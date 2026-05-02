"Važnije polovice" izdržale su 50 izvedbi, priprema se i nastavak!

Svečana, 50. izvedba predstave "Važnije polovice", autorskog projekta Beatrice Kurbel i Mirne Rustemović, održat će se 13. svibnja u Teatru EXIT, u suradnji s Teatrom Mašina igre, koji potpisuje produkciju.

Glavne uloge tumače Judita Franković Brdar i Paola Slavica, koje su tijekom proteklih sedam godina kroz svoje likove razvile specifičan, gotovo intiman odnos s publikom.

Sedam godina kontinuiranog igranja na kazališnim daskama rijedak je uspjeh za nezavisnu produkciju, a "Važnije polovice" profilirale su se kao autentičan, britak i emotivan glas generacije milenijalaca. Predstava secira niz problema s kojima se suočavaju mlade žene u suvremenom društvu, od nesigurnih radnih uvjeta i pritisaka društvenih mreža do pitanja prijateljstva, majčinstva i osobne ostvarenosti, ističu iz Teatra.

Za jesen je najavljena premijera nastavka pod naslovom "Snažnije polovice", koji će pratiti evoluciju istih likova te istražiti kako su se njihovi prioriteti, strahovi i snaga mijenjali kroz godine.

Dok su "Važnije polovice" propitivale nesigurnosti dvadesetih i tridesetih godina života, "Snažnije polovice" donose zreliju, ali jednako beskompromisnu i duhovitu perspektivu na novo životno razdoblje, poručuju iz Teatra.

