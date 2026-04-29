povodom svjetskog dana plesa

FOTO/VIDEO Plesali smo s Ladom i razgovarali s umjetnicima koji su po struci liječnik i policajac

Zagreb: Druženje s LADO plesačima povodom Svjetskog dana plesa
Tea Radović
29.04.2026.
u 16:09

Povodom svjetskog dana plesa, Ansambl LADO održao je Dan otvorenih vrata u sklopu kojega smo imali prilike vidjeti kako izgleda jedan radni dan Ladovih pjevača i plesača

Ansambl LADO nam je, povodom Svjetskog dana plesa, priredio zabavni jutarnji program, a dobra atmosfera mogla se osjetiti već na samom ulazu u zgradu, gdje su nas dočekale dvije Ladove umjetnice obučene u tradicionalne hrvatske nošnje. 

Nakon kratkog uvoda krenuli smo na kat, gdje smo vijdeli zid prekriven fotografijama Ladovih umjetnika, a neposredno nakon toga zaputili smo se u bogatu riznicu njihovih narodnih nošnji, gdje smo vidjeli najstariju nošnju njihova fundusa koja datira iz 1889. godine, kao i nošnju s malim, reflektirajućim ogledalcima koja su nekad služila kao zaštita od uroka. 

A zatim su nam, u izvedbenoj dvorani, Ladovi umjetnici ukratko prikazali kako izgleda njihov radni dan. Sve je započelo zagrijavanjem (koje se inače održava u devet sati) uz pjesmu "Tek je 12 sati" grupe ET, zatim je uslijedilo upjevavanje i uvježbavanje pojedinih plesnih elemenata, a na samom kraju Ladovi su umjetnici izveli skladbu "Ladarke", čiju koreografiju potpisuje Zvonimir Ljevaković, a glazbu Emil Cossetto. Najzabavniji dio programa, međutim, tek je uslijedio jer nakon dugog aplauza pjevači i plesači simbolično su nas, povodom Svjetskog dana plesa, pozvali da zaplešemo s njima, što je posebno oduševilo inozemne studente koji su danas posjetili Ladovu zgradu.

Nakon izvedbe skladbe "Ladarke" zaplesali smo s umjetnicima našeg jedinog profesionalnog folklornog ansambla
Zagreb: Druženje s LADO plesačima povodom Svjetskog dana plesa
1/22

Iznenađenjima tu, međutim, nije bio kraj jer na veselom druženju koje je uslijedilo saznali smo kako su neki od Ladovih umjetnika završili fakultete koji zapravo nemaju previše povezanosti s onime čime se danas bave. Tim smo povodom razgovarali s Franom Lukšićem, bivšim policajcem, te s Antoniom Šandorom, mladićem koji je po struci liječnik, no već je osam mjeseci član Ansambla LADO. 

- Folklorom se bavim već više od deset godina. Počeo sam u srednjoj školi, no oduvijek sam u zdravstvenim vodama, pa su se u mom životu ples i medicina godinama ispreplitali. Krajem zdravstvenog obrazovanja, međutim, ukazala mi se prilika za audiciju za Lado, nakon koje sam primljen u Ansambl, pa mogu reći da mi se želja o profesionalnom bavljenju plesa sada ostvarila. S jedne mi strane medicina pomalo nedostaje, no nadam se da ću u budućnosti moći kombinirati obje ljubavi - ples i medicinu. Naposljetku, tko hoće, nađe način - kaže nam Antonio Šandor, dok, s druge strane, Fran Lukšić otkriva kako mu uopće nije bio problem dati otkaz u policiji te doći u Ansambl. 

- Dugo godina sam se bavio folklorom, a nakon nekog vremena rada u policiji ukazala mi se prilika da dođem u Ansambl LADO. Zapravo mi nije bilo teško donijeti odluku da dam otkaz u policiji i dođem u LADO jer san svakog plesača amatera u svim društvima u Republici Hrvatskoj je, nadam se, jednog dana postati profesionalni plesač. U Ansamblu sam sada nešto više od godinu dana, kolege su super, radna atmosfera je odlična i, iako to zvuči malo izlizano, radim ono što volim; uopće nemam osjećaj da dolazim na posao jer su ples i pjevanje nešto što me ispunjava na način koji je neopisiv riječima. Najjednostavnije rečeno, LADO se ne radi, već se živi - zaključuje Fran Lukšić. 

kultura folklor tradicija dan otvorenih vrata svjetski dan plesa glazba pjevanje ples ansambl lado

17. Zagreb Jazz Festival

Armenski pijanist Tigran Hamasyan sa kvartetom doživio stajaće ovacije u rasprodanom Kerempuhu

Na djelu je bila prava jazz-fusion strategija eklektičnog i električnog sastava koji u svoju svirku uključuje brojne tradicijske, sakralne i elektronske utjecaje. Za širu publiku poveznica se može adresirati prema Weather Report ili prva tri albuma Leba i soli dok su u većoj mjeri koristili etničku makedonsku tradiciju, s razlikom što Hamasyan nema gitarista u kvartetu

