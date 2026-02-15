Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 114
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
Povijesna panorama stripa

Lift-boy, novinar i pustolov koji se druži s vjevericom, omiljeni je frankofoni junak već desetljećima

Arhiva
VL
Autor
Mladen Novaković
15.02.2026.
u 17:15

U travnju 1938. godine izdavač Editions Dupuis pokreće strip magazin "Le Journal de Spirou" (skraćeno "Spirou"). Robert Velter za magazin je kreirao glavni lik istog imena – Spirou. Riječ je o lift-boyu u hotelu Moustique koji je odjeven u tipičnu odoru za svoje zanimanje, koju će nositi i biti odmah prepoznatljiv desetljećima poslije

Tridesetih godina prošlog stoljeća, strip je u Americi doživio vrhunac komercijalne i umjetničke afirmacije. U novinskom svijetu postao je nezamjenjiv čimbenik poslovnog i tržišnog prestiža i najpopularnijih tiskovina.

Sukcesivni dnevni nastavci u pasicama i nedjeljni dodaci novina s cijelim stranicama popularnih junaka stvorili su naviku na stripove i utjecali na niz naraštaja čitatelja.

U to vrijeme, u drugim dijelovima svijeta, posebno u Europi strip se uvelike oslanjao na američku produkciju. U dnevnim listovima i tjednicima bilo je uobičajeno imati uz ostalo i zabavne stranice sa sadržajima za razbibrigu, a stripovi su bili redoviti dio tog izbora.

Za razliku od Amerike, u Europi su izdavači popularnost stripova iskoristili ne samo u novinama već su istovremeno pokrenuli niz posebnih izdanja magazinske forme u kojima su objavljivali zabavne sadržaje, ponekad isključivo ili pretežno stripove (najčešće u nastavcima, po jednu ili dvije stranice nedjeljnih stranica američkih strip junaka). Iz broja u broj u takvim periodičnim zabavnim magazinima čitatelji su mogli pratiti pustolovine ili gegove raznih popularnih junaka.

Tako je u Italiji započelo izlaženje prvog europskog magazina posvećenog stripovima "Topolino" (po talijanskom imenu Mickeyja Mousea) već 1932. s pretežno Disneyjevim junacima. Uz "Topolino", veliku popularnost postigli su i drugi zabavnici "L'Aventuroso" te "Il Vittorioso" koji su također objavljivali najviše razne američke uspješnice, ali povremeno su se u njima pojavljivali i domaći autori.

Zahvaljujući tradicionalnoj sklonosti Francuza za grafičke umjetnosti, strip se u obliku koji je razvijen u Americi ukorijenio i na njihovu tržištu. Paul Winkler, vlasnik agencije Opera Mundi za distribuciju američkih stripova King Features Syndicatea, 1934. godine pokreće "Le Journal de Mickey", koji i danas Francuzi smatraju rodonačelnikom izvornog frankofonskog stripa (Le Bande de Dessine-BD).

Naravno, magazin je bio popunjen Disneyjevim junacima te stripovima iz ponude King Featuresa. "Spirou" je od početka postigao veliku distribuciju i uspjeh kod francuskih čitatelja. Tomu je pridonio i urednik Winkler koji je američkim stripovima dao francuski štih, imena, idiome i literarne reference. Magazini su bili velikog formata u blještavom koloru i u stripovima su korišteni govorni oblačići umjesto dotadašnje prakse tekstova ispod slika. Poslije velikog uspjeha s "Journalom", Winkler će tridesetih godina pokrenuti još dva megapopularna strip magazina, "Robinson" i "Hop-la!" s jednakim uspjehom.

U Belgiji je Tintinove doživljaje od 1929. pratilo mnoštvo čitatelja, 1930-ih godina objavljeno je i nekoliko albuma s ovim junakom. U travnju 1938. godine izdavač Editions Dupuis pokreće strip magazin "Le Journal de Spirou" (skraćeno "Spirou"). Robert Velter za magazin je kreirao glavni lik istog imena – Spirou. Riječ je o lift-boyu u hotelu Moustique koji je odjeven u tipičnu odoru za svoje zanimanje, koju će nositi i biti odmah prepoznatljiv desetljećima poslije kad je postao novinar istražitelj i pustolov u brojnim dogodovštinama sa svojim prijateljima i sukobima s opasnim neprijateljima.

Prvi vjerni partner u svim budućim pustolovinama postala mu je mala vjeverica imena Spip. Ubrzo, 1940. Belgija ulazi u Drugi svjetski rat i naporima obrane domovine pridružuje se i autor koji prodaje autorska prava na svoje junake izdavaču Dupuisu. Izdavač je u sljedećim godinama strip povjeravao mnogim crtačima i scenaristima. Prvi od njih bio je kasnije proslavljeni belgijski umjetnik Joseph Gillain, poznatiji pod pseudonimom Jijé. On je 1944. Spirouu i Spipu pridružio novi lik, Fantasija, novinara, prijatelja i dionika brojnih budućih pustolovina. Zbog brojnih obveza u magazinu "Spirou", Jije će naslov prepustiti svom učeniku Andréu Franquinu.

Franquin će ubrzo "Spiroua" pretvoriti u jedan od najomiljenijih i najuspješnijih stripova frankofonskog područja. Od jednostraničnog geg stripa razvio je dulje priče s kompleksnijom radnjom i novim likovima zadržavši nesputani, povremeno urnebesni humor. Uveo je cijelu galeriju novih likova, pozitivaca kao grofa Champignaca, ostarjelog znanstvenika i inovatora, negativce kao što je poludjeli, zli, ali genijalni znanstvenik Zorglub, bivši Champignacov suradnik, Fantasijev rođak diktatorskih sklonosti imenom Zantafio te preznatiželjnu prijateljicu novinarku Seccotine. Franquin je 1952. godine u jednu priču Spiroua i Fantasija uveo novi lik, Marsupilamija, majmunoliko stvorenje neodređene vrste, leopardovskog krzna, vrlo dugog repa, koje će dvojac glavnih junaka pratiti nadalje u svim njihovim doživljajima. Ubrzo je Marsupilami postao toliko popularan da je zaslužio svoj zasebni serijal u južnoameričkoj izmišljenoj džungli Palombia te i sam postao vrlo omiljen među mlađim čitateljima.

Tijekom rada na serijalu Franquin snažno se razvio u jednog od najmaštovitijih i najboljih svjetskih autora karikaturalnog stila stvorivši opus koji ga je uvrstio u sazviježđe najvećih umjetnika svjetskog stripa. Snažno je utjecao na kolege i na razvitak franko-belgijske škole stripa. U radu na stripu "Spirou" surađivao je sa scenaristom Michelom Gregom i crtačem Jidéhemom, koji su i sami bili veliki strip autori. S vremenom je André Franquin napustio rad na "Spirouu", da bi se posvetio svom novom junaku Gastonu (stvorenom 1957.) i drugim projektima (Idées noires). Pustolovine Spiroua i Fantasija nastavili su mnogi drugi crtači i scenaristi, najprije Jean Claude Fournier, a zatim Nic Broca i scenarist Raoul Cauvin, Yves Chaland, Janry i Tome kao i Jose-Louis Munuera i Jean-David Morvan, Yoann i Vehlmann te Olivier Scwartz, da nabrojimo samo najvažnije.

Iako je frankofonski strip bio vrlo popularan kod nas (Borbin "Kekec", novosadska "Panorama"), "Spirou" nije objavljen sve do kraja osamdesetih. Objavljivali su ga "Cak", "Stripoteka", "Biser strip" te Dečje novine u albumima. Danas više nakladnika redovito objavljuje stare i nove epizode "Spiroua", tako da su današnji naraštaji ljubitelja stripa upoznali ovog junaka. Magazin "Spirou" izlazi i danas.

Ključne riječi
strip. Tintin Spirou Disney Paul Winkler,

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Nova izložba u MUO Galeriji

'Žensko tijelo nikad nije bilo samo tijelo, ono je uvijek bilo prostor u koji se upisuje društvo'

Tematska izložba iz fundusa Muzeja grada Koprivnice, „Žensko tijelo: uloge, očekivanja, otpori, otvara se 18. veljače u MUO Galeriji u Zagrebu. Izložba istražuje prikaz i značenje ženskog tijela u umjetnosti i društvu, razmatra pitanja dostojanstva, identiteta, ravnopravnosti i društvene uloge žene, a izlažu Zlatko Kauzlarić Atač, Vlasta Delimar, Iva Stanko, Zvonimir Haramija, Tomislav Kolombar, Ivan Obsieger, Ignac Vizvari, Darko Bakliža, Vlado Martek...

Pula: Otvorena izložba "Sindikat žena… Dizajn feminističkih promotivnih materijala od 1980-ih do danas"
Izložba otvorena u Puli

Ovako se hrvatske feministice već 40 godina bore vizualnim aktivizmom

Izložba "Sindikat žena… Dizajn feminističkih promotivnih materijala od 1980-ih do danas“ u Dnevnom boravku DC Rojca predstavlja četiri desetljeća dizajna promotivnih materijala, publikacija, plakata i drugih oblika vizualnog komuniciranja u kontekstu djelovanja autonomnih feminističkih organizacija i inicijativa u Hrvatskoj – od skromnih produkcijskih početaka aktivistica-dizajnerica 1980-ih, preko radova renomiranih dizajner/ica

Zagreb: Obilježavanje 83. godišnjice smrti Nikole Tesle
IRB ga traži natrag, nasljednici se protive

Hoće li Meštrovićev Tesla nakon 20 godina u centru natrag u park IRB-a gdje ga nitko ne vidi?

'Do 2006. godine taj neprocjenjivi dar Ivana Meštrovića bio je skriven iza ograde Instituta “Ruđer Bošković”, daleko od očiju građana, turista i slučajnih prolaznika. Nalazio se u prostoru s izuzetno restriktivnim režimom ulaza, bio je zapušten i u lošem stanju. Teslin spomenik desetljećima je bio praktički zaboravljen. Ivan Meštrović je javne spomenike Nikoli Tesli i Ruđeru Boškoviću darovao s jasnom i nedvosmislenom željom da budu dostupni širokoj javnosti', smatra Rumjana Meštrović

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!