FOTO Pogledajte koji su stari Zagrepčni oživjeli? Bili smo na 'Živim slikama'!

I ove godine, Muzej grada Zagreba priredio je na Valentinovo edukativnu manifestaciju Žive slike. Riječ je o programu koji Muzej organizira više od dva desetljeća zadnjeg vikenda fašnika, po uzoru na slična događanja koja su u gradu priređivana krajem 19. stoljeća
Foto: Matija Habljak/PIXSELL
Djelatnici Muzeja, vanjski suradnici i prijatelji Muzeja u prostoru stalnog postava u prvom licu tumače prošlost Zagreba, odjeveni u vjerodostojne povijesne kostime izrađene prema predlošcima s portreta i fotografija iz muzejskog fundusa
Foto: Matija Habljak/PIXSELL
Na drugom katu, na izložbi Gutljaj prošlosti – Stare zagrebačke kavane, krčme i gostionice (1887. – 1939.) posjetitelji susreću šankerica i Antuna Gustava Matoša, a mogu se i pridružiti napetoj igri kartaša
Foto: Matija Habljak/PIXSELL
Na ovogodišnjim Živim slikama posjetitelje su dočekali i poznati ljubavni parovi; neki od njih su Šenoini Dora Krupićeva i Pavao Gregorijanec Crna kraljica Barbara Celjska i Žigmund Luksemburški, krvnik Valentin i optužena Dorotea
Foto: Matija Habljak/PIXSELL
Posjetitelji su upoznali i povijesne ličnosti povezane s aktualnom, u stalni postav integriranom izložbom Česi Zagrebu / Zagreb Česima. Neki od njih su biskup Duh, Žigmund Luksemburški, Sofija Jelačić, Rupert Melkus i Branka Kincl
Foto: Matija Habljak/PIXSELL
Među povijesnim ličnostima, u stalnom postavu Muzeja s posjetiteljima su razgovarale i povijesne događaje tumačili, Hermann Bollé, barunica Ana Marija Rauch,  ilirac Ljudevit Gaj, novinarka i književnica Marija Jurić Zagorka, krojačica Žuži Jelinek, gospon Fulir, animirani lik profesor Baltazar i brojni drugi
Foto: Matija Habljak/PIXSELL
Žive slike bit će održane i u nedjelju,15. veljače 2026. godine. Tada Muzej grada Zagreba radi od 11 do 14 sati
Foto: Matija Habljak/PIXSELL
Cijena ulaznice je 1 euro po osobi, za djecu do 7 godina ulaz se ne naplaćuje
Foto: Matija Habljak/PIXSELL
Foto: Matija Habljak/PIXSELL
Foto: Matija Habljak/PIXSELL
Foto: Matija Habljak/PIXSELL
