Kad Keanu Reeves postane nasilnik: Večeras pogledajte 'Dar', zaboravljeni triler s glumačkom postavom iz snova

Iako ime Sama Raimija mnogi vežu uz dinamične blockbustere poput "Spider-Mana" ili kultne horor-komedije "Zla smrt", redatelj se 2000. godine publici predstavio u znatno drugačijem, suptilnijem izdanju.

Film "Dar" (The Gift) sporogoreći je nadnaravni triler prožet gustom atmosferom južnjačke gotike. Scenarij, koji potpisuju Billy Bob Thornton i Tom Epperson, napisan je i prije Thorntonovog velikog uspjeha s filmom "Oštrica zločina", a navodno je djelomično inspiriran vidovnjačkim iskustvima Thorntonove majke. Rezultat je duboko uznemirujuća i slojevita priča koja se više oslanja na psihološku napetost i razvoj likova nego na jeftine prepade.

Radnja je smještena u fiktivni, zapušteni gradić Brixton u Georgiji, mjesto gdje tajne teško ostaju skrivene. U središtu je Annie Wilson (Cate Blanchett), samohrana majka trojice sinova koja nakon suprugove smrti preživljava zahvaljujući svom "daru", sposobnosti da vidi budućnost i komunicira s duhovima. Čitajući karte svojim sumještanima, Annie je postala neslužbena terapeutkinja i ispovjednica zajednice. Među njezinim klijentima su Valerie Barksdale (Hilary Swank), žena zarobljena u braku s nasilnikom, te Buddy Cole (Giovanni Ribisi), emocionalno nestabilan mladić koji se bori s demonima iz djetinjstva i u Annie vidi jedinu osobu kojoj može vjerovati.

Mirni, ali turobni život malog mjesta prekida nestanak Jessice King (Katie Holmes), mlade i promiskuitetne zaručnice lokalnog ravnatelja škole Waynea Collinsa (Greg Kinnear). Dok policija tapka u mraku, Annie počinju proganjati zastrašujuće vizije vezane uz Jessicinu sudbinu. Iako isprva skeptičan, šerif Pearl Johnson (J.K. Simmons) nevoljko prihvaća njezinu pomoć. Vizije je odvode do jezerca na posjedu Donnieja Barksdalea (Keanu Reeves), nasilnog supruga njezine klijentice koji joj je već otvoreno prijetio, nazivajući je vješticom. Otkriće tijela pokreće lavinu događaja, no Annie uskoro shvaća da pravi ubojica možda još uvijek slobodno hoda.

Ono što "Dar" izdiže iznad prosjeka žanra jest njegova doista impresivna glumačka postava. Cate Blanchett pruža hipnotičku izvedbu kao Annie, noseći film svojom tihom snagom i ranjivošću, a kritičar Roger Ebert nazvao je njezinu prisutnost jednom od najvećih vrlina filma. Ipak, najveće iznenađenje je Keanu Reeves u jednoj od svojih najmračnijih uloga, portretirajući primitivnog i opasnog zlostavljača Donnieja Barksdalea s ledenom uvjerljivošću. Uz njih, briljiraju i Giovanni Ribisi kao tragični Buddy, uloga koja mu je donijela nominaciju za nagradu Independent Spirit, te Oscarom nagrađena Hilary Swank kao njegova zlostavljana supruga Valerie, dok Greg Kinnear i Katie Holmes vješto zaokružuju ansambl likova s vlastitim tajnama.

Film se ne oslanja na nagle šokove, već svoju snagu crpi iz tjeskobne atmosfere. Raimi majstorski koristi krajolik Georgije, močvare prekrivene španjolskom mahovinom i oronule kuće kako bi stvorio osjećaj izoliranosti i sveprisutne prijetnje. Anniene vizije prikazane su kao uznemirujući, fragmentirani bljeskovi koji se stapaju sa stvarnošću, tjerajući i nju i gledatelja da preispituju što je stvarno, a što plod njezine psihe. Južnjačka gotika ovdje nije samo kulisa, već aktivan sudionik priče koji oslikava moralno propadanje i potisnute traume likova, dok glazba Christophera Younga dodatno podcrtava melankoličan i zloslutan ton.

Po izlasku, "Dar" je ostvario podijeljene, ali većinom pozitivne kritike. Dok su neki zamjerali predvidljivost zapleta, većina je hvalila Raimijevu sigurnu režiju i izvanredne glumačke izvedbe. S proračunom od skromnih 10 milijuna dolara, film je na svjetskim blagajnama zaradio solidnih 44,6 milijuna, potvrdivši svoj komercijalni uspjeh. Iako nije stekao slavu Raimijevih poznatijih ostvarenja, "Dar" je s vremenom dobio status kultnog klasika, cijenjenog zbog svoje jedinstvene atmosfere i kao dokaz redateljeve svestranosti.