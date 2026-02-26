FOTO Ispred dubrovačke katedrale pronađen pokrov sarkofaga: 'Oko katedrale je bilo groblje, očekujemo još nalaza prijašnjih struktura'

Pri obnovi pločnika Poljane Marina Držića, ispred dubrovačke katedrale pronađen je potpuno očuvani pokrov sarkofaga, a ravnateljica Zavoda za obnovu Dubrovnika Mihaela Skurić najavila je dodatna istraživanja tog artefakta iz doba kasne antike.

"Zasad smatramo da je riječ samo o poklopcu sarkofaga salonitanskog tipa, a daljnjim istraživanjima ćemo utvrditi je li sarkofag cjelovit. Nalaz je pronađen u utorak i zasad nemamo više informacija. Srećom nije oštećen, a postavljen je vrlo plitko, odmah ispod popločanja, dosta blizu trase vodovodne cijevi koja je postavljena u 60-im godinama prošlog stoljeća. Čudi nas da pri prošlim obnovama taj nalaz nije evidentiran", rekla je Skurić.

U tijeku je čišćenje okolnog terena kako bi se moglo pristupiti finijem čišćenju i utvrditi opseg zahvata u istraživanju koje slijedi.

26.02.2026., Poljana Marina Drzica, Dubrovnik - Tijekom sanacije plocnika Poljane Marina Drzica, ispred dubrovacke katedrale pronadjen je pokrov sarkofaga. Photo: Grgo Jelavic/PIXSELL Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

"Oko katedrale je bilo groblje, a prilikom radova pronađeni su ostaci jednog kanala te jedan bizantski novčić folis. Tek smo na prvoj četvrtini, a očekujemo još nalaza prijašnjih struktura. I ostali radovi na otkapanju kamenog popločenja će se obavljati pod arheološkim nadzorom. To će produljiti trajanje radova, ali ovakvi se nalazi ne mogu ignorirati", kaže Skurić.