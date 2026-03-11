Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 92
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
hollywoodska ikona

Barbra Streisand u Cannesu će primiti počasnu Zlatnu palmu za životno djelo

Barbra Streisand
Lionel Hahn
VL
Autor
vecernji.hr
11.03.2026.
u 12:16

Slavna pjevačica, glumica i redateljica Barbra Streisand, ove godine bit će nagrađena počasnom Zlatnom palmom na 79. izdanju Filmskog festivala u Cannesu

Barbra Streisand primit će počasnu Zlatnu palmu na svečanoj ceremoniji zatvaranja 79. Filmskog festivala u Cannesu 23. svibnja. Iako njezino ime predstavlja sinonim za Hollywood, ovo će biti prvi put da će slavna umjetnica, jedna od rijetkih s prestižnim EGOT statusom, doći u Cannes.

"S osjećajem ponosa i duboke poniznosti, počašćena sam što se pridružujem društvu dosadašnjih dobitnika počasne Zlatne palme čiji me rad dugo inspirirao", izjavila je Streisand. "U ovim izazovnim vremenima, filmovi imaju sposobnost otvoriti naša srca i umove pričama koje odražavaju našu zajedničku ljudskost. Kinematografija nadilazi granice i politiku te potvrđuje moć mašte u oblikovanju suosjećajnijeg svijeta."

Direktor festivala Thierry Frémaux nije krio oduševljenje, opisavši Streisand kao "globalnu zvijezdu, ali iznad svega umjetnicu koja pokreće projekte koji odražavaju nju samu". Nazvao ju je legendarnom sintezom između Broadwaya i Hollywooda, između pozornice i velikog platna. "Barbra Streisand dosegla je vrhunac industrije zabave kao nitko prije nje. Ali taj zapanjujući rekord blijedi u usporedbi s njezinim utjecajem na pop kulturu u drugoj polovici 20. stoljeća", stoji u priopćenju za medije iz Cannesa 

Karijera Barbre Streisand uistinu je bez premca. Kao jedna od rijetkih dobitnica EGOT-a, osvojila je Emmy, Grammy, Oscar i Tony nagradu. S više od 150 milijuna prodanih ploča, jedna je od najprodavanijih glazbenih umjetnica svih vremena. Njezina kolekcija nagrada uključuje dva Oscara, za najbolju glumicu u filmu "Smiješna djevojka" (1968.) i za najbolju originalnu pjesmu "Evergreen" iz filma "Zvijezda je rođena" (1976.), čime je postala prva žena skladateljica koja je osvojila tu nagradu. Uz to, osvojila je deset Grammyja, uključujući nagrade za životno djelo i legendu, pet Emmyja i devet Zlatnih globusa. Njezini albumi, njih čak jedanaest, dospjeli su na vrh Billboardove ljestvice, što je rekord za jednu umjetnicu.

Streisand je ostavila svoj trag i kao redateljica i producentica, probijajući barijere za žene u Hollywoodu. Filmom "Yentl" iz 1983. godine postala je prva žena koja je napisala, producirala, režirala i glumila u velikom studijskom filmu. Za taj je pothvat osvojila Zlatni globus za najbolju režiju i postala prva žena kojoj je to uspjelo. 

Ovim priznanjem Barbra Streisand pridružuje se panteonu filmskih velikana koji su prethodno primili počasnu Zlatnu palmu. Na tom se popisu nalaze imena poput Meryl Streep, Roberta De Nira, Jodie Foster, Agnès Varde, Toma Cruisea i Georgea Lucasa. Na istom, 79. izdanju festivala, ovo priznanje biti uručeno i novozelandskom redatelju Peteru Jacksonu, tvorcu trilogije "Gospodar prstenova", koji će svoju nagradu primiti na ceremoniji otvaranja 12. svibnja.

Ključne riječi
Hollywood glazba kazalište film Filmski festival u Cannesu Cannes Barbra Streisand

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

PROROČANSKa budućnost opsesije slavom

Večeras gledamo 'Kralja komedije': Zašto je najveći Scorseseov promašaj zapravo njegovo genijalno remek-djelo

Iako je u vrijeme izlaska doživio potpuni fijasko na kino blagajnama, ovaj film Martina Scorsesea "Kralj komedije" danas se smatra kultnim klasikom i jednim od najvažnijih filmova 20. stoljeća. Riječ je o zastrašujuće preciznom proročanstvu moderne opsesije slavom, koje krasi jedna od najneugodnijih i najboljih uloga Roberta De Nira. Film nije smiješan na klasičan način; njegov humor proizlazi iz očaja, neugode i tragične realnosti lika koji je spreman postati "kralj na jednu noć, radije nego šonjo cijelog života"

Kako smo 'jugićem' prešli Ameriku i snimili film

'U Yugu vrijeme sporije teče, a kvarovi stvaraju prijateljstva. Taj auto je totalna rock zvijezda!'

Pune 33 godine nakon što je posljednji Yugo uvezen u Ameriku, dvojica mladih autora iz Srbije, Aleksa Borković i Filip Grujič, odlaze s njim u Ameriku, od New Yorka do Los Angelesa, kroz 23 savezne države i voze 10 tisuća kilometara, sve kako bi ispričali priču o izvozu malog socijalističkog automobila u kompetitivnu Reaganovu Ameriku 80-ih godina. Njihov dokumentarac o tom putovanju "Yugo ide u Ameriku" svjetsku premijeru ima 18. ožujka u Kopenhagenu na CPH:DOX festivalu

Rome, Hotel Della Ville - HBO Max Presentation Photocall
Premium sadržaj
Ekskluzivno: posjetili smo studio svjetski popularne serije

Kreator 'Industrije' Konrad Kay: 'U svijetu se više i ne skriva ta suluda želja za moći. Trump se uopće ne ispričava zbog toga što želi'

Ekskluzivno za Obzor posjetili smo studio u Cardiffu, u kojem se snimala posljednja sezona HBO-ove svjetski popularne 'Industrije', a tom smo prilikom razgovarali s jednom od glavnih zvijezda i kreatorima serije koja je otvorila brojna pitanja o svijetu i vremenu u kojem živimo i koji nas oblikuju

"Vladimir"
NOVI NETFLIXOV HIT

Svi pričaju o 'Vladimiru': Unatoč podijeljenim kritikama, provokativni triler s Rachel Weisz u samo 72 sata zasjeo je na vrh gledanosti

Jedva da je prošlo nekoliko dana od premijere, a nova Netflixova miniserija "Vladimir" već je postala glavna tema razgovora i apsolutni broj jedan po gledanosti u Hrvatskoj. Mračna, duhovita i zavodljiva priča o opsesiji i zabranjenoj žudnji, predvođena oskarovkom Rachel Weisz i zvijezdom u usponu Leom Woodallom, dokazuje da ponekad podijeljena mišljenja kritike samo dodatno raspiruju znatiželju publike

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!