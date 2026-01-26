Što nam danas govori činjenica da su programski dokumenti iz devedestih nestali iz arhiva KIC-a? Saznajte na tribini KIC 90

Devedesete godine u Hrvatskoj započele su promjenom političkog sustava, nastavile se ratom i primirjima, obilježile pobjedom, ali i nizom dubokih društvenih i kulturnih lomova: krizom gradske uprave, pokušajem kulturnog rata, usponom i padom Radija 101, osiromašenjem umjetničkog staleža i procvatom tajkuna. Završile su velikim državničkim sprovodom i prvim parlamentarnim izborima novog milenija.

Kako se u takvom ekscentričnom i prijelomnom desetljeću snalazio Kulturno-informativni centar? Koju je ulogu imao KIC u vremenu snažnih političkih, ideoloških i egzistencijalnih pritisaka na kulturne institucije? I što nam danas govori činjenica da su programski dokumenti tog razdoblja značajnim dijelom nestali iz arhiva KIC-a, ostavivši vidljivu prazninu u digitalnom projektu Otvorenog arhiva?

Na tribini će sudjelovati neposredni svjedoci i akteri tadašnjeg kulturnog i društvenog života KIC-a: Sanja Sarnavka, aktivistica i feministkinja, urednica programa i v. d. ravnateljice KIC-a (1996. – 1997.); Tuga Tarle, diplomatkinja, znanstvenica i književnica, urednica i voditeljica ciklusa političkih tribina Kamo ideš Hrvatska (1992. – 1995.); Bojan Munjin, novinar i kazališni kritičar, ravnatelj KIC-a (1991. – 1995.); te Vladimir Stojsavljević Vaki, pisac, dramatičar i redatelj, urednik tribina u KIC-u (1996. – 1998.). Razgovor će moderirati Zinka Bardić, istraživačka novinarka, urednica Radija 101 i stručnjakinja za odnose s javnošću.

Tribina o devedesetima ujedno označava ulazak u završnicu izložbenog dijela projekta KIC 60, koji se u Galeriji Forum i prostorima KIC-a može pogledati do 31. siječnja 2026., dok otvoreni arhiv KIC-a ostaje trajno dostupan na arhiv.kic.hr.



Ulaz je slobodan.