Za 4,5 milijuna eura obnovljena matična zgrada Muzeja grada Karlovca

Završena je konstrukcijska, cjelovita i energetska obnova matične zgrade Muzeja grada Karlovca koja je počela 2022. i čija je vrijednost 4,5 milijuna eura, a ravnatelj Igor Čulig najavio je da će se stalni postav napraviti kroz dvije godine.

Ravnatelj Čulig je izvijestio da je idejno rješenje za novi postav u postupku vrednovanja te da se, u međuvremenu, u obnovljenom prostoru mogu organizirati razni kulturni sadržaji.

Obnove su se financirale iz Fonda solidarnosti Europske unije i Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Konstrukcijsku obnovu nakon petrinjskog potresa je izvela tvrtka AB gradnja, a pročelnica karlovačkog Upravnog odjela za gradnju i zaštitu okoliša Ana Hranilović Trubić je navela da je na taj način ojačan objekt te izmijenjeno krovište.

Cjelovitom obnovom su uređena pročelja, zidovi, izmijenjene instalacije, postavljeni novi podni oblozi, izmijenjene sanitarije, uređeno je potkrovlje, a na krovište je postavljena solarna elektrana te je objekt učinjen pristupačanim osobama s invaliditetom.

Službenik ovlašten za privremeno obavljanje poslova, pročelnika karlovačkog Upravnog odjela za gospodarstvo, razvoj grada i fondove Europske unije Robert Vodopić je izvijestio da će energetskom obnovom smanjiti potrošnja toplinske energije 60 posto, a emisija ugljičnog dioksida 55.

Gradonačelnik Karlovca Damir Mandić je naglasio da je Muzej grada Karlovca važan za njegovu povijest, a obnovljen "izgleda impresivno".

"Čeka nas novi postav, a koncept je u izradi. Kao što je ovo ulaganje za naredna desetljeća, tako će i postav pričati narednih desetljeća povijest našeg grada. Očekujem veliki angažman djelatnika muzeja, da na što kvalitetniji način prikažu povijest našeg grada i svoj rad", kazao je.

Mandić je izvijestio da se u Karlovcu realiziraju projekti ukupne novčane vrijednosti 67 milijuna eura, koji se iz NPOO sufinanciraju s 53 milijuna. "Iskoristili smo prilike koje su se otvorile", dodao je.