Dokumentarac 'Ono što treba činiti' o nevidljivim radnicima i temama o kojima se šuti uskoro u hrvatskim kinima

Dok suvremena Europa sve više počiva na radu migrantskih radnika, životi tih istih ljudi često ostaju skriveni iza statistika i velikih ekonomskih brojki. Dokumentarni film redatelja Srđana Kovačevića "Ono što treba činiti" razotkriva tu nevidljivu stranu njihove svakodnevice: priče o nepravdi, izrabljivanju i borbi za osnovno ljudsko dostojanstvo.

Nakon hrvatske premijere na 23. Human Rights Film Festivalu, film u veljači kreće u službenu distribuciju diljem Hrvatske. Zagrebačka premijera održat će se 26. veljače u 20 sati u kinu Kinoteka. Iduće projekcije u Zagrebu održat će se 5. ožujka u Dokukinu KIC te 9. ožujka u Kinu Forum.

Dok se u središtu Kovačevićevog višestruko nagrađivanog dugometražnog prvijenca "Tvornice radnicima" (2021.) radnja fokusira na radnike koji su 2005. okupirali tvornicu ITAS u Ivancu i preuzeli upravljanje, ovdje su u prvom planu migrantski radnici koji, u potrazi za boljim životom, pristaju na loše i nesigurne uvjete rada, neplaćene prekovremene sate, ucjene poslodavaca te život u nehumanim uvjetima.

Upravo tada na scenu stupaju Laura Orel, Goran Lukić i Goran Zrnić, socijalna radnica, sindikalni aktivist i bivši električar koji kroz Radničko savjetovalište postaju posljednja linija obrane za obespravljene radnike. Za radnike s Balkana, iz Afrike i Azije to je često jedino mjesto na kojem netko sluša njihovu priču i pomaže im da se izbore za ono što im pripada.

Film prati njihovu svakodnevnu borbu protiv nepravde: od pokušaja naplate zarađenih plaća do vraćanja osjećaja dostojanstva ljudima koje je sustav iznevjerio. "Ono što treba činiti" snažna je i napeta priča o stvarnom sindikalnom radu, njegovim ograničenjima, ali i o solidarnosti koja se rađa onda kada se čini da su svi drugi zakazali.

Riječ je o intimnom, ali društveno iznimno relevantnom filmu koji podsjeća da se iza svake velike ekonomije kriju stvarni ljudi te da borba za pravednije društvo počinje upravo ondje gdje su oni najranjiviji.

I u ovom filmu Srđan Kovačević, osim redateljske zadaće, preuzima i uloge scenarista te direktora fotografije. Filmsku ekipu čine i montažeri Klara Šovagović i Damir Čučić, dok je za zvuk zadužen kolektiv Zvuk 001, Julij Zornik, Klemen Berus, Matic Berus i Samo Jurca, a dizajn potpisuje Škart. Producentica filma je Sabina Krešić, a koproducenti Viva Videnović, Marta Popivoda i Jelena Angelovska. Produkcijska kuća je FADE IN, uz koproducente URGH! i Teorija na Delu.