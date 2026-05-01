'rocketman' na HRT 1

Seks, droge i rokenrol: Večeras gledamo genijalan biografski film o Eltonu Johnu

01.05.2026.
u 13:46

Biografski film "Rocketman" iz 2019. godine, koji prati nevjerojatan život i karijeru Eltona Johna, večeras u 20:15 na rasporedu je Prvog programa HRT-a

Film "Rocketman" u režiji Dextera Fletchera večeras gledamo na Prvom programu HRT-a, jedan je od boljih glazbenih biografskih filmova posljednjih godina. Priča je to o životnom putu glazbene legende Eltona Johna od sramežjivog tinejdžera do svjetske zvijezde, a on sam opisao ga je kao "glazbenu fantaziju, temeljenu na istinitoj fantaziji".

U ulozi slavnoj pjevača zabljesnuo je glumac Taron Egerton, čija je izvedba naišla na opće oduševljenje. Egerton, koji je za ulogu osvojio Zlatni globus, čak je sam otpjevao sve pjesme u filmu!

Elton je imao veliku ulogu u stvaranju filma. Zato je i odbio ideju da se njegov život ublaži i cenzurira za širu publiku.  "Nisam vodio PG-13 život", izjavio je te inzistirao da film iskreno prikaže i one mračne dijelove njegovog života, poput ovisnosti o drogama i alkoholu, slomove, usamljenost i potragu za ljubavlju i prihvaćanjem. Kako bi pomogao Egertonu da ga što bolje utjelovi, dao mu je na čitanje svoje osobne dnevnike iz sedamdesetih godina, najturbulentnijeg razdoblja svog života. 

Naravno, okosnica Eltonova života i karijere jest njegovo partnerstvo s tekstopiscem Berniejem Taupinom, kojeg u filmu tumači Jamie Bell. Njihov odnos, koji traje više od pedeset godina, prikazan je kao kreativna i bratska veza koja je izdržala sve testove slave, ovisnosti i pritiska.

"Rocketman" je ostvario i veliki komercijalni uspjeh i gotovo 200 milijuna dolara zarade na budžetu od 40 milijuna, a osvojio je i brojne nagradae. Pjesma "(I'm Gonna) Love Me Again", koju su Elton i Bernie napisali posebno za film, osvojila je Oscara i Zlatni globus za najbolju originalnu pjesmu. Uz Egertona i Bella, u filmu glume i Richard Madden kao menadžer i ljubavnik John Reid te Bryce Dallas Howard kao Eltonova majka Sheila. 

*uz pomoć AI-ja

