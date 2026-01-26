Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 158
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
u preradovićevoj ulici

Što nam danas govori činjenica da su programski dokumenti iz devedestih nestali iz arhiva KIC-a? Saznajte na tribini KIC 90

Tribina "KIC 90 – Tko nam je uzeo devedesete? Praznine u arhivu KIC-a"
KIC
VL
Autor
vecernji.hr
26.01.2026.
u 16:44

U četvrtak, 29. siječnja 2026. u 20 sati u Kulturno-informativnom centru (KIC), Preradovićeva 5, održat će se tribina "KIC 90 – Tko nam je uzeo devedesete? Praznine u arhivu KIC-a", u sklopu projekta KIC 60

Devedesete godine u Hrvatskoj započele su promjenom političkog sustava, nastavile se ratom i primirjima, obilježile pobjedom, ali i nizom dubokih društvenih i kulturnih lomova: krizom gradske uprave, pokušajem kulturnog rata, usponom i padom Radija 101, osiromašenjem umjetničkog staleža i procvatom tajkuna. Završile su velikim državničkim sprovodom i prvim parlamentarnim izborima novog milenija.

Kako se u takvom ekscentričnom i prijelomnom desetljeću snalazio Kulturno-informativni centar? Koju je ulogu imao KIC u vremenu snažnih političkih, ideoloških i egzistencijalnih pritisaka na kulturne institucije? I što nam danas govori činjenica da su programski dokumenti tog razdoblja značajnim dijelom nestali iz arhiva KIC-a, ostavivši vidljivu prazninu u digitalnom projektu Otvorenog arhiva?

Na tribini će sudjelovati neposredni svjedoci i akteri tadašnjeg kulturnog i društvenog života KIC-a: Sanja Sarnavka, aktivistica i feministkinja, urednica programa i v. d. ravnateljice KIC-a (1996. – 1997.); Tuga Tarle, diplomatkinja, znanstvenica i književnica, urednica i voditeljica ciklusa političkih tribina Kamo ideš Hrvatska (1992. – 1995.); Bojan Munjin, novinar i kazališni kritičar, ravnatelj KIC-a (1991. – 1995.); te Vladimir Stojsavljević Vaki, pisac, dramatičar i redatelj, urednik tribina u KIC-u (1996. – 1998.). Razgovor će moderirati Zinka Bardić, istraživačka novinarka, urednica Radija 101 i stručnjakinja za odnose s javnošću.

Tribina o devedesetima ujedno označava ulazak u završnicu izložbenog dijela projekta KIC 60, koji se u Galeriji Forum i prostorima KIC-a može pogledati do 31. siječnja 2026., dok otvoreni arhiv KIC-a ostaje trajno dostupan na arhiv.kic.hr.

Ulaz je slobodan.

Ključne riječi
Vladimir Stojsavljević Vaki Bojan Munjin Tuga Tarle Sanja Sarnavka šezdeset godina djelovanja obljetnica kultura tribina kic

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Jan Niković: Nagrada „Ivo Vuljević“ ima težinu i velika je čast

Dodjela nagrade Hrvatske glazbene mladeži „Ivo Vuljević“ Janu Nikoviću nije samo priznanje za dosadašnji umjetnički rad, nego i snažna potvrda mjesta koje ovaj mladi pijanist već zauzima na hrvatskoj i međunarodnoj glazbenoj sceni. Svakom svojom izvedbom – pa tako i onom na nedavnoj dodjeli nagrade – Niković iznova potvrđuje zašto se o njemu govori kao o jednom od najperspektivnijih mladih glazbenika svoje generacije, umjetniku čiji se razvoj prati s posebnim zanimanjem.

Više od pola stoljeća na sceni

Retrospektiva Kraftwerka u pulskoj Areni bit će audiovizualni spektakl ljeta

Pioniri elektroničke glazbe dolaze u Pulu sklopu "Multimedia tour" 28. srpnja. Bit će to ekskluzivan sjedeći koncert na kojem će kroz gotovo dva sata predstaviti retrospektivu svog rada i impresivne karijere. Sa svojim kompozicijama, inovativnim tehnikama i sintetičkim glasovima utjecali su na mnoštvo žanrova, od electra i hip-hopa, do techna i synth popa. Albumi poput “Autobahn”, “Trans-Europe Express”, “The Man-Machine” ili “Computer World” upisali su ih u glazbenu povijest

Premium sadržaj
Stanko Karaman

Radio sam sa Smojom i Tomom Bebićem, prijateljevao s Mišom, a Momčila Popadića nikad neću zaboraviti

Legendarni splitski reporter i fotograf i dvadeset godina nakon umirovljenja uvijek nosi fotoaparat, a u životnom intervjuu prisjeća se bogate karijere ispunjene brojnim anegdotama i fotografijama koje je sažeo u sedam knjiga. Šjor Stanko strpljiv je i uporan zapisničar epohe koja polako klizi u zaborav. Slikom i riječju, kadar po kadar, bilježi ono što bi inače nestalo...

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!