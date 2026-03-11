Barbra Streisand u Cannesu će primiti počasnu Zlatnu palmu za životno djelo

Barbra Streisand primit će počasnu Zlatnu palmu na svečanoj ceremoniji zatvaranja 79. Filmskog festivala u Cannesu 23. svibnja. Iako njezino ime predstavlja sinonim za Hollywood, ovo će biti prvi put da će slavna umjetnica, jedna od rijetkih s prestižnim EGOT statusom, doći u Cannes.

"S osjećajem ponosa i duboke poniznosti, počašćena sam što se pridružujem društvu dosadašnjih dobitnika počasne Zlatne palme čiji me rad dugo inspirirao", izjavila je Streisand. "U ovim izazovnim vremenima, filmovi imaju sposobnost otvoriti naša srca i umove pričama koje odražavaju našu zajedničku ljudskost. Kinematografija nadilazi granice i politiku te potvrđuje moć mašte u oblikovanju suosjećajnijeg svijeta."

Direktor festivala Thierry Frémaux nije krio oduševljenje, opisavši Streisand kao "globalnu zvijezdu, ali iznad svega umjetnicu koja pokreće projekte koji odražavaju nju samu". Nazvao ju je legendarnom sintezom između Broadwaya i Hollywooda, između pozornice i velikog platna. "Barbra Streisand dosegla je vrhunac industrije zabave kao nitko prije nje. Ali taj zapanjujući rekord blijedi u usporedbi s njezinim utjecajem na pop kulturu u drugoj polovici 20. stoljeća", stoji u priopćenju za medije iz Cannesa

Karijera Barbre Streisand uistinu je bez premca. Kao jedna od rijetkih dobitnica EGOT-a, osvojila je Emmy, Grammy, Oscar i Tony nagradu. S više od 150 milijuna prodanih ploča, jedna je od najprodavanijih glazbenih umjetnica svih vremena. Njezina kolekcija nagrada uključuje dva Oscara, za najbolju glumicu u filmu "Smiješna djevojka" (1968.) i za najbolju originalnu pjesmu "Evergreen" iz filma "Zvijezda je rođena" (1976.), čime je postala prva žena skladateljica koja je osvojila tu nagradu. Uz to, osvojila je deset Grammyja, uključujući nagrade za životno djelo i legendu, pet Emmyja i devet Zlatnih globusa. Njezini albumi, njih čak jedanaest, dospjeli su na vrh Billboardove ljestvice, što je rekord za jednu umjetnicu.

Streisand je ostavila svoj trag i kao redateljica i producentica, probijajući barijere za žene u Hollywoodu. Filmom "Yentl" iz 1983. godine postala je prva žena koja je napisala, producirala, režirala i glumila u velikom studijskom filmu. Za taj je pothvat osvojila Zlatni globus za najbolju režiju i postala prva žena kojoj je to uspjelo.

Ovim priznanjem Barbra Streisand pridružuje se panteonu filmskih velikana koji su prethodno primili počasnu Zlatnu palmu. Na tom se popisu nalaze imena poput Meryl Streep, Roberta De Nira, Jodie Foster, Agnès Varde, Toma Cruisea i Georgea Lucasa. Na istom, 79. izdanju festivala, ovo priznanje biti uručeno i novozelandskom redatelju Peteru Jacksonu, tvorcu trilogije "Gospodar prstenova", koji će svoju nagradu primiti na ceremoniji otvaranja 12. svibnja.