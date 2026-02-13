Ovako se hrvatske feministice već 40 godina bore vizualnim aktivizmom

U Dnevnom boravku DC Rojca otvorena je izložba „Sindikat žena… Dizajn feminističkih promotivnih materijala od 1980-ih do danas“.

Izložba predstavlja četiri desetljeća dizajna promotivnih materijala, publikacija, plakata i drugih oblika vizualnog komuniciranja u kontekstu djelovanja autonomnih feminističkih organizacija i inicijativa u Hrvatskoj – od skromnih produkcijskih početaka aktivistica-dizajnerica 1980-ih, preko radova renomiranih dizajner/ica, agencija i studija, vizualnih identiteta kampanja i organizacija, do najmlađe generacije. Izložbu suorganiziraju Savez udruga Rojca i HDD.

Iz teksta Barbare Blasin, Marka Goluba i Sanje Bachrach Krištofić, autora izložbe:

"Adieu patrijarhat! poručuje slogan plakata anonimne autorice ženske sekcije Lilit iz Ljubljane, osnovane još 1985. Doista, većinu feminističkih tiskanih materijala s kraja 1980-ih i početka 1990-ih oblikovale su same aktivistkinje, koristeći škare, fotokopirne uređaje, flomastere i pisaće mašine, u najboljoj maniri onog što bismo nazvali „aktivistički dizajn“, u estetskom i svjetonazorskom okrilju DIY i fanzinske kulture te epohe. Stoga se ova izložba neizbježno u jednom svom važnom dijelu oslanja na produkciju iza koje stoje nama nepoznate, nepotpisane autorice, ili one čijim imenima nismo mogli ući u trag, no njima se vrlo rano priključuje čitav niz autorica koje su bile ili će s vremenom postati neka od središnjih imena hrvatske dizajnerske i umjetničke scene – među njima Sanja Iveković, Sanja Bachrach Krištofić, Iva Babaja, Ira Payer, Barbara Blasin, Koraljka Vlajo, Dora Bilić i Tina Müller, Goga Golik, Ana Labudović, Tessa Bachrach Krištofić, Tea Šokac, Gabrijela Ivanov i mnoge druge.

Izložba je izvorno producirana u HDD galeriji u siječnju 2024.

Pored dizajnerica, feminističke promotivne materijale oblikuju i dizajneri (primjerice Dejan Dragosavac, Dejan Kršić, Ivan Klisurić, Jimbo Bernhaus, Krešimir Ćuk), štoviše, jedno od simboličkih i kronoloških polazišta prilikom koncipiranja ove izložbe bila nam je ilustracija jednog od najistaknutijih svjetskih dizajnera, Mirka Ilića, nastala u kontekstu međunarodne konferencije DRUG-ca žena – novi pristup ženskom pitanju (1978.), kao i nekoliko njegovih drugih radova iz ranih 1980-ih.

Nakon 2000. feminističkim udrugama svoje profesionalne usluge nude i najeksponiranije oglašivačke agencije (npr. Bruketa&Žinić) i dizajnerske tvrtke (npr. Bestias Dizajn). Napokon, izložba donosi i neke primjere dizajnerskih rješenja iz regije, odabrane zbog srodnosti u pristupu i utjecaju na našu produkciju.

Usvajanje raznih i različitih feminističkih koncepcija danas je vidljivo u širokom rasponu radova i rješenja, od aktivističko-zagovaračkih materijala sve do komercijalnih i namjenskih kampanja za određene proizvode. Od 2010-ih do danas, razne organizacije razvile su svoje izdavaštvo i promotivne strategije, te su mnoge dugoročno surađivale s dizajnericama/ima na osmišljavanju cjelovitih vizualnih identiteta, npr. dizajn za Memorijalni stan Marije Jurić Zagorke, koji su u cijelosti oblikovale Dora Bilić i Tina Müller, ili Goga Golik koja potpisuje vizualni identitet organizacije B.a.B.e., piše HDD.

Iz raznolike suvremene produkcije odlučili su prezentirati one autorice i rješenja koji govore o još uvijek aktualnim rodnim pitanjima u društvu, kao i one radove koji kroz subjektivan autorski pristup ukazuju na istu problematiku.

U oblikovanju promotivnih materijala s feminističkom agendom danas dominiraju ne samo dizajnerice/i nego i ilustratorice, npr. Rina Barbarić, Hana Tintor i Hana Vrca, ili Ena Jurov koja svoje feminističke stavove izražava koristeći formu stripa/fanzina npr. Good Night Macho Pride.

Izložba nije sveobuhvatni pregled dizajnerske produkcije informativno-promotivnih materijala feminističkih organizacija, ali nudi cjelovit uvid u dizajnerske ideje, pristupe, produkcijske uvjete i društveni kontekst u kojima su nastajala ova dizajnerska rješenja, ističu iz HDD-a.