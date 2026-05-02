Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 78
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#VEDRAN PAVLEK
#PROJEKT PANTHEON
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
Teatar Exit

"Važnije polovice" izdržale su 50 izvedbi, priprema se i nastavak!

Autor
Milena Zajović
02.05.2026.
u 13:51

Glavne uloge tumače Judita Franković Brdar i Paola Slavica, koje su tijekom proteklih sedam godina kroz svoje likove razvile specifičan, gotovo intiman odnos s publikom

Svečana, 50. izvedba predstave "Važnije polovice", autorskog projekta Beatrice Kurbel i Mirne Rustemović, održat će se 13. svibnja u Teatru EXIT, u suradnji s Teatrom Mašina igre, koji potpisuje produkciju.

Glavne uloge tumače Judita Franković Brdar i Paola Slavica, koje su tijekom proteklih sedam godina kroz svoje likove razvile specifičan, gotovo intiman odnos s publikom.

Sedam godina kontinuiranog igranja na kazališnim daskama rijedak je uspjeh za nezavisnu produkciju, a "Važnije polovice" profilirale su se kao autentičan, britak i emotivan glas generacije milenijalaca. Predstava secira niz problema s kojima se suočavaju mlade žene u suvremenom društvu, od nesigurnih radnih uvjeta i pritisaka društvenih mreža do pitanja prijateljstva, majčinstva i osobne ostvarenosti, ističu iz Teatra.

Za jesen je najavljena premijera nastavka pod naslovom "Snažnije polovice", koji će pratiti evoluciju istih likova te istražiti kako su se njihovi prioriteti, strahovi i snaga mijenjali kroz godine.

Dok su "Važnije polovice" propitivale nesigurnosti dvadesetih i tridesetih godina života, "Snažnije polovice" donose zreliju, ali jednako beskompromisnu i duhovitu perspektivu na novo životno razdoblje, poručuju iz Teatra.
 

Ključne riječi
Teatar Exit Važnije polovice Paola Slavica Judita Franković Brdar Judita Franković

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!