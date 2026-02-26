Naši Portali
tijekom obnove pločnika

FOTO Ispred dubrovačke katedrale pronađen pokrov sarkofaga: 'Oko katedrale je bilo groblje, očekujemo još nalaza prijašnjih struktura'

Tijekom sanacije pločnika Poljane Marina Držića ispred dubrovačke katedrale pronađen je pokrov sarkofaga
Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
1/14
VL
Autor
Hina
26.02.2026.
u 14:35

"Zasad smatramo da je riječ samo o poklopcu sarkofaga salonitanskog tipa, a daljnjim istraživanjima ćemo utvrditi je li sarkofag cjelovit", rekla je ravnateljica Zavoda za obnovu Dubrovnika Mihaela Skurić te je najavila dodatna istraživanja tog artefakta iz doba kasne antike

Pri obnovi pločnika Poljane Marina Držića, ispred dubrovačke katedrale pronađen je potpuno očuvani pokrov sarkofaga, a ravnateljica Zavoda za obnovu Dubrovnika Mihaela Skurić najavila je dodatna istraživanja tog artefakta iz doba kasne antike.

"Zasad smatramo da je riječ samo o poklopcu sarkofaga salonitanskog tipa, a daljnjim istraživanjima ćemo utvrditi je li sarkofag cjelovit. Nalaz je pronađen u utorak i zasad nemamo više informacija. Srećom nije oštećen, a postavljen je vrlo plitko, odmah ispod popločanja, dosta blizu trase vodovodne cijevi koja je postavljena u 60-im godinama prošlog stoljeća. Čudi nas da pri prošlim obnovama taj nalaz nije evidentiran", rekla je Skurić.

U tijeku je čišćenje okolnog terena kako bi se moglo pristupiti finijem čišćenju i utvrditi opseg zahvata u istraživanju koje slijedi.

Tijekom sanacije pločnika Poljane Marina Držića ispred dubrovačke katedrale pronađen je pokrov sarkofaga
26.02.2026., Poljana Marina Drzica, Dubrovnik - Tijekom sanacije plocnika Poljane Marina Drzica, ispred dubrovacke katedrale pronadjen je pokrov sarkofaga. Photo: Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

"Oko katedrale je bilo groblje, a prilikom radova pronađeni su ostaci jednog kanala te jedan bizantski novčić folis. Tek smo na prvoj četvrtini, a očekujemo još nalaza prijašnjih struktura. I ostali radovi na otkapanju kamenog popločenja će se obavljati pod arheološkim nadzorom. To će produljiti trajanje radova, ali ovakvi se nalazi ne mogu ignorirati", kaže Skurić.

