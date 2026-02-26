Sedmorica veličanstvenih ponovno jašu, a legendarnu ulogu Yula Brynnera preuzima hollywoodski glumac Matt Dillon

Prašina Divljeg zapada ponovno će se uzdignuti, a zveket mamuza odjekivat će malim ekranima jer se kultni vestern "Sedmorica veličanstvenih" vraća u obliku serije. Produkcijska kuća MGM+ potvrdila je da će ulogu vođe neustrašive skupine revolveraša, Chrisa Adamsa, preuzeti glumački veteran Matt Dillon. Ova vijest označava ambiciozan pokušaj oživljavanja priče koja je desetljećima oblikovala žanr i inspirirala generacije filmaša. Dillon, koji će ujedno biti i izvršni producent, naslijedit će ulogu koju je u originalnom filmu besmrtnom učinio Yul Brynner.

Izbor glumca poznatog po sposobnosti portretiranja moralno kompleksnih likova, što je dokazao i ulogom u filmu "Fatalna nesreća" koja mu je donijela nominaciju za Oscara, sugerira da će nova adaptacija ponuditi dublji i slojevitiji pogled na poznate junake. Michael Wright, globalni šef MGM+, izjavio je kako "Matt Dillon donosi izvanrednu dubinu i težinu ovoj ikonskoj ulozi" te da je upravo on "savršen izbor za predvodnika nove vizije Sedmorice veličanstvenih".

Nova serija, planirana u formatu od osam epizoda, smještena je na američku granicu turbulentnih 1880-ih godina, no s ključnim zaokretom u radnji. Umjesto meksičkog sela, sedmorica plaćenika bit će unajmljena da zaštite miroljubivo kvekersko selo koje se našlo na meti nemilosrdnog zemljoposjednika i njegovih ljudi. Ovaj narativni pomak uvodi središnji moralni sukob: je li nasilje prihvatljivo sredstvo za obranu ljudi čija se vjera temelji na nenasilju?

Serija će, prema najavama, istraživati pozadinske priče svakog od sedam članova, njihove motive i unutarnje borbe, zadirući u vječne teme časti, žrtve, iskupljenja i vjere. Scenarij potpisuje Tim Kring, poznat kao tvorac serije "Heroji", što obećava dinamičnu priču usmjerenu na razvoj likova.

U nadolazećoj seriji u glavnoj ulozi gledat ćemo Matta Dillona, zvijezdu filmova "Svi su ludi za Mary" i "Fatalna nesreća" Foto: IMDb

Lik Chrisa Adamsa, kojeg će utjeloviti Dillon, opisan je kao stoički čovjek, miran pod pritiskom, čiji prodoran pogled govori više od riječi; on nema strpljenja za licemjerje i okrutnost te se čvrsto drži vlastitog moralnog kodeksa utemeljenog na poštenju i suzdržanosti. Uloga je to koja je, osim Brynnera, imala nekoliko inkarnacija. Brynner ju je reprizirao u nastavku "Povratak sedmorice" (1966.), nakon čega su je preuzeli George Kennedy i Lee Van Cleef u iduća dva filma. U najnovijem filmskom remakeu iz 2016. godine, Denzel Washington glumio je Sama Chisholma, lika koji je uvelike bio inspiriran Adamsom i služio kao vođa nove generacije veličanstvenih. Dillonovim angažmanom nastavlja se tradicija u kojoj veliki glumci daju svoj pečat ovom legendarnom liku.

Iako je zasad potvrđen samo Matt Dillon, očekuje se da će ostatak glumačke postave biti jednako impresivan. Produkcija serije trebala bi započeti u lipnju 2026. godine u Calgaryju u Kanadi, lokaciji poznatoj po krajolicima koji su već poslužili kao kulisa za brojne vesterne. Uz Kringa i Dillona, tim izvršnih producenata čine Donald De Line, Lawrence Mirisch i Bruce Kaufman. Obožavatelji originala i novije generacije gledatelja s nestrpljenjem iščekuju daljnje vijesti, nadajući se da će nova serija uspjeti uhvatiti duh originala, istovremeno nudeći svjež i relevantan pogled na priču o hrabrosti i borbi protiv nepravde.

Originalni film "Sedmorica veličanstvenih" iz 1960. godine, u režiji Johna Sturgesa, nije samo vestern, već i filmsko remek-djelo koje je redefiniralo žanr. Film je zapravo vestern adaptacija japanskog klasika "Sedam samuraja" Akire Kurosawe iz 1954., a njegova priča o sedam revolveraša unajmljenih da zaštite siromašno meksičko selo od bande razbojnika predvođene zloglasnim Calverom postala je univerzalni simbol otpora i zajedništva. Snaga filma ležala je u nevjerojatnoj glumačkoj postavi koja je okupila neke od najvećih zvijezda tog vremena i lansirala karijere onih koji će to tek postati.

Uz Yula Brynnera kao karizmatičnog vođu Chrisa, tu su bili Steve McQueen kao Vin Tanner, vješti revolveraš nonšalantnog stava, Charles Bronson kao Bernardo O'Reilly, plaćenik koji razvija očinsku vezu s djecom iz sela, te James Coburn kao Britt, majstor borbe noževima. Glumačku postavu zaokružili su Robert Vaughn kao Lee, veteran koji se bori s vlastitim demonima i izgubljenom hrabrošću, Brad Dexter kao Harry Luck, cinični lovac na blago, i Horst Buchholz kao Chico, mladi i neobuzdani novak željan dokazivanja, a njihova dinamika, dijalozi i suptilno razrađeni karakteri stvorili su nezaboravan ansambl.

Neizostavan dio nasljeđa filma je i njegova legendarna glazbena tema skladatelja Elmera Bernsteina, koja je postala sinonim za herojsku avanturu i jedan od najprepoznatljivijih glazbenih komada u povijesti kinematografije. Utjecaj filma traje i danas, a nova serija ima težak zadatak opravdati očekivanja koja nosi tako slavno ime.