. ožujka u Dokukinu KIC te 9. ožujka u Kinu Forum

Dok se u središtu Kovačevićevog višestruko nagrađivanog dugometražnog prvijenca "Tvornice radnicima" (2021.) radnja fokusira na radnike koji su 2005. okupirali tvornicu ITAS u Ivancu i preuzeli upravljanje, ovdje su u prvom planu migrantski radnici koji, u potrazi za boljim životom, pristaju na loše i nesigurne uvjete rada, neplaćene prekovremene sate, ucjene poslodavaca te život u nehumanim uvjetima.

Upravo tada na scenu stupaju Laura Orel, Goran Lukić i Goran Zrnić, socijalna radnica, sindikalni aktivist i bivši električar koji kroz Radničko savjetovalište postaju posljednja linija obrane za obespravljene radnike. Za radnike s Balkana, iz Afrike i Azije to je često jedino mjesto na kojem netko sluša njihovu priču i pomaže im da se izbore za ono što im pripada.

Film prati njihovu svakodnevnu borbu protiv nepravde: od pokušaja naplate zarađenih plaća do vraćanja osjećaja dostojanstva ljudima koje je sustav iznevjerio. "Ono što treba činiti" snažna je i napeta priča o stvarnom sindikalnom radu, njegovim ograničenjima, ali i o solidarnosti koja se rađa onda kada se čini da su svi drugi zakazali.

Riječ je o intimnom, ali društveno iznimno relevantnom filmu koji podsjeća da se iza svake velike ekonomije kriju stvarni ljudi te da borba za pravednije društvo počinje upravo ondje gdje su oni najranjiviji.

I u ovom filmu Srđan Kovačević, osim redateljske zadaće, preuzima i uloge scenarista te direktora fotografije. Filmsku ekipu čine i montažeri Klara Šovagović i Damir Čučić, dok je za zvuk zadužen kolektiv Zvuk 001, Julij Zornik, Klemen Berus, Matic Berus i Samo Jurca, a dizajn potpisuje Škart. Producentica filma je Sabina Krešić, a koproducenti Viva Videnović, Marta Popivoda i Jelena Angelovska. Produkcijska kuća je FADE IN, uz koproducente URGH! i Teorija na Delu.

Ključne riječi
kultura premijera human rights film festival kino imigranti film

