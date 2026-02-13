Miuslite da keramika treba biti upotrebljiva? Jana Grgasović baca vam rukavicu u lice!

Naši Portali
Po njezinim riječima, ta "hrpa" asocira i na Koonsovo djelo "Play-Doh" u ironiji dokidanja "lijepe skulpture", no geneza njezinog djela ide u amplitudama od nadrealističke skulpture i objekta pa sve do povijesnog manirizma.

Izložba "Hrpa: Model CLX.44.T3" umjetnice Jane Grgasović koja kroz svoj rad teži vratiti keramiku iz uporabnog elementa u polje skulpture, objekta ili prostorne instalacije, otvara se u petak u Galeriji Događanja Centra kulture na Peščenici

"U novom djelu Grgasović se (auto)ironično odmiče od 'popularnih radionica izrade keramičkih tanjura i šalica', te razvija ideju da keramika smije biti ukras, ali bez naglašene uporabne funkcije. Prepoznajemo to u njezinim radovima gotovo na razini umjetničkog manifesta pa čak i na granici revolta, što umjetnici daje posebnu motivaciju i snagu da razbija granice keramičkog medija", ustvrdila je o izložbi autorica popratnog teksta Iva Körbler.

Objasnila je kako je tako stvorena nova keramička instalacija, kao scenografija pseudoznanstvenog eksperimenta čiji je predmet ispitivanje jedne "hrpe" klasifikacijske oznake CLX.44.T3.

"Rezolutno dokidanje uporabne funkcije keramike asocirat će na dadaističke postupke, gdje su pred nama artefakti koji promatrača šokiraju konstrukcijama i nespojivim elementima forme. Dopadljivost je također upitna kategorija, što umjetnica koristi vrlo svjesno i sarkastično, dadaistički se 'cereći' u lice promatraču", napomenula je.

Po njezinim riječima, ta "hrpa" asocira i na Koonsovo djelo "Play-Doh" u ironiji dokidanja "lijepe skulpture", no geneza njezinog djela ide u amplitudama od nadrealističke skulpture i objekta pa sve do povijesnog manirizma. 

Jana Grgasović rođena je 1978. u Zagrebu, studirala je na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu. Radila je u nekoliko arhitektonskih ureda, a s jednim od timova za projekte osvojila je nekoliko nagrada na urbanističko-arhitektonskim natječajima. Paralelno radi na umjetničkom stvaralaštvu, eksperimentira s materijalima (papir-kolaž, keramika, oslikavanje tekstila). Razvija svoj umjetnički izričaj u keramici kroz izradu nakita s naglaskom na crtež u keramičkoj olovci i upotrebu glazure i engobe.

Izložba ostaje otvorena do 6. ožujka. 

