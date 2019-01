Zabavan početak godine u kinu Kinoteka uz Willa Ferrella

Kino Kinoteka svoj program u 2019. započinje zabavno, uz filmove slavnog glumca i komičara Willa Ferrella. Ovotjedni repertoar kina Kinoteka uključuje neke od najurnebesnijih Ferrellovih komedija, kao što su Producenti, Ledom do slave, Priča o Rickyju Bobbyju, Luda braća i Ništa nije vječno.

U utorak, 8. siječnja gledamo Producente (2005.) sa sjajnom glumačkom ekipom koju čine Will Ferrell, Nathan Lane, Matthew Broderick i Uma Thurman. Max Bialystock nekoć je bio kralj Broadwaya, no trenutno mu baš i ne cvjetaju ruže. Stvari se okrenu nabolje kada ga posjeti neurotični računovođa Leo Bloom koji mu predlaže plan kao stvoren za njega. Podići što više novca za predstavu i pobrinuti se da ona propadne, a pošto nitko neće biti zainteresiran za predstavu njih dvojica zadržat će višak novca.

Ledom do slave (2007.) slijedi u srijedu, 9. siječnja. Nakon što su se prilikom dodjele medalja na jednom natjecanju potukli, dvojica velikih rivala muškoga ritmičnoga klizanja bivaju doživotno suspendirana iz klizačkog svijeta. Chazz Michael Michaels (Will Ferrell) je majstor improvizacije, a Jimmy MacElroy (Jon Heder) je precizan i detaljan, no izgleda kako će svoje stilove klizanja odsad morati upražnjavati privatno. Međutim, jedan od njihovih fanova otkriva kako se suspenzija odnosi samo na nastupe u pojedinačnoj konkurenciji, a ne i u onoj parova.

U Priči o Rickyju Bobbyju (2006.) Will Ferrell velika je vozačka zvijezda u usponu, a njegovo suočavanje se sa životnim problemima i sa Sachom Baronom Cohenom na NASCAR pisti gledamo u četvrtak, 10. siječnja.

Will Ferrell i John C. Reiley dvojica su razmaženih tipova koji žive svaki sa svojim roditeljem samcem. Njihovi se roditelji zaljube i vjenčaju, a dečki postaju braća… Luda braća (2008.) na rasporedu su u petak, 11. siječnja.

Subota je rezervirana za Ništa nije vječno (2010.). Kad zbog konzumiranja alkohola izgubi ženu i posao, Nick Halsey (Will Ferrell) krene u prodaju svojih stvari na livadi ispred kuće u nadi da će tako moći započeti novi život. Novi susjed mogao bi postati ključan za njegov povratak u red.

I u 2019. kino Kinoteka nastavlja sa subotnjim matinejama za najmlađe, a ovaj tjedan prikazuje se sinkronizirani animirani film Snježna kraljica: Zemlja zrcala.

Svi filmovi prikazuju se od 20 sati. Cijena ulaznica za projekcije iznosi 15 kuna. Ulaznice je moguće kupiti online na www.ulaznice.hr / www.kinokinoteka.hr ili na blagajni kina prije projekcije.