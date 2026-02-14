FOTO Pogledajte koji su stari Zagrepčni oživjeli? Bili smo na 'Živim slikama'!
I ove godine, Muzej grada Zagreba priredio je na Valentinovo edukativnu manifestaciju Žive slike. Riječ je o programu koji Muzej organizira više od dva desetljeća zadnjeg vikenda fašnika, po uzoru na slična događanja koja su u gradu priređivana krajem 19. stoljeća
Djelatnici Muzeja, vanjski suradnici i prijatelji Muzeja u prostoru stalnog postava u prvom licu tumače prošlost Zagreba, odjeveni u vjerodostojne povijesne kostime izrađene prema predlošcima s portreta i fotografija iz muzejskog fundusa
Na drugom katu, na izložbi Gutljaj prošlosti – Stare zagrebačke kavane, krčme i gostionice (1887. – 1939.) posjetitelji susreću šankerica i Antuna Gustava Matoša, a mogu se i pridružiti napetoj igri kartaša
Na ovogodišnjim Živim slikama posjetitelje su dočekali i poznati ljubavni parovi; neki od njih su Šenoini Dora Krupićeva i Pavao Gregorijanec Crna kraljica Barbara Celjska i Žigmund Luksemburški, krvnik Valentin i optužena Dorotea
Posjetitelji su upoznali i povijesne ličnosti povezane s aktualnom, u stalni postav integriranom izložbom Česi Zagrebu / Zagreb Česima. Neki od njih su biskup Duh, Žigmund Luksemburški, Sofija Jelačić, Rupert Melkus i Branka Kincl
Među povijesnim ličnostima, u stalnom postavu Muzeja s posjetiteljima su razgovarale i povijesne događaje tumačili, Hermann Bollé, barunica Ana Marija Rauch, ilirac Ljudevit Gaj, novinarka i književnica Marija Jurić Zagorka, krojačica Žuži Jelinek, gospon Fulir, animirani lik profesor Baltazar i brojni drugi